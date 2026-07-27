Velik in pomemben kadrovski premik v cerkljanski Eti

V cerkljanski Eti, ki je del koncerna E. G. O., se je zgodil pomemben kadrovski premik. S položaja predsednika uprave namreč odhaja Andrej Grah. Kot so zaposlene obvestili v Eti, Grah s položaja odhaja s 30. septembrom.

V podjetju je bil zaposlen kar 36 let. Dodali so, da odhaja na lastno željo. Na čelo Ete se je Grah zavihtel leta 2023, potem ko se je dotedanji predsednik uprave Robert Vuga preselil v upravo koncerna E. G. O.

Položaj generalnega direktorja za operativo bo s 1. oktobrom letos, kot so še dodali v Eti Cerkno, zasedel Marko Šverko. Poročal bo neposredno Holgerju Stephanu, operativnemu direktorju skupine E. G. O. Group.

Šverko je sicer diplomirani strojnik z izkušnjami z vodenjem velikih proizvodnih operacij in kompleksnih organizacijskih struktur v avtomobilski industriji. Dolgo let je delal med drugim v podjetju Hella Saturnus.

Za komentar o menjavi smo zaprosili tudi vodstvo Ete Cerkno. Na njihov odgovor še čakamo.

E. G. O. je leta 1992 postal 75-odstotni lastnik Ete, od lanske prodaje delnic podjetja Batagel & Co., ki je v lasti Marjana Batagelja, pa je Eta v celoti pristala v nemških rokah. Leta 2024 je neto prodaja Ete znašala 41,8 milijona evrov.

Podjetje od leta 1947 proizvaja izdelke in komponente za gospodinjske aparate, lani je zaposlovala približno 580 ljudi. Specializirano je za proizvodnjo termostatov kuhalnih plošč, izdelkov iz sive litine in strojegradnjo.

E. G. O. je leta 1992 postal 75-odstotni lastnik Ete. FOTO: Anja Intihar

Andrej Grah je lani za Delo povedal, da ima v koncernu E. G. O. Eta kot ena od 13 lokacij pomembno vlogo. Na vprašanje, ali nameravajo tudi v prihodnosti ohraniti prepoznavno Etino ime, tedaj še ni mogel odgovoriti, se pa lahko utemeljeno domneva, da bo prej ali slej naziv cerkljanskega obrata poenoten z drugimi iz koncerna E. G. O.

Koncern E. G. O. Group, ki je del skupine BLANC & FISCHER, v poročilih javno ne razkriva finančnih rezultatov oziroma prihodkov in čistega dobička, pač pa, kot zasebno podjetje, zgolj objavlja opis poslovanja.