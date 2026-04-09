Za Barko bodo zgradili zdravstveni center

Koprčani bodo v dobrih dveh letih dobili sodoben zdravstveni center, vreden 32 milijonov evrov.

Koprčani bodo do konca leta 2028 dobili nov in sodoben zdravstveni center, ki so ga napovedovali in pričakovali več let. Koprsko gradbeno podjetje Makro 5 je na območju urbanega središča Barka v neposredni bližini garažne hiše Sonce začelo pripravljalna dela. V torek bodo na gradbišču položili temeljni kamen. Poseg bo korenito spremenil podobo poslovnega dela Kopra, nedaleč od starega vhoda v Luko Koper, blizu katerega so v zadnjem času zgradili ali še nameravajo v prihodnjih letih več tisoč novih stanovanj. Dejavnost primarnega zdravstva se je v koprski mestni občini že zdavnaj tako razvila, da obstoječi prostori zdravstvenega varstva že najmanj 20 let ne ustrezajo več standardom sodobnega medicinskega varstva. Stari zdravstveni dom je bil že dolgo premajhen, zato so v preteklih 20 ...