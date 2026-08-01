Žarko Sajič bo izzval piranskega župana Koreniko

Predvolilne karte v občinah slovenske Istre še niso povsem premešane, toda piranski župan Andrej Korenika je te dni dobil prvega resnejšega protikandidata. Boris Popovič nam je potrdil, da bo županski kandidat stranke Piran je naš v kratkem tudi uradno postal Lucijčan Žarko Sajič. Večina strank je še v postopkih evidentiranja kandidatov, dokončno jih bodo predstavile šele na začetku septembra. Žarko Sajič je za zdaj najresnejši protikandidat sedanjemu županu Pirana. Proti županu Koreniki se oblikujejo tudi nenačelna zavezništva. Tudi v Kopru napovedujejo tesen boj za župansko funkcijo. V piranski občini je za lokalne volitve dolgo kazalo na precej dolgočasno predvolilno kampanjo, saj je ena od zelo zgodaj opravljenih anket sedanjemu županu Andreju Koreniki pokazala veliko prednost. ...