Zdravstvena postaja prioriteta, a ni še izvajalca niti denarja zanjo

V Cerknem je ena od osrednjih tem predvolilnega boja za županski stolček nova zdravstvena postaja. Svetniki so rebalans proračuna na zadnji seji zavrnili, dokončna finančna konstrukcija za enega od najbolj pomembnih projektov v občini v zadnjih letih, pa še ni čisto jasna. Tako aktualni župan Gašper Uršič kot njegova izzivalca Ivan Mavri in Urška Lahajnar novo zdravstveno postajo sicer postavljajo med prednostne investicije prihodnjega mandata. Izzivalca Uršiču očitata, da se brez jasnega načrta in dokončne finančne ocene v tako pomemben projekt ne podaja. Aktualni župan je obljubil, da se bodo – v primeru izbranega izvajalca – prva dela lahko začela že naslednji mesec.