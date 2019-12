FOTO:Zelo zahtevno helikoptersko reševanje planinke na Krnu

Reševanje na Krnu je bilo za pilota zelo zahtevno. FOTO: Simon Čopi, Miljko Lesjak

Planince opozarjajo, da so v gorah zahtevne zimske razmere. FOTO: Simon Čopi, Miljko Lesjak



V gore le dobro opremljeni

Iz doline je videti Krn le na pol zasnežen in prijazen, dostopen skoraj v letni obutvi. FOTO: Simon Čopi, Miljko Lesjak

Lepo sončno zimsko vreme in prosti dnevi v gore vabijo množico planincev. Več kot dva tisoč metrov visoki Krn je ena od bolj priljubljenih destinacij. Po podatkih s spletne strani Planinskega društva Tolmin jih je bilo na zadnjo nedeljo v tem letu na Krnu najmanj 50, žal se je pripetila tudi nesreča.»Okoli 13. ure je planinki na trdi, mestoma poledeneli podlagi na vrhu Krna zdrsnilo. Zaustavljanje s cepinom ni bilo uspešno. Po strmem pobočju je drsela okoli 250 metrov in se hudo poškodovana zaustavila v zapihanem snegu. V bližini sta bila gorska reševalca, ki sta ji takoj pomagala in sprožila reševanje,« je zapisaliz tolminske gorsko-reševalne službe.Poleg članov GRS Tolmin je na kraju dogodka posredovala tudi dežurna ekipa HNMP na Brniku z zdravnikom in reševalcem letalcem.Pilota helikopterja Slovenske vojske je pri reševanju oviral močan veter v sunkih, zato je bila na planini Zaslap že pripravljena večja skupina reševalcev za primer klasičnega reševanja. Posadki je uspelo varno dvigniti ponesrečeno planinko v helikopter in jo prepeljati v UKC Ljubljana na zdravljenje.»Iz doline je videti ta vrh le na pol zasnežen in prijazen, dostopen skoraj v letni obutvi. A videz vara, saj na njem vladajo prave zimske razmere, ki zahtevajo tudi pravo zimsko opremo,« opozarjajo reševalci GRS Tolmin. Planinka je bila za nameravano turo sicer ustrezno opremljena. So pa reševalci opazili kar nekaj planincev , ki so vzpon na vrh Krna nameravali opraviti kar z malimi derezicami. Večina njih se je po opozorilu obrnila, saj so hitro ugotovili, da razmeram za vzpon niso kos, je še dodal Miljko Lesjak. Planince tako znova opozarjajo, da so v gorah zahtevne zimske razmere, da je potrebno imeti s seboj ustrezno tehnično opremo in jo predvsem znati tudi varno uporabljati.S Policijske uprave (PU) Kranj pa so sporočili, da so radovljiški gorski reševalci včeraj reševali planinca, ki je zdrsnil na pobočju Vrtače. Zlomil si je nogo in poškodoval kolk. Zdrs se je zgodil na ledeni plošči. Planinec je, kot so še dodali pri PU Kranj, uporabljal ustrezno zimsko opremo.