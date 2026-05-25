25 strokovnjakov bo ocenilo 520 vzorcev vin

Začelo se je 52. ocenjevanje Vino Slovenija Gornja Radgona 2026.

Danes, zadnji ponedeljek v letošnjem maju, kar je približno dva meseca prej, kot doslej, se je na Pomurskem sejmišču v Gornji Radgoni začelo 52. ocenjevanja Vino Slovenija Gornja Radgona 2026 in 16. ocenjevanje bio vin. Pet ocenjevalnih komisij, s 25 strokovnjakov bo do srede, 27. maja ocenilo okoli 520 vzorcev vin iz petih držav, kar je sicer nekoliko manj kot lani, a očitno sta lanski letnik in sprememba časa ocenjevanje vplivala na vinarje, ki so na ocenjevanje prijavili nekoliko manj vzorcev. Ob začetku tega dogodka v hali B Pomurskega sejma, so prisotne člane ocenjevalnih komisij in druge prisotne najprej pozdravili Boštjan Zidar, predsednik ocenjevanja, Janez Erjavec, predsednik uprave Pomurskega sejma, Nika Martinčič, 29. Vinska kraljica Slovenije in domači predsednik ene izmed ...