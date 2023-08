Aplikacija in kartica celjske mobilnosti

Celje je od včeraj bogatejše za svojo prvo mestno aplikacijo in kartico centralka. Z eno aplikacijo bodo uporabniki kupovali vozovnice za mestni avtobus, najemali kolesa v sistemu Kolesce in plačevali parkiranje ter parkirnino lahko podaljšali tudi na daljavo. Čeprav si želijo, da bi večina naložila aplikacijo, bo na voljo tudi kartica, ki bo omogočala vse omenjene storitve, še vedno pa bo parkirnino mogoče plačati tudi s kovanci.

Z aplikacijo, ki deluje od včeraj, so vse storitve mobilnosti v Celju povezali in digitalizirali. Uporabniki bodo lahko pri uporabi Celebusa natančno videli, kdaj pride njihov avtobus, nato pa bodo z aplikacijo, na kateri bodo imeli dobroimetje – naložili si ga bodo lahko preko paypala ali bančne kartice – vožnjo tudi plačali. Enako velja za sistem izposoje Kolesce, kjer bo povezala morebitne že obstoječe račune v aplikaciji nextbike ali ustvarila novi račun. Največ novosti ponuja centralka pri parkiranju. Na tablah v mestu se izpisuje, koliko prostih parkirnih mest je na posameznih parkiriščih in v parkirnih hišah. »Tako se lahko že vnaprej odločite, kje boste parkirali. Na parkirišču pa lahko vse poravnate preko aplikacije, ni treba več do parkomata, listek ob aplikaciji ni potreben, prav tako ne mesečna dovolilnica,« je povedala Larisa Potokar, ki na celjski občini skrbi za razvoj pametnega mesta.

Z aplikacijo centralka bodo uporabniki videli, kje so postaje in kdaj pride avtobus, nato bodo z aplikacijo oziroma dobroimetjem na njej plačali vozovnico. Vožnja stane en evro, po 15 dneh voženj je vožnja do konca meseca brezplačna. FOTO: Andraž Purg

Aplikacijo si lahko uporabniki brezplačno naložijo v najbolj znanih trgovinah aplikacij, povezave so tudi na spletni strani Centralke. Kdor nima pametnega telefona ali noče naložiti aplikacije, lahko kartico centralka pridobi na mestni blagajni Mestne občine Celje, na blagajni Nomaga, v Turistično-informacijskem centru Celje in prometni pisarni parkirne hiše Glazija. Tam lahko naložijo tudi dobroimetje za vse omenjene storitve.

Listkov ni konec

Vodja projekta Boštjan Golež je dejal, da ničesar, kar je do zdaj veljalo, ne ukinjajo, zato je strah odveč: »Vse stvari ostajajo, to pa je novost, za katero želimo čim več uporabnikov. Če si šel prej mesečno parkirno karto kupit na družbo za upravljanje s parkirišči ZPO, jo zdaj lahko kupiš v aplikaciji. Upamo, da se bo čim prej pokazalo, da listkov ne potrebujemo več. Nihče pa ne bo v to prisiljen.«

S centralko bo v Celju možno plačevati mestni avtobus, izposojo koles in tudi parkiranje v mestu. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Tisti, ki ne bodo imeli aplikacije, bodo še vedno lahko plačevali parkiranje s kovanci ali morda s kartico centralka, je še razložil Golež: »V tem primeru bo še vedno treba pod vetrobransko steklo namestiti listek. Redarji bodo imeli malo več dela.« Potokarjeva je dodala, da bodo aplikacijo in njeno uporabo predstavljali na terenu. Pri parkomatih bodo promotorji, pripravili pa bodo tudi prikaze po mestnih četrtih in krajevnih skupnostih: »Da bomo občanom konkretno pokazali, kako se naredi prvo dobroimetje, da jih vodimo skozi začetne korake. To je ponavadi največji izziv pri aplikacijah, ker si ljudje, zlasti starejši, ne upajo začeti.«

Mesto je centralko zasnovalo v 2,7 milijona evrov vrednem projektu iz mehanizma celostnih teritorialnih naložb. Kot je dejal župan Matija Kovač, Celje s tem vstopa v svet pametnih mest: »To je le prva faza. V prihodnosti bo Centralka povezovala tudi druge storitve, ki jih mesto nudi in s katerimi se želi v prihodnje še bolj približati uporabnikom.« Po prvih poizvedbah si ljudje želijo, da bi v centralko vključili muzejske vstopnice, vstopnice za bazen, plačila v Osrednji knjižnici Celje …