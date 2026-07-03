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    Štajerska

    Štiri leta po eurojackpotu v Rogaški Slatini odpirajo kopališče

    Plavalni bazen, bazen za neplavalce in čofotalnik bodo od jutri dostopni vsem, v bližini pa odpirajo še pumptrack in otroško igrišče.
    Novo kopališče v Rogaški Slatini bodo uradno odprli danes popoldne, od jutri pa bo za kopanje na voljo vsem. FOTO: Občina Rogaška Slatina
    Galerija
    Novo kopališče v Rogaški Slatini bodo uradno odprli danes popoldne, od jutri pa bo za kopanje na voljo vsem. FOTO: Občina Rogaška Slatina
    Špela Kuralt
    3. 7. 2026 | 05:00
    3. 7. 2026 | 07:33
    3:48
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    Novo kopališče v Rogaški Slatini, ki ga bodo uradno odprli danes pozno popoldne, so postavili med drugim s sredstvi iz davka od iger na srečo. Pred štirimi leti je namreč srečni Slatinčan zadel eurojackpot. Poleg kopališča bodo danes namenu predali še pumptrack, ki obsega 670 kvadratnih metrov, in otroško igrišče. Skupna vrednost vseh novih pridobitev je 3,6 milijona evrov.

    Občina je pred štirimi leti dobila 1,67 milijona evrov iz davka od iger na srečo. Kako naj jih porabijo, so vprašali tudi občane in večina si je zaželela, da bi ponovno postavili kopališče. Leto dni so ga gradili, popoldne bodo v plavalni bazen skočili prvi plavalci, je za Delo povedal slatinski župan Branko Kidrič: »Na odprtje smo povabili trenutno najboljšo slovensko plavalko Nežo Klančar, ki bo s sedmimi otroki oziroma mladimi skočila v bazen, vsak bo skočil iz svojega startnega bloka.«

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    Tri leta po dobitku eurojackpota začeli graditi bazen

    Kopališče se razteza na več kot 6300 kvadratnih metrih, za obiskovalce pa bodo na voljo 25-metrski plavalni bazen z osmimi progami, bazen za neplavalce in otroški čofotalnik. Na kopališču bo lahko naenkrat do 500 obiskovalcev, celodnevna vstopnica bo stala sedem evrov (80 evrov sezonska), za osnovnošolce, dijake, študente, upokojence in invalide pet evrov (60 evrov sezonska), za predšolske otroke in otroke s posebnimi potrebami bo uporaba brezplačna. Kopališče so gradili z idejo, da bi bilo dostopno čim večjemu številu občanov. Tako je kompleks v celoti prilagojen invalidom in osebam z zmanjšano mobilnostjo, za varen vstop v bazen je nameščeno tudi posebno invalidsko dvigalo.

    Milijoni za infrastrukturo

    Kopališče je stalo 3,1 milijona evrov; 1,4 milijona evrov so namenili iz davka od eurojackpota, leta 2024 pa jim je na razpisu ministrstva za gospodarstvo uspelo pridobiti še milijon evrov nepovratnih sredstev. Letos so dobili še dodatnih 85.000 evrov od Fundacije za šport, preostanek, dobrih 600.000 evrov so zagotovili iz občinskega proračuna.

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    Največja naložba v stanovanja do zdaj v Rogaški Slatini

    Poleg kopališča bodo v neposredni bližini danes odprli še pumptrack in otroško igrišče. Pumptrack s 45 parkirnimi mesti za osebna vozila, tremi parkirnimi mesti za gibalno ovirane in enim parkirnim mestom z električno polnilnico ter štirimi parkirnimi mesti za motorna kolesa je stal 400.000 evrov, od tega je 88.000 evrov občina dobila iz evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Otroško igrišče je financirala sama, stalo je 107.000 evrov.

    Vse nove pridobitve so pomembna naložba v razvoj športa, rekreacije in turizma, prinašajo tudi bolj kakovostne možnosti za aktivno preživljanje prostega časa, je povedal župan Kidrič: »Obetamo si, da bo kopališče dvignilo standard življenja občanov; ne le v tem delu Rogaške Slatine, ampak v celotni občini. Želimo si in upamo, da bo atraktivno tudi za širše območje. Predvsem pa si želimo, da bi z njim še povečali športno aktivnost prebivalstva, kar je eden glavnih ciljev, ki smo si jih postavili pri pridobitvi naziva evropsko mesto športa za leto 2026.«

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