Bivši ravnatelj toži šolo, ki jo je spravil na kant

Ravnateljica OŠ Rogatec Alenka Virant: »Občina je v preteklosti veliko vlagala v šolo, ampak denar je šel nekam drugam.« FOTO: Špela Kuralt/Delo

Celje – Nekdanji ravnatelj OŠ Rogatecse ni poravnal s šolo zaradi izredne odpovedi. Nova ravnateljicaga je odpustila, ko je ugotovila, da je sam s sabo sklenil pogodbo o zaposlitvi. Prevolšek izjav ni dajal, Virantova pa rešuje šolo, ki je globoko v rdečih številkah.Prevolšek ima s šolo, ki jo je vodil več kot dvajset let, odprta dva spora. Potem ko so zamenjali večino v svetu zavoda, da so ga lahko zamenjali, je na njegovo mesto lansko jesen sedla Slatinčanka Alenka Virant. Prevolšek izpodbija njeno imenovanje za ravnateljico, na delovnem sodišču pa šolo toži zaradi izredne odpovedi.Virantova je Prevolška odpustila, ker je sam s sabo sklenil pogodbo o zaposlitvi, je pojasnila pooblaščenka šole: »Ni dopustil, da bi nova ravnateljica sama izpeljala ta postopek in mu našla ustrezno delovno mesto, ampak je vse naredil sam. Žal je ravnal nezakonito.« Prevolšek ni hotel ničesar komentirati. Narok, ki je bil namenjen poravnavi, je po glasni razpravi hitro zapustil. Pirc Musarjeva je dejala, da so se v šoli v izogib pravdanju pripravljeni pogoditi: »Žal je imel gospod danes previsoka pričakovanja.«Virantova je šolo prevzela s 94.000 evri zapadlih obveznosti, dogovorila se je za obročno odplačevanje: »Še za plačilo hrane nismo imeli. Šola razpada na vseh koncih, jutri imamo odprtje učilnice, v kateri smo končno porušili stranišče, streha zamaka, še vedno peremo na roke, kombi je star 18 let. Občina je v preteklosti veliko vlagala v šolo, ampak denar je šel nekam drugam.« Ali so zaradi tega podali kazensko ovadbo, je Pirc Musarjeva odgovorila: »Ne, še nismo.« Kriminalisti so sicer šolo že obiskali zaradi posojila, ki ga je Prevolšek najel , da je šola lahko plačala odpravnino delavki, ki jo je nezakonito odpustil.