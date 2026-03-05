  • Delo mediji d.o.o.
    Štajerska

    Žrebanje: barva kroglice odločala o tem, ali boš dobil parcelo za hišo

    Za poplavljence iz Letuša je v braslovških Rakovljah predvidenih 98 parcel.
    Dragica in Marjan Jurinec sta imela srečo. Marjan Jurinec je dejal, da je za to priložnost oblekel oranžno majico. Očitno je pomagalo. FOTO: Špela Kuralt
    Galerija
    FOTO: Špela Kuralt
    Špela Kuralt
    5. 3. 2026 | 10:55
    5. 3. 2026 | 11:35
    6:51
    A+A-

    Velika večina prebivalcev dela Letuša, katerih hiše o namenjene za odstranitev, ima že kar nekaj časa odškodnine na računih, zataknilo se je pri parcelah za nove hiše. Občina Braslovče je v predpostopku zbrala namere občanov, katero parcelo v Rakovljah si kdo želi, a je sklad kmetijskih zemljišč v prvi fazi objavil namero za prodajo le 24 od skupno 98 zemljišč.

    Letušani so se ustrašili, da preostalih parcel ne bo na voljo, in tako se je za teh 24 parcel potegovalo 47 poplavljencev. Po zakonu je v takem primeru predviden žreb, za prvih šest parcel so ga opravili včeraj. Kje boš živel, je torej odvisno od tega, kakšne barve kroglico boš izvlekel iz črne vreče …

    »Ne bi bila zelo razočarana, če ne bi danes dobila parcele, ker so že razpisali drugo in tretjo fazo in bi se pač prijavila za katero od tistih parcel. Smo že navajeni potrpeti,« je dejala Marjana Omladič, ki je na prvem žrebu dobila želeno parcelo. Najprej so poplavljenci žrebali, kdo bo žrebal prvi, nato so žrebali za parcelo. Tisti, ki je izvlekel oranžno kroglico, je parcelo dobil.

    Oranžna kroglica je Marjani Omladič prinesla pravico do nakupa želene parcele. FOTO: Špela Kuralt
    FOTO: Špela Kuralt

    Omladičeva je dejala, da je bila parcela, ki jo je zdaj izžrebala, ves čas njena prva izbira: »Izbrano imam tudi že hišo. Ko bomo podpisali pogodbo s skladom o nakupu parcele, bodo samo še hišo postavili. Je pa ta parcela precej manjša kot ta, ki jo imamo zdaj. Otroci so se odselili, s partnerjem sva sama, tako da bo ta manjša dovolj.«

    Še vedno biva v hiši, ki je bila poplavljena avgusta 2023: »V spodnjem delu, kjer je bilo poplavljeno, nisem ničesar urejala, ampak sem se preselila v zgornje nadstropje, tako da sem bila brez skrbi, do tja voda ne bi prišla. Sem bila pa ves čas za to, da se preselimo, ker tako preprosto ne moreš živeti. Že trikrat sem bila poplavljena in kar naprej hišo obnavljati in urejati ter živeti v strahu ne moreš.«

    image_alt
    Poplavljenci pričakovali 98 parcel, zdaj jih je 24, pristojni mirijo

    Nervoza

    Za poplavljence iz Letuša je v braslovških Rakovljah predvidenih 98 parcel. Prav zato, da ne bi bilo treba žrebati, je občina Braslovče v predpostopku od vsakega, ki je upravičen do nadomestitvene gradnje, pridobila željo, na katero parcelo bi rad šel.

    Na tak način so »razdelili« 89 parcel. Januarja je sklad kmetijskih zemljišč in gozdov objavil namero za prodajo 24 parcel, ker, kot so takrat pojasnili za Delo, drugače niso smeli narediti, saj etapnost določata zakon o obnovi in odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu. Ko torej prodajo vsa zemljišča iz prve faze, sledijo še vse ostale, skupno so predvidene štiri.

    Ta teden so sicer hkrati objavili namero o prodaji zemljišč iz druge in tretje faze, prijave zbirajo do 10. marca. Zgodba bo enaka kot v tej fazi. Če bo za eno parcelo več prijavljenih, bodo žrebali.

    Erika in Mehmed Bradić na žrebu nista imela sreče. FOTO: Špela Kuralt/
    FOTO: Špela Kuralt/

    Erika in Mehmed Bradić na žrebu nista bila uspešna. Bradićeva ni bila preveč razočarana, prijavila se bosta na naslednjo fazo, a strah ostaja: »Obnovili smo, kolikor se je dalo, ampak vedno si v strahu, ko malo bolj dežuje.«

    Na parcelo že komaj čaka: »Ko si enkrat toliko star, tudi drugače gledaš na vse skupaj. Hišo imamo izbrano, samo na parcelo čakamo. Zdaj sva si že drugo nagledala in upam, da ne bo spet žreba. Vse skupaj pa predolgo traja. Država in občina bi se morali vse dogovoriti, kaj in kako mislijo narediti, ne pa da so nas tako zdivjali. Vse so obljubili, iz tega pa ni nič. Vsi smo že živčni. Predolgo že vse traja.«

    V Letušu hiše počasi izginjajo oziroma se praznijo. FOTO: Špela Kuralt
    FOTO: Špela Kuralt

    Žalostno

    Eden od žrebov je bil posebej pretresljiv. Gospa, ki je dobila relativno nizko odškodnino, si lahko privošči samo manjšo parcelo. V predpostopku je bila edina zainteresirana, zdaj so bili trije. Gospe so sedele v sejni sobi občine in čakale na žreb.

    »Od sedmih do treh sem delala na njivi, da bi si lahko danes pri 72 letih na stara leta privoščila, da bi bila na svojem, ampak če parcele ne dobim, ne bo nič. A imate za nas kakšen plan B? Za nas, ki ne moremo kupiti večje parcele? Kam bomo šli? Imate kakšno najemniško stanovanje ali kakšno sobo?« je spraševala ena izmed njih na robu solz.

    »Grozljivo je, da vse okoli nas v Letušu že podirajo, mi pa nimamo kam iti.« Obe drugi poplavljenki, ki sta imeli prav tako možnost dobiti to parcelo, sta nato odstopili od žreba. Solze obupa so se spremenile v solze sreče.

    image_alt
    Država do enega od zemljišč za poplavljence z razlastitvijo

    »To me je zelo ganilo. Vidiš empatijo in veliko srce določenih posameznikov. Če gospa te manjše oziroma najmanjše parcele ne bi dobila, si večje ne bi mogla kupiti,« je kasneje komentiral Žohar.

    Sam je sicer večkrat komentiral, da je žreb nekaj najslabšega, kar se lahko v tej zgodbi zgodi. Tudi za tiste, ki si pa želijo največje parcele, včeraj je bila v žrebu le ena, in sicer velikosti 1400 kvadratnih metrov.

    V Letušu hiše počasi izginjajo oziroma se praznijo. FOTO: Špela Kuralt
    FOTO: Špela Kuralt

    Olga Rožič je bila neuspešna in pričakovano razočarana: »Nesprejemljivo je, da o tako pomembni življenjski odločitvi odloča žreb. Žalostno od države, da nam povzroča tak stres. Zdaj nam pride v poštev samo še četrti sklop parcel, ki še ni razpisan. Po tistem neformalnem postopku je bilo namreč vse dogovorjeno, kdo katero parcelo dobi. In na podlagi tega sem že sprejela neke odločitve, si izbrala hišo, jo naročila in tudi že delno plačala. Zdaj je vse padlo v vodo in samo četrti sklop mi še pride v poštev. In kaj, če ga sploh ne bo? Še vedno živimo v starem objektu, ki sploh ni več naš, denar, ki smo ga zanj dobili, je pa vsak dan manj vreden.«

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

