Če ne bo dogovora, bo Antična nekropola od leta 2027 zaprta

Grobnice Rimljanov, ki sodijo med najpomembnejše in najlepše ohranjene spomenike rimske dobe v Sloveniji in tem delu Evrope, propadajo že leta. Šempetrsko Rimsko nekropolo od leta 2008 upravljata občina Žalec in Turistično društvo Šempeter. Žalski župan Janko Kos je več let opozarjal, da je upravljanje postalo finančno nevzdržno, država pa da ni naredila ničesar za zaščito državnega spomenika. Z ministrstva za kulturo odgovarjajo, da rešitve iščejo, a da bo treba najprej urediti lastniška razmerja. Rimska nekropola je na prostem, zato je grobnice načel zob časa. Kot so odgovorili z ministrstva za kulturo, na zelo slabo stanje kamnitih spomenikov že vrsto let opozarja Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS), Območna enota Celje: »Brez ustrezne zaščite izrazito propadajo ...