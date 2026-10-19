Prostor, v katerem se povežejo vse šole in dijaki

Dijaški dom Celje, kjer je od odprtja leta 1979 bivalo skupno okoli 7000 mladih, je dobil novo podobo in zlasti dodatno varnost.­ Projekt statične in energetske sanacije, ki je stal 7,24 milijona evrov, je največja investicija v zgodovini doma. Ves čas sanacije so dijaki bivali v domu, izselili pa so študente ter jim v novem študijskem letu pred kratkim spet odprli vrata.

Večino sredstev, skupno 4,6 milijona evrov, je dala Evropska unija iz mehanizma za okrevanje in odpornost, obnovo je sofinanciralo tudi ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino. Kot je povedal Iztok Leskovar, ravnatelj Strokovnega izobraževalnega centra (SIC) Alme M. Karlin, ki je leta 2014 prevzel Dijaški dom Celje, so prenovili 150 sob, kuhinjo, ključni sta bili energetska in statična sanacija. »Za protipotresno zaščito smo vgradili 1300 kubičnih metrov betona za ojačitev temeljev in sten. Za celovito energetsko sanacijo smo prenovili fasadni ovoj, strešne površine, zamenjali 316 oken, 162 vrat, vgradili tri toplotne črpalke, posodobili prezračevanje, razsvetljavo …«

Znatno so povečali požarno varnost, uredili okolico, intervencijske poti, novi dvigali sta dom približali osebam z različnimi oviranostmi. Kot je povedal ravnatelj, so prenovili še jedilnico, fitnes in konferenčno sobo.

Prenovljeni Dijaški dom Celje so uradno odprli ravnatelj Strokovnega izobraževalnega centra Alme M. Karlin Iztok Leskovar, državna sekretarka Mojca Škrinjar in celjski župan Matija Kovač. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Današnjega uradnega odprtja se je udeležila državna sekretarka Mojca Škrinjar, ki je dejala, da je bivanje v dijaškem domu pomembno za samostojnost mladih. Iztok Žigon iz direktorata za investicije na ministrstvu je dejal, da načrtujejo ukrepe za izboljšanje požarne varnosti tudi drugod: »Dijaški domovi so prioriteta in v proračunih za leti 2027 in 2028 načrtujemo kar zajetna finančna sredstva. Poleg tega seveda tudi za dostopnost za invalide.«

Pomen za mesto

Leskovar je dejal, da morajo obnoviti še 60 sob, za kar bodo sredstva še iskali. A najprej se morajo vrniti na obratovanje pred začetkom sanacije. Poleg izselitve študentov so prenehali cateringe, poleti tudi niso oddajali sob kot prejšnja leta. Študenti so zdaj nazaj, trenutno jih v Dijaškem domu Celje biva okoli 100, 155 je dijakov. Ambicije so večje, saj je prostora za 400 dijakov. »Sobe, ki še niso obnovljene, so pogojno vseljive. Ampak res si ne želimo, da bi se širile informacije, da nameščamo goste v neprimerne sobe, zato si želimo zaključiti investicijo tako, da bomo vsi ponosni na dijaški dom,« je dejal Leskovar.

Celjski župan Matija Kovač je dejal, da je obnova dijaškega doma velika pridobitev za mesto. »Ko je SIC Alme M. Karlin prevzel upravljanje, je dom začel delati velike korake. Ne le pri infrastrukturi, ampak predvsem v smislu stikov, povezave s skupnostjo, ožjim delom mesta, mestno občino. Vesel sem, da se je to pokazalo tudi v tej veliki in zahtevni investiciji, ki dejansko odpira vrata številnim priložnostim na področju izobraževanja. Vse več je tu tudi študentov, visokošolski del si želimo okrepiti tudi kot občina, zato nam ta naložba res ogromno pomeni.«

Čeprav so dijaki in študenti iz vse Slovenije, večinoma prihajajo iz savinjske regije. Dijaški dom ne povezuje le mladih, ampak tudi šole, se je ob današnjem uradnem odprtju slikovito izrazil Leskovar. »Stoli za prireditev so iz I. gimnazije Celje, rože so iz Srednje šole za hortikulturo in vizualne umetnosti, gostinstvo iz SIC Alme M. Karlin. Skratka, v Celju vedno znamo stopiti skupaj. To nas krasi in na to smo ponosni. Vedno se potegnemo drug za drugega in si pomagamo.«