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    Štajerska

    Po sedemnajstih letih pred lokalnimi volitvami končno občinski prostorski načrt

    Celjski mestni svetniki bodo o ključnem razvojnem dokumentu občine, ki ga je aktualni župan Matija Kovač uvrstil med prioritete mandata, odločali 21. oktobra.
    Še pred koncem leta bi Celje po 17 letih lahko dobilo občinski prostorski načrt. FOTO: arhiv MOC
    Galerija
    Še pred koncem leta bi Celje po 17 letih lahko dobilo občinski prostorski načrt. FOTO: arhiv MOC
    Špela Kuralt
    13. 10. 2026 | 19:04
    6:45
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    Mestna občina Celje je sporočila, da so pridobili vsa pozitivna mnenja nosilcev urejanja prostora za občinski prostorski načrt (OPN). Celjska občina je ena redkih, ki ga še nima, začeli pa so ga pripravljati že leta 2009. OPN, ki je ključen za nadaljnji razvoj mesta, je bil tudi med prioritetami županskega mandata Matije Kovača. Če bodo svetniki OPN na izredni seji 21. oktobra sprejeli, bo tik pred lokalnimi volitvami izpolnil dano obljubo.

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    V Celju bi vsi imeli parkirišča, nekatere pa skrbijo postopki

    Priprava OPN je bila zelo dolgotrajna, v tem mandatu pa so ga močno zavrle poplave, saj je bilo treba veliko popraviti zaradi novih poplavnih kart. Tako so dolgo čakali na pozitivno mnenje Direkcije RS za vode, prejšnji teden pa so dobili še pozitivno mnenje ministrstva za kmetijstvo.

    Kot so zapisali na mestni občini, je priprava OPN eden najzahtevnejših prostorskih postopkov, »ki zahteva obsežna strokovna usklajevanja s številnimi državnimi institucijami in nosilci urejanja prostora. Mestna občina Celje je v postopku uskladila vse zahtevane vsebine ter v prostorski akt vključila tudi predvidene omilitvene ukrepe za zagotavljanje sprejemljivosti vplivov načrtovanih prostorskih ureditev na okolje.«

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    OPN Celje pripravlja že skoraj dve desetletji, vmes pa je nastal kaos

    Župan Matija Kovač je pred obravnavo OPN in sprejemanjem na izredni seji 21. oktobra pojasnil, da so za tem dokumentom »leta zahtevnega strokovnega dela, številna usklajevanja in veliko vloženega truda. Veseli me, da smo uspešno zaključili vse potrebne postopke in da bo mestni svet lahko odločal o dokumentu, ki ga Celje nujno potrebuje. Z novim OPN bomo ustvarili prostorske pogoje za nove stanovanjske in gospodarske investicije, razvoj prometne in komunalne infrastrukture ter številne druge projekte, ki bodo pomembno vplivali na kakovost življenja v našem mestu.«

    Kot so še sporočili z mestne občine, pričakujejo, »da bo ministrstvo za okolje in prostor ob upoštevanju že zaključenih usklajevanj in pridobljenih pozitivnih mnenj vseh nosilcev urejanja prostora mnenje o sprejemljivosti vplivov OPN na okolje izdalo še v tem tednu«.

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    Zaradi poplav morajo preseliti drsališče in gasilski dom

    OPN je v Celju nastajal resnično dolgo. Pripravljali so ga med letoma 2009 in 2019, ko so bile pridobljene smernice nosilcev urejanja prostora. Do leta 2023 so pripravljali dopolnjen osnutek z okoljskim poročilom, oboje je bilo nato istega leta javno razgrnjeno. Pred javno razgrnitvijo so pridobili mnenje o ustreznosti okoljskega poročila, še vedno pa ni bilo pozitivnega mnenja Direkcije RS za vode. Avgusta 2023 so Celje prizadele poplave, zato je bilo treba dopolniti oziroma izdelati nekaj dodatnih strokovnih podlag, zlasti zahtevno pa je bilo usklajevanje z direkcijo za vode in ministrstvom za kmetijstvo.

    Sprejem OPN na izredni seji je komentiral tudi kandidat za župana in nekdanji župan Bojan Šrot: »Ne vem, čemu takšna naglica, verjetno so razlog bližajoče volitve.« Dodal je, da je sicer vesel, da je OPN dokončan: »Se pa bojim, da bo veliko ljudi razočaranih. Vem, da je bilo okoli 1700 pobud za spremembo namembnosti zemljišč, pozitivno rešenih bo okoli 600.« Pobude so sicer zbirali do konca leta 2013, ko je bil Šrot še župan in je bil župan še do leta 2022.

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    Nočejo logističnega centra in nobenega kompromisa

    Zakaj torej niso OPN že takrat pripravili, je Šrot dejal, da bi ga lahko: »Lahko bi ga na silo sprejeli, pa smo rekli, da predvolilni čas ni primeren za sprejem tako pomembnega dokumenta. Hkrati smo tudi želeli vanj umestiti južno obvoznico. Pa smo rekli, da bomo to naredili po volitvah. Kolikor vem, se po volitvah ni nič delalo, vmes se je zgodila poplava.«

    Ali to pomeni, da bodo njegovi svetniki glasovali proti sprejemu OPN, Šrot še ni odgovoril oziroma je dejal, da bodo še razmislili: »Bomo pa izpostavili pomisleke: kaj se zgodi oziroma kaj dobimo in kaj izgubimo, če nam zaradi same procedure vsa zadeva pade? Vem, da so na mestni občini že dobili opozorilo z ministrstva za okolje in prostor, da bi bilo verjetno smiselno in prav, da bi šli še enkrat v javno razgrnitev. Vem, da bo veliko ljudi nezadovoljnih. Tako da naša želja ni, da OPN ne bi bil sprejet ali pa da bi kasneje padel.« Podrobneje je to predstavil na novinarski konferenci: »Na ministrstvu za okolje in prostor so nam rekli, da bi glede na število sprememb morala biti ponovna javna razgrnitev in da veliko tvegamo s tem, da kasneje v pritožbenih postopkih dokument pade.«

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    Ko bo občinski prostorski načrt sprejet, bo že star

    Mestna občina: Ministrstvo tega ni sporočilo

    »Navedba gospoda Šrota ne drži,« so odgovorili na Mestni občini Celje. Odgovorili so, da takšnega opozorila ministrstva za okolje in prostor, ki ga vodi ministrica Polona Rifelj, v času Šrotovega županovanja zaposlena na celjski občini in kasneje direktorica Osrednje knjižnice Celje, niso dobili. So pa odgovorili, da je ministrstvo v dopolnilnem drugem mnenju k predlogu OPN konec letošnjega maja navedlo, da se »do postopka sprejema prostorskega akta, ki ga vodi občina, ministrstvo v tem mnenju ne opredeljuje. Občina, ki je pripravljavec prostorskega akta, je odgovorna za njegovo pripravo in sprejem ter v tem okviru tudi za njegovo zakonitost, tako z vidika postopka priprave in sprejema kot vsebine.«

    Dodatno so s celjske občine odgovorili, da so po javni razgrnitvi predlog OPN usklajevali z zahtevami in mnenji pristojnih nosilcev urejanja prostora: »V tem primeru zakon o prostorskem načrtovanju ne predvideva ponovne javne razgrnitve. Kljub temu, da zakon takšne obveznosti ne določa, smo se zaradi transparentnosti postopka odločili za dodatno seznanitev javnosti, da dobijo občanke in občani celovit vpogled v postopek ter razloge za posamezne spremembe. Objavili smo pregled potrebnih uskladitev po posameznih pobudah na parcelo natančno, iz katerega je razvidno, na zahtevo katerega mnenjedajalca so bile izvedene.«

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    Septembrski popis pokazal 548 evrov cenovne razlike

    Mnogi mislijo, da je za prihranek treba sklepati kompromise. V resnici obstajajo pametnejši načini, kako zmanjšati stroške, ne da bi pri tem karkoli žrtvovali.
    13. 10. 2026 | 14:19
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    Kupujete avto? Poglejte, kaj zares šteje!

    Končna cena je pomembna, vendar lahko o dobri izbiri odločajo tudi dejavniki, na katere ob nakupu pogosto pozabimo.
    8. 10. 2026 | 11:19
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    Ta navada pri družinski mizi ima lahko dolgoročne posledice

    Morda je še včeraj z veseljem jedel neko jed, danes pa nad njo viha nos. Ni nujno, da je zato izbirčen, zavračanje hrane je lahko čisto normalen del odraščanja.
    Promo Delo 8. 10. 2026 | 08:48
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    Kaj se zgodi, ko podjetju odpove edina internetna povezava?

    Ko na poslovni lokaciji odpove internet, ne izgine le dostop do spleta.
    Promo Delo 13. 10. 2026 | 09:54
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