Po več kot dvajsetih letih Celje dobilo ključni prostorski dokument

Mestna občina Celje je bila do tega tedna ena od sedemnajstih občin, ki še niso imele sprejetega občinskega prostorskega načrta (OPN). To je ključni prostorski dokument občine, ki usmerja nadaljnji razvoj mesta. Prve postopke so v Celju zanj začeli že leta 2003, uradno so ga pripravljali od leta 2009. Čeprav je bilo sprememb veliko, župan Matija Kovač (uspešnih) pritožb ne pričakuje.

Z OPN Celje pridobiva več kot 80 hektarov stanovanjskih površin, kot je na današnji novinarski konferenci povedal Kovač, bodo največje širitve stanovanjskih območij v mestu Celje, Medlogu, na Babnem, Hudinji, Ljubečni, v Začretu, na Teharjah, v Zagradu, na Lopati in Ostrožnem. Prav tako se bo za 30 hektarov povečalo območje težko pričakovanih gospodarskih con, zlasti na območju Trnovelj – Celje vzhod, a je Kovač dodal: »Vemo, da je bila dana pobuda še precej večja, na podlagi komunikacije z javnostjo po javni razgrnitvi, pa je bila racionalizirana v obseg, ki vseeno omogoča razvoj resnih poslovnih dejavnosti in novih investicij v mestu.«

Drugačna je tudi osnovna pobuda za mali logistični center na Lopati, kjer je investitor avtoprevoznik Peter Pišek in kjer je bilo nasprotovanje lokalne skupnosti veliko. »Na tem območju so zdaj predvidene centralne dejavnosti, ne več industrijske. Območje bo treba opremiti še z občinskim podrobnim prostorskim načrtom, ki bo določal dejansko rabo. So pa zemljišča tudi po kvadraturi precej zmanjšana glede na dopolnjen osnutek, ki je bil predstavljen na javni razgrnitvi,« je dejal župan.

Pritožbe?

Čeprav so OPN mestni svetniki soglasno podprli, pa smo v zadnjih dneh poslušali več opozoril, češ da postopek ni bil pravilen. Bojan Šrot je dejal, da v njegovi stranki vedo, da je ministrstvo za okolje in prostor (MOP) celjsko občino opozorilo, da bi bilo smiselno narediti še eno javno razgrnitev. Občina je sicer prejela prav vsa pozitivna mnenja nosilcev urejanja prostora, ta teden pa tudi odločbo MOP o sprejemljivosti vplivov OPN na okolje. »MOP opozorila, da bi Mestna občina Celje morala izvesti še eno javno razgrnitev, ni podalo,« so za Delo odgovorili z ministrstva.

OPN je nastajal več kot dve desetletji. Zadnje pobude, ki so jih upoštevali, so bile vključene že leta 2013. Vmes se je zakonodaja dvakrat spremenila, leta 2023 je bila poplava, ki je znatno spremenila poplavne karte in spremenila možnosti pozidave.

V OPN so tako pozitivno rešili le 54 odstotkov podanih pobud, kar pomeni, da bo veliko razočaranih. Ali bi bilo razočaranja manj, če bi bil OPN sprejet prej? Kovač, ki je županovanje prevzel leta 2022, je odgovoril: »Dejstvo je, da so se standardi zaostrili. Hkrati je dejstvo, da je bil osnutek plana izjemno obsežen, da ni upošteval že obstoječih stavbnih zemljišč, ki so nepozidana, so v mestu in so številna. V določenih delih je bil precej naravnan v pridobivanje premoženjske koristi za določene ali pa številne pobudnike, ker pred javno razgrnitvijo ministrstvo za kmetijstvo ni podalo mnenja o sprejemljivosti širitev na določena kmetijska zemljišča. Bil je razgrnjen zelo ambiciozen ali pa mogoče preobsežen plan, ki potem ni bil usklajen. Hipotetično pa bi, če bi bil sprejet pred letom 2022, lahko delovali tudi po nekoliko ohlapnejših zakonskih določilih in se pogajali.«

Župan ne pričakuje, da bi bile morebitne pritožbe lahko uspešne: »Po letu 2023, ko je bil načrt javno razgrnjen, se ni posegalo v nobene že pridobljene pravice. Pobude so bile zgolj zmanjšane ali pa izločene na podlagi stališč predvsem ministrstva za kmetijstvo ali direkcije za vode z utemeljenimi razlogi, ki so tudi javno predstavljeni. Ne pričakujemo, da bi lahko bil kdo od pritožnikov pred sodišči uspešen. Vsekakor pa takšen dvom ne bi smel biti razlog za zadržanje prostorskega akta, ker gre za širši javni interes mesta in številnih pobudnikov, ki so s pobudami uspeli, zato verjamem, da po 60 dneh plan začne veljati.«