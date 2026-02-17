  • Delo mediji d.o.o.
    Štajerska

    Stranka nekdanjega župana Šrota s fotografije izbrisala aktualnega podžupana

    Podžupana Simona Jevšinka so izbrisali »za šalo«. Čeprav so se opravičili, objave z izbrisanim podžupanom, ki je bila tudi deljena, (še) niso odstranili.
    Obdelana fotografija iz Tehnoparka Celje, na desni manjka podžupan Simon Jevšinek. Na fotografiji sta Ivo Boscarol in direktorica Tehnoparka Celje, tudi članica Celjske županove liste nekdanjega župana Bojana Šrota, Andreja Erjavec. FOTO: FB CŽL
    Obdelana fotografija iz Tehnoparka Celje, na desni manjka podžupan Simon Jevšinek. Na fotografiji sta Ivo Boscarol in direktorica Tehnoparka Celje, tudi članica Celjske županove liste nekdanjega župana Bojana Šrota, Andreja Erjavec. FOTO: FB CŽL
    Špela Kuralt
    17. 2. 2026 | 16:08
    17. 2. 2026 | 16:45
    Tehnopark Celje je minuli teden predstavil slovenski inovaciji, ki sta že dosegli mednarodno prepoznavnost, in sicer električni sup za znamko BMW in električni brisalec vizirja motoristične čelade, ki ga že uporablja londonska policija. Dogodka se je udeležil Ivo Boscarol, ki je s celjskim podžupanom Simonom Jevšinkom in direktorico Tehnoparka Andrejo Erjavec prerezal trak pred omenjenima inovacijama. Na fotografijah, ki jih je objavljal in pošiljal Tehnopark Celje, so tako vsi trije.

    Novico o dogodku je na facebooku objavila tudi Celjska županova lista Slovenije (CŽL) nekdanjega celjskega župana Bojana Šrota. Toda fotografija z dogodka je bila obdelana, in tako smo na njej lahko videli le Boscarola v družbi Andreje Erjavec, članice CŽL, ki je na tej listi na zadnjih lokalnih volitvah kandidirala za mestno svetnico. Aktualnega podžupana Simona Jevšinka, ki prihaja iz vrst Gibanja Svoboda, so s fotografije enostavno izbrisali.

    Ena največjih naložb v zdravstvu: več gradbišč na območju celjske bolnišnice

    CŽL smo vprašali, zakaj so Simona Jevšinka izbrisali in kdo je avtor fotografije, saj smo ga hoteli vprašati, ali je dovolil poseg v svoje delo. Odgovoril nam je predsednik CŽL Bojan Šrot: »Fotografija je bila objavljena pomotoma. Avtor jo je za šalo poslal administratorju, ki pa ni vedel, da je obdelana z AI [umetno inteligenco]. Podžupanu gospodu Simonu Jevšinku se iskreno opravičujemo. Opravičilo bomo hkrati z verodostojno fotografijo objavili na facebooku. Za neljubi dogodek se vsem prizadetim iskreno opravičujemo.« Na vprašanje, kdo je avtor fotografije, je Šrot odgovoril: »Žal ne vem in se mi tudi ne zdi pomembno. Kot sem že povedal, zgodila se je nenamerna napaka, za kar se prizadetim iskreno opravičujemo.«

    Podžupan Simon Jevšinek je za Delo odgovoril, da se mu osebno ni opravičil (še) nihče, za zadevo je izvedel, ko mu je nekdo poslal povezavo do objave. »Sam tega ne bi opazil, ker CŽL ne sledim. Je pa to zelo neodgovorno z njihove strani, ker tudi če smo politični nasprotniki v mestnem svetu, čeprav sam nikoli nisem imel tega občutka, se mi zdi to politično res nehigienično.«

    Celje si na področju kulture zasluži več kot le improvizacijo

    Jevšinek je dodal, da sta ključni poštena in pregledna komunikacija. »V tem smislu bi CŽL predlagal, da morda začnejo pri sebi spreminjati ime politične stranke. Če se lista še vedno imenuje županova, čeprav župan ne prihaja iz njihove vrste, gre za zavajanje oziroma povzroča zmedo med volivci. Že zaradi demokratičnega prostora in pregledne, jasne komunikacije bi človek pričakoval, da bi začeli postopek spremembe imena, kar bi bil vsekakor korekten in odgovoren korak.«

    Na vprašanje, ali je izbris iz fotografije razumel kot šalo, je bil jasen: »Absolutno ne. Objave CŽL so v zadnjem času kar aktivne, izpostavljajo projekte, dogodke, ki se jih udeležujejo, in nobena ni bila narejena v duhu šale.«

    Neobdelana fotografija z dogodka v Tehnoparku Celje. Na fotografiji (z leve): Ivo Boscarol, direktorica Andreja Erjavec in podžupan Simon Jevšinek. FOTO: FB CŽL
    Neobdelana fotografija z dogodka v Tehnoparku Celje. Na fotografiji (z leve): Ivo Boscarol, direktorica Andreja Erjavec in podžupan Simon Jevšinek. FOTO: FB CŽL

    Danes so se na facebooku CŽL Jevšinku opravičili in objavili originalno, neobdelano fotografijo. Zapisali so, da se zavedajo, da »spremenjena fotografija ni bila primerna in da je povzročila razočaranje, nejevoljo ter prizadela del javnosti. Odgovornost za objavo v celoti prevzemamo. Takšna komunikacija ne odseva vrednot, za katere se zavzemamo – spoštljivega dialoga, odgovorne javne razprave in premišljenega političnega delovanja.«

    Prejšnje objave z izbrisanim Jevšinkom, ki je bila tudi nekajkrat deljena, (še) niso izbrisali.

    Pisma bralcev
    Pisma bralcev

    Celje si na področju kulture zasluži več kot le improvizacijo

    Ali se vam ne zdi neverjetno, da Celjski dom danes predstavlja »hrbtenico« objektov javne kulture v mestu?
    7. 2. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Premium
    Štajerska
    Obisk vlade

    Golob o protipoplavnih ukrepih: Javni interes mora biti nad koristjo posameznika

    Vlada je danes obiskala del savinjske regije in Celje, kjer so govorili zlasti o zmanjšanju poplavne ogroženosti, hitri cesti in zamenjavi zemljine v vrtcih.
    Špela Kuralt 22. 1. 2026 | 18:09
    Preberite več
    Štajerska
    Mesto za šport

    Po novem najemnine celjskih objektov za treninge po en evro na uro

    Športni klubi so zmanjšali dolg do celjskega javnega podjetja, ki upravlja objekte, s pol milijona na 250.000 evrov.
    Špela Kuralt 16. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Štajerska
    Bolnišnična novogradnja

    Ena največjih naložb v zdravstvu: več gradbišč na območju celjske bolnišnice

    Včeraj so se začela gradbena dela za zaključek prve etape bolnišnične novogradnje.
    Špela Kuralt 17. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Slovenija
    Slovenija

    Politični ples: Zavod za razvoj sodobne plesne umetnosti morda na referendum

    Pobudo za razpis referenduma je vložila stranka Lista za Celje. Do zaključka postopkov zavod, za katerega so sredstva zagotovljena, ne more delovati.
    Špela Kuralt 23. 1. 2026 | 17:52
    Preberite več
    Zimski športi
    OI 2026

    Slovenskega trenerja so zaradi težav z alkoholom poslali iz Predazza domov

    Vodilni možje v finskem olimpijskem komiteju so iz reprezentance v Italiji izključili Igorja Medveda.
    S prizorišča:Miha Šimnovec 12. 2. 2026 | 11:13
    Preberite več
    Nogomet
    Kongres Uefe

    V Bruslju prvič doslej prekinili govor Čeferina

    Jubilejni 50. kongres Evropske nogometne zveze v Bruslju je zaznamoval tudi predsednik Uefe Aleksander Čeferin s svojim nagovorom.
    S prizorišča:Jernej Suhadolnik 12. 2. 2026 | 13:17
    Preberite več
    Premium
    Slovenija
    Upokojenci

    Pokojnine neuradno za skoraj pet odstotkov višje

    Dokončni podatki za izračun bodo znani v ponedeljek. Danes ekonomsko-socialni svet o prispevkih za espeje.
    Barbara Hočevar 13. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Zimski športi
    Smučarski skoki

    Tresel se je, postalo mu je vroče in tudi vrtelo se mu je malo

    Domen Prevc na veliki napravi v Predazzu še bolj izraziti favorit. Na treningu navdušil z najdaljšim skokom. Lov na zlatega orla lažji kot na lovoriko na OI.
    S prizorišča:Miha Šimnovec 13. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Potovanja
    Potovanja
    Zanimivosti
    Novice
    Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Sodelovanje fakultete in industrije je veliko več kot opravljanje prakse

    Skupno delo krepi prenos znanj, spodbuja inovacije in krajša pot do uveljavljanja v praksi.
    Milka Bizovičar 14. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Množica miz se umika prilagodljivim delovnim postajam

    Pisarna postaja prostor sodelovanja, izmenjave idej in socialne povezanosti.
    Miran Varga 14. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Gradbeniki kot čisti kolesarji v boju z dopingiranimi

    Železniške povezave logističnim podjetjem omogočajo konkurenčnost, drugi tir jim bo prinesel vsaj 150 milijonov evrov na leto.
    Milka Bizovičar, Marjana Kristan Fazarinc 11. 2. 2026 | 14:28
    Preberite več
    Konferenca Javne investicije
    Konferenca Javne investicije

    Po prvem odseku tretje razvojne osi že čez nekaj tednov

    Infrastrukturna ministra Slovenije in Hrvaške ter župana glavnih mest sosednjih držav so na okrogli mizi pretresali največje izzive pri gradnji infrastrukture.
    Nejc Gole 11. 2. 2026 | 12:45
    Preberite več

    CeljevolitvepodžupanCŽLBojan ŠrotSimon JevšinekGibanje Svoboda

    Premium
    Tema dneva
    Tema dneva

    Vzporedna pogajanja na pogon ultimatov

    Boštjan Videmšek o tem, kako so Združene države popolnoma izrinile Združene narode.
    Boštjan Videmšek 17. 2. 2026 | 17:50
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Druga plat olimpijskih medalj

    Podplačani delavci 12 ur na mrazu, počitek v posteljah z neznanci

    Odmeva primer delavca, ki so ga odpustili, ker si je drznil vzklikniti: »Free Palestine«. Odpuščanje v Italiji zaradi političnih razlogov ni zakonito.
    Vojko Urbančič 17. 2. 2026 | 17:46
    Preberite več
    Premium
    Vojna v Ukrajini
    Vojna v Ukrajini

    Mirovna pogajanja v senci vročih obstreljevanj

    V Švici se menda pogovarjajo tudi o zaustavitvi medsebojnega uničevanja energetske infrastrukture.
    Boris Čibej 17. 2. 2026 | 17:43
    Preberite več
    Olimpijske igre
    Olimpijske igre

    Tudi Klopp užival med biatlonci

    Moška štafetna tekma je navzlic gostemu sneženju vnovič do vrha napolnila osrednjo tribuno biatlonske arene v Anterselvi.
    17. 2. 2026 | 17:38
    Preberite več
    Avtobiografija
    Avtobiografija

    Večer, preden se je Gisèle Pelicot za vedno spremenilo življenje

    Preberite odlomek iz slovenskega prevoda spominov, ki bodo pod naslovom Živim naprej izšli maja pri Založbi Mladinska knjiga.
    17. 2. 2026 | 17:31
    Preberite več
    Premium
    Vojna v Ukrajini
    Vojna v Ukrajini

    Mirovna pogajanja v senci vročih obstreljevanj

    V Švici se menda pogovarjajo tudi o zaustavitvi medsebojnega uničevanja energetske infrastrukture.
    Boris Čibej 17. 2. 2026 | 17:43
    Preberite več
    Olimpijske igre
    Olimpijske igre

    Tudi Klopp užival med biatlonci

    Moška štafetna tekma je navzlic gostemu sneženju vnovič do vrha napolnila osrednjo tribuno biatlonske arene v Anterselvi.
    17. 2. 2026 | 17:38
    Preberite več
    Avtobiografija
    Avtobiografija

    Večer, preden se je Gisèle Pelicot za vedno spremenilo življenje

    Preberite odlomek iz slovenskega prevoda spominov, ki bodo pod naslovom Živim naprej izšli maja pri Založbi Mladinska knjiga.
    17. 2. 2026 | 17:31
    Preberite več
