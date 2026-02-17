Stranka nekdanjega župana Šrota s fotografije izbrisala aktualnega podžupana

Tehnopark Celje je minuli teden predstavil slovenski inovaciji, ki sta že dosegli mednarodno prepoznavnost, in sicer električni sup za znamko BMW in električni brisalec vizirja motoristične čelade, ki ga že uporablja londonska policija. Dogodka se je udeležil Ivo Boscarol, ki je s celjskim podžupanom Simonom Jevšinkom in direktorico Tehnoparka Andrejo Erjavec prerezal trak pred omenjenima inovacijama. Na fotografijah, ki jih je objavljal in pošiljal Tehnopark Celje, so tako vsi trije.

Novico o dogodku je na facebooku objavila tudi Celjska županova lista Slovenije (CŽL) nekdanjega celjskega župana Bojana Šrota. Toda fotografija z dogodka je bila obdelana, in tako smo na njej lahko videli le Boscarola v družbi Andreje Erjavec, članice CŽL, ki je na tej listi na zadnjih lokalnih volitvah kandidirala za mestno svetnico. Aktualnega podžupana Simona Jevšinka, ki prihaja iz vrst Gibanja Svoboda, so s fotografije enostavno izbrisali.

CŽL smo vprašali, zakaj so Simona Jevšinka izbrisali in kdo je avtor fotografije, saj smo ga hoteli vprašati, ali je dovolil poseg v svoje delo. Odgovoril nam je predsednik CŽL Bojan Šrot: »Fotografija je bila objavljena pomotoma. Avtor jo je za šalo poslal administratorju, ki pa ni vedel, da je obdelana z AI [umetno inteligenco]. Podžupanu gospodu Simonu Jevšinku se iskreno opravičujemo. Opravičilo bomo hkrati z verodostojno fotografijo objavili na facebooku. Za neljubi dogodek se vsem prizadetim iskreno opravičujemo.« Na vprašanje, kdo je avtor fotografije, je Šrot odgovoril: »Žal ne vem in se mi tudi ne zdi pomembno. Kot sem že povedal, zgodila se je nenamerna napaka, za kar se prizadetim iskreno opravičujemo.«

Podžupan Simon Jevšinek je za Delo odgovoril, da se mu osebno ni opravičil (še) nihče, za zadevo je izvedel, ko mu je nekdo poslal povezavo do objave. »Sam tega ne bi opazil, ker CŽL ne sledim. Je pa to zelo neodgovorno z njihove strani, ker tudi če smo politični nasprotniki v mestnem svetu, čeprav sam nikoli nisem imel tega občutka, se mi zdi to politično res nehigienično.«

Jevšinek je dodal, da sta ključni poštena in pregledna komunikacija. »V tem smislu bi CŽL predlagal, da morda začnejo pri sebi spreminjati ime politične stranke. Če se lista še vedno imenuje županova, čeprav župan ne prihaja iz njihove vrste, gre za zavajanje oziroma povzroča zmedo med volivci. Že zaradi demokratičnega prostora in pregledne, jasne komunikacije bi človek pričakoval, da bi začeli postopek spremembe imena, kar bi bil vsekakor korekten in odgovoren korak.«

Na vprašanje, ali je izbris iz fotografije razumel kot šalo, je bil jasen: »Absolutno ne. Objave CŽL so v zadnjem času kar aktivne, izpostavljajo projekte, dogodke, ki se jih udeležujejo, in nobena ni bila narejena v duhu šale.«

Neobdelana fotografija z dogodka v Tehnoparku Celje. Na fotografiji (z leve): Ivo Boscarol, direktorica Andreja Erjavec in podžupan Simon Jevšinek. FOTO: FB CŽL

Danes so se na facebooku CŽL Jevšinku opravičili in objavili originalno, neobdelano fotografijo. Zapisali so, da se zavedajo, da »spremenjena fotografija ni bila primerna in da je povzročila razočaranje, nejevoljo ter prizadela del javnosti. Odgovornost za objavo v celoti prevzemamo. Takšna komunikacija ne odseva vrednot, za katere se zavzemamo – spoštljivega dialoga, odgovorne javne razprave in premišljenega političnega delovanja.«

Prejšnje objave z izbrisanim Jevšinkom, ki je bila tudi nekajkrat deljena, (še) niso izbrisali.