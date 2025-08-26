Če bo šlo vse po načrtih, bodo celjski Pompeji na ogled prihodnje leto

V nadaljevanju preberite:

Pod Staro grofijo Pokrajinskega muzeja Celje se skrivajo zakladi. Pred osmimi leti so ob obnovi Muzejskega trga tam namreč odkrili ostanke rimske vile iz 1. stoletja. Ministrstvo za kulturo je zlasti zaradi njenih fresk razglasilo, da gre za najdbo izjemnega pomena, arheologi pa so slikovito dejali, da gre za celjske Pompeje. Pogodbo za sofinanciranje nadaljevanja obnove sta včeraj podpisala ministrica za kulturo Asta Vrečko in župan ­Matija Kovač.

Rimska vila je pravi biser. Strokovnjaki restavratorskega centra Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije že nekaj let restavrirajo koščke stropa, ki so ga našli raztreščenega. Kot je povedal arheolog in višji kustos Pokrajinskega muzeja Celje Jure Krajšek, imajo zdaj sestavljenih dobrih 15 kvadratnih metrov stropa, v celotni Evropi so ohranjeni morda trije taki stropi. »Mogoče v Rimu v cesarskih palačah, pa v Pompejih kakšna najdba. Ampak tako obokanega in tako dobro ohranjenega iz takih izkopavanj ni.«