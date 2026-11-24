Zavod Celeia Celje, ki v Celju skrbi za kulturne prireditve in turizem, bi že moral imeti izbranega novega direktorja. A ker se je izbor zavlekel v čas kampanje pred lokalnimi volitvami, se je komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in nagrade (Kviaz) odločila, da ne bodo izbrali nikogar in bodo razpis ponovili. Razpis so objavili konec maja, devet kandidatov je izpolnjevalo pogoje. Kot je pojasnil predsednik Kviaza Damir Ivančić, so hoteli, da se predstavijo vsi kandidati. Vmes so bile poletne počitnice, Kviaz je vse predstavitve in razgovore s kandidati zaključil šele sredi septembra. Čakali so še na mnenje sveta zavoda, ki pa ni izbral enega kandidata, ampak so bili v ožjem izboru trije. Med njimi ni bilo dosedanje direktorice Maje Voglar, sicer članice Celjske ...