Najstarejša vrtnarska šola v državi dobila športno dvorano

Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje je ena od dveh srednjih šol v Savinjski regiji, ki do danes še ni imela športne dvorane. Uradno so jo odprli ob 80. obletnici nastanka šole, ki je bila prva vrtnarska šola v Sloveniji. Športno dvorano bodo najprej uporabljali le dijaki, po novem letu pa jo bodo odprli tudi za širšo javnost. Dobili so že številne prošnje celjskih društev.

Temeljni kamen za novo športno dvorano so položili lani novembra in že takrat napovedali, da bo odprtje ob 80. obletnici šole. Leta 1946 je namreč na podržavljenem Kvaternikovem posestvu nastala prva (državna) vrtnarska šola v takratni državi. Ravnateljica Štefanija Kos Zidar je povedala, da je bila celjska vrtnarska šola z vrtnarsko-hortikulturnimi programi dolgo edina, potem so jih izvajale tudi številne druge srednje šole, kar je vplivalo tudi na vpis. Zdaj hortikulturne programe, torej vrtnar, cvetličar in hortikulturni tehnik izvajajo v Celju, Naklem in Novem mestu, v Mariboru pa program cvetličar, je pojasnila ravnateljica.

Trak ob odprtju nove športne dvorane so prerezali državni sekretar na kmetijskem ministrstvu Velislav Žvipelj, ravnateljica Štefanija Kos Zidar in Alenka Helbl, v. d. generalnega direktorja direktorata za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih na ministrstvu za izobraževanje, znanost in mladino. FOTO: Nik Jevšnik

Čeprav šol s tega področja ni veliko, je večina dijakov, ki prihajajo v Celje, iz savinjske regije, od drugod jih prihaja 20 odstotkov, je povedala Štefanija Kos Zidar: »Zdaj sta pri nas četrta, peta generacija hortikulturnikov, katerih starši, dedki in babice so bili naši dijaki. Za zdaj imamo dve sestri iz Prekmurja, iz Murske Sobote. Pri nas sta se izobraževala že njuna oče in mati ter tudi babica. To pomeni, da so z nami zadovoljni, da so dobili dovolj znanja. Naša šola ima tradicijo in res se maksimalno potrudimo.«

Poleg omenjenih programov imajo na šoli še programe aranžerski tehnik, fotografski tehnik, v tem šolskem letu so pridobili še program pomočnik v biotehniki in oskrbi. Ravnateljica je dejala, da so bili najtežji časi leta 2013, ko so imeli vsega 173 dijakov, največ so jih imeli leta 1993, ko jih je bilo 918. V tem šolskem letu imajo 377 dijakinj in dijakov. Od leta 2004 imajo tudi višjo strokovno šolo s tremi programi: hortikultura, snovanje vizualnih komunikacij in trženja ter fotografijo.

Nova športna dvorana Šole za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje ima 1300 kvadratnih metrov skupne površine. FOTO: Nik Jevšnik

Nova športna dvorana

Šola vseh osem desetletij ni imela športne dvorane. Dijaki so na pouk športa najprej odhajali v druge šole, ki pa so precej oddaljene. V šoli so tako pozneje v dveh učilnicah uredili fitnes, prenovili so športno igrišče, imajo tudi velik park, blizu je Savinja z nabrežjem in narava. A vendarle so za boljši pouk športa potrebovali tudi pravo telovadnico. To so slavnostno odprli danes. Stala je 4,5 milijona evrov, od tega je večino zagotovilo ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino. Ravnateljica je povedala, da so bili uspešni tudi na razpisu Demo Les 2026: »Pred 14 dnevi smo dobili sklep, da smo bili izbrani in pridobili 250.000 evrov. Gre namreč za trajnostno gradnjo, 41 odstotkov naše telovadnice je v lesu.«

Nova športna dvorana Šole za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje ima 1300 kvadratnih metrov skupne površine. FOTO: Nik Jevšnik

Skupno ima športna dvorana 1300 kvadratnih metrov, dva vadbena prostora, vključena je še ena učilnica, kot je pojasnila ravnateljica, bo dvorana namenjena tudi kulturnim dogodkom, informativnim dnevom. Dodala je, da bo športna dvorana sprva namenjena dijakom, po novem letu pa jo bodo odprli tudi za širšo javnost: »Za dvorano je izjemno povpraševanje, vsi klubi, vsa društva si jo želijo. Odločili smo se, da damo prednost osnovnošolskim otrokom, vrtčevskim otrokom, mamicam in tistim, ki nimajo dovolj časa za gibanje ali se ne gibajo.«