    Štajerska

    Po novem najemnine celjskih objektov za treninge po en evro na uro

    Športni klubi so zmanjšali dolg do celjskega javnega podjetja, ki upravlja objekte, s pol milijona na 250.000 evrov.
    Včeraj so v celjskem mestnem parku s Petro Majdič, ob njej podžupan Simon Jevšinek, uradno odprli tekaško stezo, ki so jo pripravili občina, Teniški klub Celje in podjetje Rossi Sport. Uporaba je brezplačna, za izposoje opreme je treba plačati osem evrov na uro. FOTO: arhiv MOC
    Včeraj so v celjskem mestnem parku s Petro Majdič, ob njej podžupan Simon Jevšinek, uradno odprli tekaško stezo, ki so jo pripravili občina, Teniški klub Celje in podjetje Rossi Sport. Uporaba je brezplačna, za izposoje opreme je treba plačati osem evrov na uro. FOTO: arhiv MOC
    Špela Kuralt
    16. 1. 2026 | 05:00
    4:57
    Po več kot enem letu usklajevanj in preračunavanj ter znatnem dvigu občinskih sredstev bodo celjski športni klubi za najem objektov, v katerih izvajajo treninge, plačevali en evro za uro treninga. Do zdaj so plačevali od 14 do 80 evrov na uro. Mestna občina Celje letos namenja znatno več sredstev za šport, želje pa so še večje. Med največjimi je nova ledena dvorana.

    Od sprejetja nove strategije športa v občini je sredstev v letnem programu športa vsako leto več. Kot je spomnil župan Matija Kovač, jih je bilo pred tem deset let vsako leto za 877.500 evrov, letos pa presegajo milijon evrov, še 150.000 evrov je na voljo na razpisu za promocijo mesta skozi šport. Vse to pomeni, da bodo nekateri klubi dobili nekaj tisoč evrov, posamezni tudi več deset tisoč evrov več kot prejšnja leta.

    »Ta povečanja so kar konkretna in upam, da z njimi pomagamo ublažiti tudi finančna stanja klubov, ki nikoli niso idealna. Kot mesto, ki športu že tradicionalno namenja veliko pozornost, kjer je dejavnih res veliko klubov v najrazličnejših panogah, moramo nekako ostati v stiku z realnim stanjem, tudi z nihanji sponzorskih sredstev, in prav je, da blažimo situacijo,« je dejal Kovač.

    Poleg sredstev občina letos namenja še 2,3 milijona evrov (leta 2022 jih je bilo 1,6 milijona evrov) za subvencioniranje najemnin objektov, ki jih upravlja občinsko podjetje ZPO. Tako bodo športni klubi lahko za treninge prostore najemali po simbolični ceni en evro na uro. Kot je povedal Kovač, so bile tudi visoke najemnine, tudi do 80 evrov na uro, vzrok, da so bili klubi ZPO precej dolžni.

    Visoke investicije

    Dolg je ob začetku Kovačevega mandata znašal okoli pol milijona evrov, zdaj ga je še 250.000 evrov, je povedal župan: »Naš cilj je nič evrov odprtih terjatev. Veliko je naredil Nogometni klub Celje, ki je imel precejšnje dolgove in je še pred prenovo stadiona, to je bila tudi naša zahteva, poravnal vse zapadle obveznosti. Verjamem pa, da bodo po novem načinu obračunavanja tudi drugi klubi prišli na zeleno vejo.«

    V zadnjih treh letih so tudi investicije v objekte visoke, največja je bila 2,8 milijona evrov vredna prenova stadiona Z'dežele. Nogomet je v mestu zelo priljubljen, zato nadaljujejo prenovo igrišča Olimp. Kot je povedala direktorica ZPO Breda Obrez Preskar, ga bodo razširili z dvema novima igriščema, urediti želijo tudi garderobe. Obrez Preskarjeva, ki ZPO vodi od februarja 2024, pravi, da so v dveh letih naredili ogromno: »Ob prevzemu upravljanja smo naleteli na stanje, ko so bili objekti brez posebne obnove že od izgradnje. Na marsikaterem je puščala streha, tudi razsvetljava in ogrevanje nista bila urejena.«

    Občina načrtuje nadaljnje naložbe tudi v javne rekreacijske površine, v zadnjih dveh letih so obnovili 13 športnih igrišč. Letos bodo uredili še eno večje na Čopovi ulici in zgradili skate park v Gaberjah, katerega vrednost je ocenjena na več kot pol milijona evrov. Želja je še precej več. Na poziv ministrstva so pripravili predlog projektov, za katere bi v petih letih potrebovali 64 milijonov evrov. Župan Kovač je poudaril, da je to maksimalen nabor želja: »To niso izdelani projekti, viri niso zagotovljeni. Gre za razvojne vizije. Med njimi je vsekakor največja nova ledena dvorana, za katero pripravljamo ustrezen prostorski akt.«

    Kot je še povedal Kovač, je nova ledena dvorana ena izmed petih strateških naložb: »Objekti za drsalne športe so v Sloveniji povsod v zelo slabem stanju. Če se na ravni države ne bomo dogovorili za resnejše investicije, tem športom grozi izumrtje. Objektom v Mariboru, Celju, na Jesenicah se je življenjska doba že iztekla.«

    Novo ledeno dvorano, ki jo selijo kot nadomestitveno gradnjo po poplavah, bi postavili pri dvorani Zlatorog, pripravljajo prostorski akt, je povedal župan: »Preverja se tudi možnost umestitve bazena, ki je sicer glede na velikost zemljišča manj verjetna oziroma je mogoče umestiti 25-metrski bazen, kakršnega v Golovcu že imamo.«

    Celje

