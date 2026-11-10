Petina tujcev, ki prebivajo v Celju, je mladoletnih

Mestna občina Celje je šesta občina po vrsti z največjim deležem tujih prebivalcev. Skupno sta 1. januarja 2026 v njej prebivala 49.802 prebivalca, od teh jih je bilo 8635 s tujim državljanstvom, kar je 17,3 odstotka. Kot ugotavljajo na Zavodu RS za zaposlovanje, bi se brez tujih državljanov nekatere dejavnosti dobesedno ustavile. Njihova nadaljnja integracija je večinoma odvisna od projektov, kjer največ dela opravi Ljudska univerza Celje. Kot ugotavljajo sogovorniki, je nujna sistemska rešitev. Celjska območna služba Zavoda RS za zaposlovanje (ZRSZ) je lani izdala skupno 3237 delovnih (Bosna in Hercegovina ter Srbija) in enotnih dovoljenj za zaposlovanje tujih državljanov iz tretjih držav, v prvih devetih mesecih letos pa skupno 2865. Kot odgovarjajo na ZRSZ, največ tujih delavcev ...