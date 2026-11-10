Petina tujcev, ki prebivajo v Celju, je mladoletnih

Največ prebivalcev s tujim državljanstvom v Mestni občini Celje je iz Bosne in Hercegovine, dvakrat manj jih je s Kosova.
Galerija
V Celju so se na potrebe novih prebivalcev odzvali tudi z lastnimi proračunskimi sredstvi, a opozarjajo, da potrebujejo stabilno sistemsko financiranje in tesnejše sodelovanje države. Fotografija je simbolična. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
Mestna občina Celje je šesta občina po vrsti z največjim deležem tujih prebivalcev. Skupno sta 1. januarja 2026 v njej prebivala 49.802 prebivalca, od teh jih je bilo 8635 s tujim državljanstvom, kar je 17,3 odstotka. Kot ugotavljajo na Zavodu RS za zaposlovanje, bi se brez tujih državljanov nekatere dejavnosti dobesedno ustavile. Njihova nadaljnja integracija je večinoma odvisna od projektov, kjer največ dela opravi Ljudska univerza Celje. Kot ugotavljajo sogovorniki, je nujna sistemska rešitev.
Celjska območna služba Zavoda RS za zaposlovanje (ZRSZ) je lani izdala skupno 3237 delovnih (Bosna in Hercegovina ter Srbija) in enotnih dovoljenj za zaposlovanje tujih državljanov iz tretjih držav, v prvih devetih mesecih letos pa skupno 2865. Kot odgovarjajo na ZRSZ, največ tujih delavcev ...
Komentarji