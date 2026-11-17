Volivci so tokrat že v prvem krogu vodenje Mestne občine Celje zaupali Matiji Kovaču, ki je s skoraj 65 odstotki prepričljivo zmagal. Poleg tega je njegova stranka dobila kar 15 svetnikov, kolikor jih do zdaj ni imela še nobena stranka. Celjski mestni svet se bo precej spremenil, le osem svetnikov je bilo namreč ponovno izvoljenih.

Leta 2022 so bili v 33-članski celjski mestni svet izvoljeni svetniki desetih strank, tokrat osmih. Z naskokom največ svetnikov je dobila stranka Lista Matije Kovača, ki jih bo imela 15. Pet mandatov sta dobili Celjska županova lista Bojana Šrota (na prejšnjih volitvah je ta stranka dobila največ, skupno devet mandatov, vmes so trije sicer odšli k Demokratom, ki zdaj sploh niso prišli v mestni svet) in SDS, kar je enako kot leta 2022.

Po dva svetnika bodo imele Celjska neodvisna lista, kar je enako kot že v prejšnjem mandatu, SD, ki je izgubila eno svetniško mesto, in Gibanje Svoboda, ki je v primerjavi z letom 2022 izgubila šest svetnikov, največ med vsemi. Po enega svetnika bosta imeli še Lista Tomaža Krajnca in NSi. Med strankami, ki so dobile svoje svetnike v prejšnjem mandatu, po novem ne bo več Levice in Vesne ter SLS, ki na volitvah v Celju sploh ni nastopila.

Sodelovanje

Stranke, ki so predlagale za župana Matijo Kovača, so tako večinoma izgubile, razen Celjska neodvisna lista. Predsednik celjskega lokalnega odbora Gibanja Svoboda Primož Posinek je dejal, da z rezultati seveda ne morejo biti zadovoljni: »Pričakovali smo odliv glasov k Matiji Kovaču, a ne tako velikega. Kljub temu pričakujemo tvorno sodelovanje, kakršnega smo imeli tudi v prejšnjem mandatu.« Tudi v SD so pričakovali, da tako velikih »migracij« h Kovaču ne bo, a predsednik celjskega odbora Primož Brvar ni razočaran in je hudomušno pripomnil: »SD je prvič v zgodovini s tem dobil svojega župana. Imamo sicer enega svetnika manj, a to ni neuspeh, ker če gledamo volitve v celoti, smo veliko dobili v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih. Tam imamo več članov kot prej.«

Ob razglasitvi rezultatov je Bojan Šrot opozoril prav na to, da bodo verjetno partnerji, ki so podprli Matijo Kovača, razočarani. A novi stari župan Matija Kovač je napovedal nadaljevanje vključujoče politike: »Poskusili se bomo z vsemi izvoljenimi strankami na podoben način kot v preteklem mandatu dogovoriti za široko sodelovanje. Da vsak v skupno vizijo dela lahko vključi svoj program, ne glede na to, koliko sedežev bo zasedel. Glede na njihove programe bi nam to lahko uspelo. Nikakor številčnosti svoje svetniške skupine ne bi želel postaviti kot nekega glasovalnega stroja, ampak predvsem za diskusijo z ljudmi, vključevanja novih pogledov v mestni svet. Konec koncev je njegova sestava precej drugačna in s tem lahko dobimo neko svežino. Je pa seveda vse odvisno od tega, kako se bomo s strankami, ki so bile izvoljene, dogovorili, koliko bodo pripravljene na tako odprto sodelovanje.« Konstitutivna seja bo 2. decembra.

Dermol pričakuje kooperativnost

Čeprav je bilo za župana Mestne občine Velenje sedem kandidatov, so volivci že v prvem krogu še en mandat zaupali Petru Dermolu. Tako Velenje kot tudi Žalec, kjer imajo novega župana Mateja Sitarja, ostajata SD trdnjavi. V obeh je SD osvojila tudi največ mandatov; v Žalcu 11 od skupno 27, v Velenju 15 od skupno 33.

Čeprav ima SD v Velenju še vedno 15 svetnikov, kar je največ med vsemi strankami, je stranka v primerjavi z letom 2022 izgubila enega, leta 2018 so imeli več celo dva. Dermola to ne skrbi: »S strateškimi odločitvami do zdaj nikoli ni bilo težav, tudi s proračuni ne. Pričakujem, da bodo tudi novi svetniki kooperativni. Pokazal sem, tudi pri sprejemanju proračuna, da sem odprt za njihove sugestije, zato ne vidim večjih težav. Verjetno bodo pa pri kakšnih malenkostih pogledi nekoliko drugačni.«

Poplavni župani

Vsi župani, katerih občine so bile prizadete v poplavah in plazovih leta 2023 ter so spet kandidirali, so bili izvoljeni. Med njimi je tudi županja Solčave Katarina Prelesnik. V Solčavi je bila najvišja volilna udeležba v državi, 82,67-odstotna. »V naši občini je volilna udeležba vedno visoka, česar sem vesela. Prav tako sem vesela, da vidijo naše rezultate, da delamo res za vse. Zdaj zaključujemo občinski prostorski načrt, nadaljujemo pa tudi protipoplavno obnovo,« je dejala Prelesnikova.

Ena najbolj prizadetih v poplavah je bila občina Braslovče, župan Tomaž Žohar je na volitvah dobil 91,34 odstotka glasov, kar je največ v državi. »To je velika odgovornost. Veliko moramo še narediti, predvsem ker smo v preteklem mandatu morali veliko stvari dati na stran zaradi poplav,« je dejal Žohar.

V savinjski statistični regiji so svojega župana dobili tudi Demokrati. Peter Volovšek je novi in šele drugi župan Rogaške Slatine. Branko Kidrič je namreč občino vodil osem mandatov, od ustanovitve leta 1994. Dobil je skoraj 76 odstotkov glasov, Demokrati so s šestimi svetniki največja svetniška skupina v slatinskem občinskem svetu. Volovšek, ki bo nepoklicni župan, je pričakovano zadovoljen: »Vesel sem, da smo sestavili povsem novo listo in na njej smo sami novinci. A vsi imamo neke izkušnje in znanja. Menimo, da razdeljenost, ki je preplavila Rogaško Slatino, ni dobra za tako mali kraj. Očitno so to prepoznali tudi volivci, dobili smo namreč največ glasov na prav vseh voliščih.«