Pozor: voda iz vseh treh celjskih studencev trenutno ni primerna za pitje

Voda iz Meškovega in Dornovega studenca ter studenca Gabrovka v Celju je trenutno neskladna z mejnimi vrednostmi za pitno vodo. To so pokazale analize vzorcev, odvzetih 18. avgusta. Mestna občina Celje občanom zato svetuje, naj vodo iz studencev pred zaužitjem prekuhajo, so danes sporočili.

Občina kakovost vode na treh izvirih, kjer si vodo pogosto točijo občani in obiskovalci, spremlja od leta 2018. Vzorčenje in laboratorijske analize izvajajo štirikrat na leto. Vsi trije studenci so površinski izviri, zato se lahko kakovost vode razmeroma hitro spreminja. Na občini trenutno stanje pripisujejo tudi daljšemu obdobju suše in nizkim pretokom, zaradi česar so takšni izviri bolj izpostavljeni vplivom iz okolice.

Ob tem opozarjajo, da voda iz studencev ni obdelana in ni pod stalnim nadzorom, kot je voda iz javnega vodovodnega sistema. Na njeno kakovost lahko vplivajo vremenske razmere, količina pretoka in različni vplivi iz okolice. Pitje vode iz studencev je zato na lastno odgovornost. Glede na trenutno ugotovljeno neskladnost na občini svetujejo prekuhavanje vode pred zaužitjem. Kakovost vode na vseh treh izvirih bodo redno spremljali in javnost obveščali o rezultatih analiz, so še dodali v sporočilu za javnost.