Po skoraj 140 letih v hranilnico večinoma stanovanja

Celjsko mestno hranilnico so konec 19. stoletja umestili v dvonadstropno palačo na današnjem Krekovem trgu, v neposredni bližini železniške postaje. V tem času se je zamenjalo več držav, več valut in v stavbi tudi več bank. Zadnja v nizu, banka OTP, je konec novembra tam zaprla poslovalnico oziroma jo združila z enoto na Aškerčevi ulici.

»Pa saj se vse zapira,« je včeraj jezno komentirala ena od uporabnic Celjske mestne hranilnice, ki je očitno spregledala obvestilo banke OTP, da bo za uporabnike odslej delovala poslovalnica na Aškerčevi ulici. Na vratih hranilnice je zapisano, da bodo na naslovu Krekov trg 6 ostali sefi.

Iz banke OTP so odgovorili, da so se za združitev poslovalnic odločili po preučitvi tržnih in poslovnih okoliščin ter da je razdalja med poslovalnicama le okoli 180 metrov. »Poleg tega je poslovalnica na Aškerčevi bolj dostopna in obiskovalcem za stavbo ponuja brezplačna parkirna mesta.« Dodali so, da lahko stranke večino storitev opravijo prek spleta in v drugih poslovalnicah, na poštah po Sloveniji, na Krekovem trgu pa ostaja tudi bankomat. Kaj bo zdaj v prostorih banke v Krekovem trgu 6, iz OTP niso odgovorili.

Na celjski mestni občini so pojasnili, da so jih v banki seznanili z načrti. »Ob tej priložnosti smo jim predstavili željo zasebne visokošolske institucije, da bi v stavbi dobila prostore za izvajanje svojih programov.« Dodali so, da gre za pomemben objekt v središču mesta, zato si želijo, da bi bila v njem primerna vsebina. »Po naših informacijah bodo večino stavbe, ki ni več v lasti banke, januarja začeli prenavljati. V njej naj bi nastala kakovostna stanovanja, kar je skladno z vizijo celjske mestne občine, ki si želi več stanovalcev v starem mestnem jedru.«

Po podatkih iz zemljiške knjige je večina prostorov na naslovu Krekov trg 6, kjer je bila do zdaj poslovalnica OTP, v lasti družbe Ansitra. Njena lastnika sta Andreja Moškotevc in družba Trapez, katere direktor je Janez Moškotevc, nekdanji direktor in večinski lastnik propadlega Cestnega podjetja Maribor ter nekdanji direktor Ansitre.

Zgodovina hranilnice sega v leto 1862, ko se je za ustanovitev odločil mestni občinski odbor. Kot je zapisano na spletni strani domoznanskega oddelka Osrednje knjižnice Celje, so septembra 1864 izvolili prvi odbor Celjske mestne hranilnice, za komitente je hranilnica začela poslovati 1. januarja 1865.

Celotna stavba, ki jo zdaj zakriva okrasitev, na naslovu Krekov trg 6, 7, 8 je spomenik lokalnega pomena. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Leta 1887 so zgradili vogalno palačo Celjske mestne hranilnice v neorenesančnem slogu po zgledu dunajske palače Heinrichshof, v kateri je hranilnica pod različnimi imeni in v različnih državah delovala skoraj 140 let.

Nekaj časa je v zgradbi delovalo tudi upravno sodišče za območje Slovenije, je zapisano na stavbi. Celotna stavba na naslovu Krekov trg 6, 7, 8 je spomenik lokalnega pomena.