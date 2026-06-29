Civilna iniciativa ne bi imela pred nosom novih blokov

Občinski podrobni prostorski načrt, ki so ga sprejeli celjski mestni svetniki, v Dečkovo naselje umešča večstanovanjski stavbi, ena od njiju bi imela stolpiča s sedmimi nadstropji. Tu bi prihodnje leto lahko začeli graditi 80 javnih najemnih stanovanj. Ta so bila že vključena v lani soglasno sprejet stanovanjski program, a svetniki Celjske županove liste (CŽL) Bojana Šrota in SDS so zdaj proti. SDS je napovedal, da bo podprl tudi morebitni referendum. Civilna iniciativa, ki je zbrala 160 podpisov proti gradnji, se za zbiranje podpisov za referendum še ni odločila.