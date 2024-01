Civilne iniciative: Odlok je veliko razočaranje

Vlada bi morala danes obravnavati predlog odloka o določitvi degradiranega okolja in programa ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja na območju stare Cinkarne v Mestni občini Celje. Za popoldne so že sklicali novinarsko konferenco, a te točke na vladi ni bilo. Zakaj ne, na pristojnem ministrstvu niso pojasnili. Predlog odloka pa je za Civilne iniciative Celja razočaranje.

Po prvotni verziji odloka bi za degradirano območje razglasili vsa območja, ki so uvrščena »v prvo stopnjo obremenjenosti okolja zaradi onesnaženosti tal z nevarnimi snovmi«. Po verziji, ki so jo v Civilnih iniciativah Celja pridobili še pred včeraj predvidenim sprejetjem na vladi, bi za degradirano območje razglasili le območje stare Cinkarne. Zakaj so se za to odločili, nam na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo niso odgovorili. Zapisali so le, da je bil odlok »odložen na eno od prihodnjih sej vlade«.

Boris Šuštar, predstavnik civilnih iniciativ, je bil ogorčen: »Ta odlok je izjemno razočaranje. Od izjemno dobrega zakona, osnutka leta 2021, smo prišli do tega, da smo odkrili toplo vodo, da je stara Cinkarna onesnaženo območje, in samo to so se odločili razglasiti za degradirano območje. Namesto da bi jih skrbelo zdravje ljudi, izboljšanje stanje okolja, preprečitev prašenja, preprečitev ogrožanja podtalnice in gojenja vrtnin na najbolj onesnaženih območjih v skladu z navodili zavoda za zdravstveno varstvo iz leta 2012, so se odločili porabiti na stotine tisoče evrov za projekte za dodatne analize.«

Ukrepe bi sicer izvajala ministrstvo in celjska občina, v zadnjem osnutku zakona, ki ga je vložila poslanka Janja Sluga in ni dobil podpore, je bilo predvideno, da bi plačal tudi onesnaževalec. Območje stare Cinkarne je sicer Cinkarna Celje neodplačno prenesla na Mestno občino Celje, zaradi sanacij je bil na sodišču tudi postopek, a je občina tožbo izgubila. Zdaj v odloku ni predvideno, da bi karkoli plačal onesnaževalec.

Poziv ljudem k protestom

Ukrepe bi po odloku izvajali v dveh fazah, najprej bi pripravili vse strokovne podlage in vso dokumentacijo, sledila pa bi sanacija. To bi se zgodilo šele leta 2028. »Manjkajo številni ukrepi. Skratka nič od niča za dolgo časa. Mislim, da so se strokovne službe na ministrstvu odločile za najmanj učinkovit in najmanj obremenjujoč posel pri sanaciji celjske kotline. Že 15 let opozarjamo, pa mislim, da se bodo morali ljudje zbuditi v večjem številu in jih pozivam na demonstracije,« je bil razočaran Šuštar.

Župan Matija Kovač je nasprotno s sodelovanjem z ministrstvom zadovoljen: »Smo pred naročilom sanacije še zadnjih dveh vrtčevskih igrišč, najprej vrtca Sonce, potem Gaberje, hkrati z gradnjo vrtca na Škapinovi bo sanirana tudi zemljina, poteka tudi sanacija parcele v Bukovžlaku, ki jo izvaja država. Na občini smo lani izvedli mednarodni arhitekturni natečaj za rešitve stare Cinkarne, za katerega verjamem, da bo postal tudi ena izmed strokovnih podlag za sanacijo tega območja, ki mu je bil odlok predvsem namenjen in ki bi ga vlada morala danes obravnavati. Pričakujemo, da bo država svoje zaveze uresničila, da bomo sprejeli ukrepe, ki bodo vodili v čim hitrejšo sanacijo in reurbanizacijo območja.« Ob tem je dodal, da bi časovnica lahko bila bolj ambiciozna.