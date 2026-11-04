  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Video
    E-novice
    Trgovina

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Šport

    NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Premium

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Aktivno v jesenSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Tisk

    Podkasti

    English



    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Štajerska

    Odločanje o načinu zagotavljanja toplote za Šaleško dolino

    Ob izstopu iz premoga morajo za sistem daljinskega ogrevanja poiskati nov vir toplote. Za zimski čas sta za zdaj dve možnosti, razlika je 30 milijonov evrov.
    V prvi polovici prihodnjega leta naj bi se odločili, kako se bodo ogrevali pozimi. FOTO: Blaž Samec/Delo
    Galerija
    V prvi polovici prihodnjega leta naj bi se odločili, kako se bodo ogrevali pozimi. FOTO: Blaž Samec/Delo
    Špela Kuralt
    4. 11. 2026 | 19:26
    5:22
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Slovenija se je zavezala k tako imenovanemu izstopu iz premoga do leta 2033. Šaleško dolino bo to prizadelo tudi zaradi daljinskega ogrevanja. Konec leta 2024 sprejeti zakon je sicer določil, da Teš do 30. aprila 2027 izvaja gospodarsko javno službo zagotavljanja toplote za Šaleško dolino. Že takrat je bilo domačinom jasno, da leta 2027 druge možnosti kot Teš (še) ne bo. In je res ni, imajo pa dve različici.

    image_alt
    Ne(Srečno!) ogrevanje Šaleške doline iz največje toplarne na svetu

    Multikriterijska analiza, ki jo je pripravilo mednarodno svetovalno podjetje NTU Consulting s podporo Evropske investicijske banke (EIB) v okviru programa Target, je pokazala, da je za zagotavljanje toplote v Šaleški dolini najprimernejša rešitev uporaba velikih toplotnih črpalk, sončne elektrarne in hranilnika toplote. To velja za letni režim, za zimskega pa so izluščili dve možnosti. Prva vključuje biomasni kotel za proizvodnjo toplote, druga pa biomasni kotel s kogeneracijo, ki omogoča soproizvodnjo toplote in električne energije. Če bi biomasni kotel uporabljali samo za proizvodnjo toplote, bi ta po prvih ocenah stal okoli 80 milijonov evrov, če bi s tem tudi proizvajali električno energijo, pa 110 milijonov evrov. Odločitve še ni.

    image_alt
    Preobrazba Šaleške doline se tudi uradno začenja

    Kot je na današnji predstavitvi končnega poročila povedal velenjski župan Peter Dermol, bodo do konca leta opravili preverbo z digitalnim dvojčkom: »To pomeni, da bomo preverili, kako bi se posamezni sistem odzival na različne razmere, predvsem spremembe temperatur, cen energije in potreb po toploti.« Ugotovitve bodo predstavili mestnim svetnikom in pristojnim ministrstvom, tudi ministrstvu za finance. Odločiti se bodo morali za poslovni model in zagotavljanje finančnih sredstev, je pojasnil Dermol: »Preveriti bomo morali, ali lahko investicijo v celoti izpeljemo lokalne skupnosti ali bomo potrebovali tudi druge partnerje, predvsem v primeru soproizvodnje električne energije. Preskrba s toploto in njena proizvodnja morata ostati v domeni lokalnih skupnosti, saj želimo ohraniti neposreden vpliv na proizvodnjo in končno ceno toplote za naše občane.«

    Malo znanega

    Tudi lokacija novih proizvodnih virov toplotne energije še ni znana. Možnosti sta ali območje deponije premoga ali območje Teša. Kot je pojasnil Dermol, je tudi lokacija odvisna od tega, za katero varianto se bodo odločili: »Če govorimo le o biomasi, je morda lokacija v Velenju bolj primerna. Če pa govorimo o kogeneraciji, ki zahteva večje postrojenje, je verjetno bolj smiselno razmišljati o lokaciji Teša.«

    image_alt
    Eni skozi zobe za, drugi ostro proti toplarni Teš

    Dermol je dejal, da bi bilo lahko več znanega v prvi polovici prihodnjega leta: »Mislim, da lahko do takrat najdemo poslovni model, ki bo pokazal, kateri scenarij je najbolj sprejemljiv. Vzporedno pa delamo veliko stvari že zdaj. Za letni režim smo že začeli umeščanje v prostor, pripravo projektne dokumentacije.«

    Mudi se

    Končno poročilo je obravnavalo rešitve, ki naj bi bile izpeljane do leta 2033, ko bo država izstopila iz premoga. A decembra 2024 sprejeti zakon o prehodnem financiranju pospešenega in pravičnega izstopa iz premoga je Teš določil za zagotavljanje toplote do aprila 2027. Kaj bo torej maja 2027? Dermol je spomnil, da je bil proti sprejetju tega zakona: »Vedel sem, da bo april 2027 zelo hitro prišel in da do takrat ni mogoče prestrukturirati daljinskega ogrevanja. Po mojih informacijah naj bi se to podaljšalo vsaj do leta 2030, bomo pa videli, kakšne bodo poteze sedanje vlade.«

    image_alt
    S predlogom zakona zadovoljni, a upajo na spremembe

    Po februarja sprejetem zakonu o prestrukturiranju regije ​Saša je prenova sistema daljinskega ogrevanja Šaleške doline predvidena prav do leta 2030, kot so to leta 2023 predvideli v akcijskem načrtu, ki so ga pripravili v Šaleški dolini in poslali vsem pristojnim ministrstvom. Takrat odziva ni bilo, je dejal Dermol in dodal: »V načrtu je bilo jasno povedano, da bo preobrazba končana do leta 2030, če bodo pravočasno končani vsi postopki, vključno s sprejetjem vseh zakonov, ki so potrebni za prestrukturiranje regije. Za sprejetje zakona o prestrukturiranju smo potrebovali štiri leta, a se skoraj eno leto po sprejetju še vedno ne izvaja. Zato moramo za pripravo projektne dokumentacije zalagati lastna sredstva. Še dobro, da imamo dobre odnose z EIB, ker sami ne bi zmogli, čeprav je v zakonu predvidenih 30 milijonov evrov za projekt zelene preobrazbe daljinskega ogrevanja.«

    Sorodni članki

    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Tema dneva

    Ali bo 200-milijonski program prestrukturiranja dovolj za rudarsko regijo

    Kljub vsem odprtim vprašanjem so v Velenju vendarle zadovoljni s predlaganim zakonom. Bolje vrabec v roki kot golob na strehi.
    Špela Kuralt 13. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Prestrukturiranje regije

    S predlogom zakona zadovoljni, a upajo na spremembe

    Velenjčane jezi prenova daljinskega ogrevanja do leta 2030, če je izstop iz premoga predviden leta 2033.
    Špela Kuralt 12. 12. 2025 | 17:19
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Prehodni zakon

    Rešitev za Teš in premogovnik ali predčasen konec rudarstva

    Po zakonu bo Teš od 1. januarja 2025 do 30. aprila 2027 izvajal gospodarsko javno službo zagotavljanja toplote za daljinsko ogrevanje občin Velenje in Šoštanj.
    Špela Kuralt 12. 12. 2024 | 14:29
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Izstop iz premog

    Eni skozi zobe za, drugi ostro proti toplarni Teš

    Poslanci bodo v četrtek odločali o zakonu, po katerem bo termoelektrarna od 1. januarja v prvi vrsti zagotavljala toploto za Šaleško dolino.
    Špela Kuralt 10. 12. 2024 | 21:48
    Preberite več
    Video
    Novice  |  Slovenija
    Od srede do srede

    Markeš: Verjetno se bo ponovil scenarij solzivca

    Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš sta razpravljala o referendumu o interventnem zakonu in nevarnosti, ki preti prihodnosti Slovenije.
    21. 10. 2026 | 19:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Jezni Francoz, vitki Dončić in LeBron v helikopterju glavne zvezde cirkusa

    Pred novo sezono med košarkarsko elito še bolj zgoščena konkurenca. Nova pravila vplivajo tudi na Luko Dončića, kaj bo z LeBronom Jamesom na vzhodu?
    Nejc Grilc 21. 10. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Zimski regres je delno neustaven, bodo delodajalci tožili?

    Delodajalci pri odmeri zimskega regresa za leto 2025 ne bi smeli biti zavezani upoštevati tudi obdobja zaposlitve pred tem datumom.
    21. 10. 2026 | 11:24
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vrh gospodarstva

    Dvig splošne olajšave na 7500 evrov, za vlado pa sprejemljiv tudi predlog GS

    Prednostne naloge so smotrno razporejanje delovne sile, predvidljivo davčno okolje in čim manj birokracije.
    Karel Lipnik, Janez Tomažič 20. 10. 2026 | 19:25
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Next
    Vredno branja

    BAT odločen zmanjšati dostopnost tobačnih izdelkov za mladoletne

    BAT je na vseh prodajnih mestih verige iNovine uvedel inovativno tehnologijo preverjanja polnoletnosti kupcev ter projekt nadgradil z brošuro in vizualnim gradivom za ozaveščanje o tem, da tobačni in nikotinski izdelki niso za mladoletne.
    Promo Delo 28. 10. 2026 | 13:00
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Skupina SID banka odpira naložbeno platformo za slovenske naložbene priložnosti

    SID Kapital objavlja odprti poziv za vlaganja v alternativne investicijske sklade
    4. 11. 2026 | 09:26
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Dopust, ki se je končal z računom za 250.000 evrov

    Vikend v evropski prestolnici, obisk sorodnikov, smučanje, službeno potovanje ali večmesečni študij – potujemo vse leto in iz različnih razlogov.
    Promo Delo 2. 11. 2026 | 09:25
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Operacija povešenih vek: kaj v resnici stoji za utrujenim pogledom?

    Oči so lahko videti utrujene, tudi ko smo spočiti. Včasih jih obtežuje odvečna koža, drugič spuščene obrvi, lahko pa nas motijo predvsem gubice okoli oči.
    Promo Delo 3. 11. 2026 | 14:09
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi

    Namesto regulacije v ospredju konkurenčnost gospodarstva

    Premik v strategiji pri vzpostavljanju skupnega trga kapitala je spodbuden za končni rezultat projekta.
    Milka Bizovičar 4. 11. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    »Pri nas res sto let za kačami pridemo na plan« (video)

    Medtem ko svetovne velesile krepijo proizvodnjo, se evropska industrija spoprijema z visokimi cenami energije in počasnim sprejemanjem ukrepov. Ali Slovenija zaradi zamujenih odločitev izgublja konkurenčnost?
    4. 11. 2026 | 04:00
    Preberite več
    Video
    Delov poslovni center  |  Energetika
    ENERGETIKA 2026

    »Če odlašaš z odločitvami, se lahko zelo hitro potopiš«

    Slovenija po JEK2; Kaj bomo z energijo sploh ustvarjali – Marko Drobnič, Talum, Rok Vodnik, Kolektor Technologies, in Aleš Skok, Cinkarna Celje.
    Aleksandar Lukić 3. 11. 2026 | 14:25
    Preberite več
    Video
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Če bo šlo tako naprej, ne bomo zgradili nobene elektrarne

    Denarja je dovolj tudi za Jek 2, je zatrdil Blaž Brodnjak, a pri nas se uvozna odvisnost povečuje, cene za Slovenijo pa se ne določajo v Sloveniji.
    Borut Tavčar 3. 11. 2026 | 13:05
    Preberite več

    Več iz teme

    daljinsko ogrevanjeŠaleška dolinaTešizstop iz premogaVelenjepremogtoplota

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Slovenija
    Državni zbor

    Katere zastave sodijo na in v javne ustanove?

    Razprava v parlamentu se je zaostrila pri omembah palestinske in mavrične zastave.
    4. 11. 2026 | 19:48
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    Koper

    Slovenski rokometaši v Kopru z odlično igro ugnali BiH

    Slovenski rokometaši so v Kopru odigrali prvo kvalifikacijsko tekmo za evropsko prvenstvo 2028. Brez težav so z desetimi točkami naskoka premagali BiH.
    4. 11. 2026 | 19:37
    Preberite več
    Lokalno  |  Štajerska
    Daljinsko ogrevanje

    Odločanje o načinu zagotavljanja toplote za Šaleško dolino

    Ob izstopu iz premoga morajo za sistem daljinskega ogrevanja poiskati nov vir toplote. Za zimski čas sta za zdaj dve možnosti, razlika je 30 milijonov evrov.
    Špela Kuralt 4. 11. 2026 | 19:26
    Preberite več
    Video
    Novice  |  Svet
    Od srede do srede

    Markeš: Mislim, da se Slovenija prebuja

    Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš sta razpravljala o vmesnih volitvah v ZDA in dogajanju v Sloveniji.
    4. 11. 2026 | 19:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Umrla je Gordana Petek Ivandić

    Prejemnica priznanja Oglaševalska osebnost je sodelovala pri začetkih Zlatega bobna, vodila SOF in sooblikovala etične standarde slovenskega oglaševanja.
    4. 11. 2026 | 18:31
    Preberite več
    Lokalno  |  Štajerska
    Daljinsko ogrevanje

    Odločanje o načinu zagotavljanja toplote za Šaleško dolino

    Ob izstopu iz premoga morajo za sistem daljinskega ogrevanja poiskati nov vir toplote. Za zimski čas sta za zdaj dve možnosti, razlika je 30 milijonov evrov.
    Špela Kuralt 4. 11. 2026 | 19:26
    Preberite več
    Video
    Novice  |  Svet
    Od srede do srede

    Markeš: Mislim, da se Slovenija prebuja

    Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš sta razpravljala o vmesnih volitvah v ZDA in dogajanju v Sloveniji.
    4. 11. 2026 | 19:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Umrla je Gordana Petek Ivandić

    Prejemnica priznanja Oglaševalska osebnost je sodelovala pri začetkih Zlatega bobna, vodila SOF in sooblikovala etične standarde slovenskega oglaševanja.
    4. 11. 2026 | 18:31
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Se še spomnite prvega Clia? Takšnega zagotovo niste vozili (video)

    Novi Renault Clio združuje spomine, sodobno tehnologijo in hibridni pogon. Toda ali je še vedno tisti mestni malček, ki so ga vzljubile generacije?
    2. 11. 2026 | 09:14
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Eko sklad: Brez obresti in s 40% odpisom glavnice do prenove poslovnih stavb

    V Sloveniji je kar 70 % stavb, zgrajenih pred letom 1990, energetsko manj učinkovitih, je maja letos objavilo Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo.
    3. 11. 2026 | 09:11
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Trgi padajo. Kako ujeti pravi trenutek za vlaganje?

    Nihanja so del investiranja, vendar jih je lažje sprejeti v teoriji kot takrat, ko vrednost naložbe pade. Kako se odzvati, ko se številke obarvajo rdeče?
    3. 11. 2026 | 14:58
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Do bančnega svetovalca kar iz domačega naslanjača (video)

    NLB Kontaktni center je postal prava Virtualna banka ali banka na daljavo, kjer se prepletajo sodobna tehnologija, osebno svetovanje in skrb za varnost strank.
    4. 11. 2026 | 13:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    The Westies: irska tolpa proti newyorški mafiji na Pickbox 1 in Pickbox NOW

    Kriminalistična drama z oskarjevcem J. K. Simmonsom o resnični tolpi iz Hell’s Kitchna premierno 7. novembra
    Promo Delo 30. 10. 2026 | 10:11
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Banka razkrila novost, ki pomeni mejnik v slovenskem bančništvu (video)

    Odprtje bančnega računa prek spleta je pri Intesi Sanpaolo Bank mogoče z biometrično osebno izkaznico in selfijem, brez obiska poslovalnice ali videoklica.
    2. 11. 2026 | 10:33
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Next
    Vredno branja

    Philip Morris International svojo strategijo opira na znanost

    PMI je doslej v raziskave in razvoj vložil več kot16 milijard dolarjev, s čimer potrjuje dolgoročno zavezanost znanju, inovativnim tehnologijam in sodobnim poslovnim rešitvam. Znanost, raziskave in inovacije so tako že več kot desetletje temelj poslovne strategije družbe PMI.
    Promo Delo 29. 10. 2026 | 13:00
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Slovenija gradi nekaj, kar bi lahko spremenilo delo v podjetjih

    Telekom Slovenije razvija UI-oblak, ki bo podjetjem omogočil dostop do zmogljive umetne inteligence, učinkovitejše poslovanje in večji nadzor nad podatki.
    3. 11. 2026 | 12:59
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Inovacijsko okolje avstrijske Koroške
    Vredno branja

    Oseba v oranžnem jopiču je izginila. Se lahko dovolj dobro skrije? (video)

    Na Univerzi v Celovcu razvijajo brezpilotne letalnike, ki se samostojno znajdejo v prostoru, tudi brez signala GPS. Obiskali smo raziskovalno središče, kjer znanstvene zamisli preizkušajo v resničnih razmerah.
    Promo Delo 3. 11. 2026 | 12:45
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Se je mogoče naučiti, kako uspeti v poslu?

    Dober izdelek še ne zagotovi uspeha v tujini. Ključna sta jasna strategija in načrt, ki podjetju pomaga sprejemati boljše odločitve
    Promo Delo 3. 11. 2026 | 12:29
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko zdravje ne more čakati: hitrejša pot do obravnave in podpora pri okrevanju

    Zaradi dolgih čakalnih dob v zdravstvu se nekaterim zdravstveno stanje slabša, drugi pa živijo z nižjim življenjskim standardom.
    4. 11. 2026 | 13:41
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    VPRAŠANJE VARNOSTI

    »Ne vidim razloga, zakaj se to ne bi zgodilo zelo kmalu«

    Marko Grobelnik z Inštituta Jožef Stefan in David Bevc s Telekoma Slovenije o gradnji AI infratrukture in agentih, ki se že odločajo sami.
    23. 10. 2026 | 08:20
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Šport

    NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Aktivno v jesenSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo