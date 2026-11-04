Odločanje o načinu zagotavljanja toplote za Šaleško dolino

Slovenija se je zavezala k tako imenovanemu izstopu iz premoga do leta 2033. Šaleško dolino bo to prizadelo tudi zaradi daljinskega ogrevanja. Konec leta 2024 sprejeti zakon je sicer določil, da Teš do 30. aprila 2027 izvaja gospodarsko javno službo zagotavljanja toplote za Šaleško dolino. Že takrat je bilo domačinom jasno, da leta 2027 druge možnosti kot Teš (še) ne bo. In je res ni, imajo pa dve različici.

Multikriterijska analiza, ki jo je pripravilo mednarodno svetovalno podjetje NTU Consulting s podporo Evropske investicijske banke (EIB) v okviru programa Target, je pokazala, da je za zagotavljanje toplote v Šaleški dolini najprimernejša rešitev uporaba velikih toplotnih črpalk, sončne elektrarne in hranilnika toplote. To velja za letni režim, za zimskega pa so izluščili dve možnosti. Prva vključuje biomasni kotel za proizvodnjo toplote, druga pa biomasni kotel s kogeneracijo, ki omogoča soproizvodnjo toplote in električne energije. Če bi biomasni kotel uporabljali samo za proizvodnjo toplote, bi ta po prvih ocenah stal okoli 80 milijonov evrov, če bi s tem tudi proizvajali električno energijo, pa 110 milijonov evrov. Odločitve še ni.

Kot je na današnji predstavitvi končnega poročila povedal velenjski župan Peter Dermol, bodo do konca leta opravili preverbo z digitalnim dvojčkom: »To pomeni, da bomo preverili, kako bi se posamezni sistem odzival na različne razmere, predvsem spremembe temperatur, cen energije in potreb po toploti.« Ugotovitve bodo predstavili mestnim svetnikom in pristojnim ministrstvom, tudi ministrstvu za finance. Odločiti se bodo morali za poslovni model in zagotavljanje finančnih sredstev, je pojasnil Dermol: »Preveriti bomo morali, ali lahko investicijo v celoti izpeljemo lokalne skupnosti ali bomo potrebovali tudi druge partnerje, predvsem v primeru soproizvodnje električne energije. Preskrba s toploto in njena proizvodnja morata ostati v domeni lokalnih skupnosti, saj želimo ohraniti neposreden vpliv na proizvodnjo in končno ceno toplote za naše občane.«

Malo znanega

Tudi lokacija novih proizvodnih virov toplotne energije še ni znana. Možnosti sta ali območje deponije premoga ali območje Teša. Kot je pojasnil Dermol, je tudi lokacija odvisna od tega, za katero varianto se bodo odločili: »Če govorimo le o biomasi, je morda lokacija v Velenju bolj primerna. Če pa govorimo o kogeneraciji, ki zahteva večje postrojenje, je verjetno bolj smiselno razmišljati o lokaciji Teša.«

Dermol je dejal, da bi bilo lahko več znanega v prvi polovici prihodnjega leta: »Mislim, da lahko do takrat najdemo poslovni model, ki bo pokazal, kateri scenarij je najbolj sprejemljiv. Vzporedno pa delamo veliko stvari že zdaj. Za letni režim smo že začeli umeščanje v prostor, pripravo projektne dokumentacije.«

Mudi se

Končno poročilo je obravnavalo rešitve, ki naj bi bile izpeljane do leta 2033, ko bo država izstopila iz premoga. A decembra 2024 sprejeti zakon o prehodnem financiranju pospešenega in pravičnega izstopa iz premoga je Teš določil za zagotavljanje toplote do aprila 2027. Kaj bo torej maja 2027? Dermol je spomnil, da je bil proti sprejetju tega zakona: »Vedel sem, da bo april 2027 zelo hitro prišel in da do takrat ni mogoče prestrukturirati daljinskega ogrevanja. Po mojih informacijah naj bi se to podaljšalo vsaj do leta 2030, bomo pa videli, kakšne bodo poteze sedanje vlade.«

Po februarja sprejetem zakonu o prestrukturiranju regije ​Saša je prenova sistema daljinskega ogrevanja Šaleške doline predvidena prav do leta 2030, kot so to leta 2023 predvideli v akcijskem načrtu, ki so ga pripravili v Šaleški dolini in poslali vsem pristojnim ministrstvom. Takrat odziva ni bilo, je dejal Dermol in dodal: »V načrtu je bilo jasno povedano, da bo preobrazba končana do leta 2030, če bodo pravočasno končani vsi postopki, vključno s sprejetjem vseh zakonov, ki so potrebni za prestrukturiranje regije. Za sprejetje zakona o prestrukturiranju smo potrebovali štiri leta, a se skoraj eno leto po sprejetju še vedno ne izvaja. Zato moramo za pripravo projektne dokumentacije zalagati lastna sredstva. Še dobro, da imamo dobre odnose z EIB, ker sami ne bi zmogli, čeprav je v zakonu predvidenih 30 milijonov evrov za projekt zelene preobrazbe daljinskega ogrevanja.«