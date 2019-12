FOTO:Dobili parkirna mesta, ki ne ustrezajo nikomur

Na Slomškovem trgu pri glasbeni šoli so dobili taksisti kar tri parkirišča, kjer pa je navadno en sam taksi, ki je tam skoraj ves čas parkiran. Ostali vozniki s parkiranjem tu tvegajo globo. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Pomote in rešitve

Celjski taksisti so letos dobili več parkirnih mest, a z njimi niso zadovoljni ne sami ne drugi udeleženci v prometu. Še vedno pa čakajo na parkirna mesta pri železniški postaji. FOTO: Mavric Pivk/Delo

Vzpon avtobusa

Na Cankarjevi ulici taksiste moti tudi dejstvo, da so njihove parkirne prostore umestili v neposredno bližino avtobusne postaje. Vožnja z mestnim avtobusom je precej cenejša. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Celje – Celjski taksisti so letos dobili več parkirnih mest, ki niso po godu nikomur. Ne taksistom, ki pravijo, da so na Cankarjevi postavljena povsem nelogično, ne občanom, ki opozarjajo, da je zdaj zanje v mestu premalo prostora. Moti jih predvsem ureditev pri glasbeni šoli, kjer so po novem tri parkirna mesta za taksije, o katerih pa na občini pravijo, da so bila označena po pomoti.Mestna občina Celje je na novo vrisala 15 postajališč za taksije. Na eni izmed sej občinskih odborov je svetnicaopozorila, da je zdaj parkirnih mest za taksistične službe preveč. Dodala je, da občina s tem ne spodbuja uporabe javnega prevoza. Predlagala je analizo zasedenosti parkirnih mest za taksije: »Če je taksi parkiran na označenem parkirišču, potem se pričakuje, da bo v avtomobilu tudi voznik taksija, ne pa da so ta parkirna mesta postala parkirišče za prazne taksije.«Celjski taksistveliko večjo težavo vidi na Cankarjevi ulici. Tam so parkirna mesta vrisali, ker so jih pet ukinili ob urejanju Lilekove in Gubčeve ulice, ki bosta od zdaj zaprti za promet. Medtem ko so z Gubčeve ulice na Cankarjevo lahko zapeljali ali levo ali desno, so jim na Cankarjevi uredili parkirna mesta na delu, ko je cesta že enosmerna. »To je povsem nesmiselno. V praksi pomeni, da se moraš peljati skozi vse mesto, da stranko pripelješ, denimo, v Zagrad. Za stranko to pomeni tudi več denarja. Poleg tega ni primerno, da je v neposredni bližini avtobusno postajališče, kjer vožnja stane en evro,« razlaga Maslo in pravi, da je uvedba mestnega prometa zelo vplivala na taksiste.Iz Mestne občine Celje so odgovorili, da so nova postajališča za taksije označili na podlagi predlogov taksistov ter stanja in potreb na terenu. Maslo pravi drugače: »Dogajajo se nesmiselne reči. Očitno je to delal človek, ki se z nami nič ne pogovori. Je pa res, da ni dobro, da sami nismo složni. Ker ni več obveznega članstva v obrtni zbornici, nimamo pravega predstavnika in eden po eden hodimo na občino.«Za zmedo pri glasbeni šoli naj bi bil kriv zunanji izvajalec, so sporočili iz občine: »Na Slomškovem trgu je po pomoti označil tri parkirišča. Takoj ko bodo vremenske razmere ugodne, bomo označbi za dve postajališči izbrisali.« Tudi na Cankarjevi so že izbirali štiri postajališča, ko so ugotovili, da so bila prazna oziroma so na njih parkirali tudi drugi vozniki. Postajališča bi bila nujna ob železniški postaji, za zemljišče se občina že nekaj let dogovarja s Slovenskimi železnicami.Od letos bi morali taksisti za parkirna mesta v občinsko blagajno na mesec prispevati 40 evrov, kar je na leto več kot dvakrat več, kolikor plačujejo taksisti v Ljubljani. Koliko denarja je iz tega prišlo v občinsko blagajno, nam na občini niso odgovorili. Je pa Maslo povedal, da še niso plačali: »Dokler parkirišča niso urejena, ne plačujemo.«Medtem se povečuje uporaba mestnega prometa, na katerega so v Celju čakali več let. Lani je občina s pomočjo Eko sklada kupila deset avtobusov na plin. Kdaj bodo dokupili nove, ker teh ni dovolj, še ni znano. Vodja oddelka za okolje in prostorje enemu od občinskih odborov pojasnil, da je država objavila razpis za nabavo avtobusov na vodik in elektriko: »Država ne razmišlja strateško, saj so avtobusi na vodik in elektriko precej dražji od avtobusov na plin.«