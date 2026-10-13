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    Storitev dolgotrajne oskrbe ni dovolj, ker primanjkuje kadra

    Ministrstvo bo informativne predstavitve dolgotrajne oskrbe pripravljajo še vsaj dve leti, starejše pa skrbi, da bodo na storitve predolgo čakali.
    Starejši si želijo čim dlje ostati doma. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Galerija
    Starejši si želijo čim dlje ostati doma. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Špela Kuralt
    13. 10. 2026 | 05:00
    5:27
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    Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve že vse leto z izvajalci pripravlja predstavitve iz pravic do dolgotrajne oskrbe. Včeraj so predstavili­ storitve v Celju, kjer je prisotne najbolj skrbelo, ali bodo zaradi pomanjkanja kadra sploh lahko dobili vse, kar jim pripada. Zdaj v Celju namreč uporabniki dobijo v povprečju dobrih 26 ur manj pomoči od določenih v odločbi.

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    Sistem dolgotrajne oskrbe je kot malček, ki se še opoteka

    Vprašanj o dolgotrajni oskrbi, ki so jo v državi začeli izvajati 1. januarja 2024, v domovih za starejše pa decembra lani, je še vedno veliko. Večina obiskovalcev, ki so prišli na včerajšnjo predstavitev v Celju, je bila starejših. Med njimi tudi Irena Mavčič, ki je prišla, ker se zaveda, da bi lahko storitve dolgotrajne oskrbe v prihodnje potrebovala. »Najbolj me skrbi, da bom takrat, ko bom potrebovala dolgotrajno oskrbo, predolgo čakala. Če se mi danes kaj zgodi in jo bom potrebovala jutri.« Dodala je, da odgovorov na to ni dobila in da je niso pomirili. »Ne vem, koliko časa bo trajalo, da bom potrebovala oskrbo. Vem pa, da je kolegica čakala za mamo več kot pol leta, da je prišla v sistem oziroma da so jo obiskali na domu.« Sama si vsekakor želi, da bi ostala doma čim dlje.

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    Poračuni za preplačila uporabnikov dolgotrajne oskrbe in 300 evrov dodatka

    Tudi Jožefa Podgoršek bi rada ostala doma čim dlje. Dejala je, da jo je na predstavitev pripeljala starost. »Stara sem 84 let in me zanima, kakšni so pogoji za dolgotrajno oskrbo in kam se lahko obrnem. Informacije sem dobila in fotografirala, kar so nam pokazali. Živim sama v stanovanju. Hči je v službi, sin je daleč. Skrbi me, da bi obstala in bi potrebovala vsakodnevno pomoč. Vlogo v Domu ob Savinji imam že štirinajst let. So me klicali, ko sem bila stara 80 let, ampak sem se zahvalila, ker še veliko potujem in lahko sama skrbim zase.« Dodala je, da je po njenem sistem dolgotrajne oskrbe dober. »Ampak kot sem ugotovila od kolegic, ki jo že potrebujejo, je ne dobijo, ker ni ljudi. Mislim, da bi jih morali bolje plačati, da bi jih bilo več.«

    V Celju po odločbah pripada uporabnikom 69,7 ure pomoči na mesec. Zaradi pomanjkanja kadra dobijo v povprečju 43 ur pomoči. FOTO: Špela Kuralt/Delo
    V Celju po odločbah pripada uporabnikom 69,7 ure pomoči na mesec. Zaradi pomanjkanja kadra dobijo v povprečju 43 ur pomoči. FOTO: Špela Kuralt/Delo

    Kadrovska stiska

    Izvajalci dolgotrajne oskrbe v celjski mestni občini so v Domu ob Savinji. Kot je povedala direktorica Bojana Mazil Šolinc, poleg tega že 30 let izvajajo tudi pomoč na domu za občine Celje, Vojnik, Štore in Dobrna. »Pomoč na domu pride v poštev takoj, ko jo uporabnik potrebuje, če je nujna situacija. Pri dolgotrajni oskrbi je pa postopek.« Potrdila je, da je največja težava pomanjkanje kadra. Trenutno imajo osem oskrbovalk, ki izvajajo izključno dolgotrajno oskrbo na domu. Še štiri zaposlene imajo za pomoč pri storitvah krepitve in ohranjanja samostojnosti. Teh dvanajst skrbi za 33 uporabnikov dolgotrajne oskrbe na domu. Da bi lahko zagotovili zadostno oskrbo za vse, bi jih moralo biti najmanj 30, je povedala direktorica.

    Vodja zunanjih dejavnosti Doma ob Savinji Simona Žnidarec Demšar je povedala, da uporabnikom dolgotrajne oskrbe na domu zagotavljajo pomoč pri negovanju, prehranjevanju, gibanju, v gospodinjstvu, spremstvih … Poleg 33 uporabnikov imajo sklenjenih še 338 osebnih načrtov, je povedala Simona Žnidarec Demšar. »To pomeni, da so vključeni vsi oskrbovalci družinskih članov, vsi, ki prejemajo denarni prejemek in sodelujejo z nami, ter seveda ljudje, ki potrebujejo oskrbo.« Dodala je, da si ljudje čim dlje želijo ostati doma.

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    Dolgotrajna oskrba: kader mora biti prioriteta te vlade in naslednjih

    Odločbe centra za socialno delo uporabnike uvrstijo v pet kategorij, pripada jim od 20 do 110 ur pomoči na mesec. Zaradi pomanjkanja kadra uporabniki ne morejo dobiti toliko pomoči, kolikor jim je pripada po odločbi, je opozorila Simona Žnidarec Demšar. »Uporabnik v peti kategoriji, ki mu pripada 110 ur pomoči, dobi 1,15 socialne oskrbovalke. Naših dvanajst oskrbovalk bi tako lahko poskrbelo le za deset uporabnikov. To je glede na kadrovske kapacitete nemogoče. Zato se sporazumno z uporabniki dogovorimo za manjši obseg storitev. Trenutno po odločbah uporabnikom na mesec v povprečju pripada 69,7 ure, mi jih izvajamo v povprečju 43. S tem omogočamo večjo dostopnost širši ciljni skupini. Sicer bi prvih deset uporabnikov dobilo ves obseg, preostali pa bi čakali še dlje.«

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