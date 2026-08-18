Drevored mogočnih kostanjev požagali brez vseh potrebnih soglasji

Več občanov Maribora je danes tudi preko družbenih omrežji zgroženo opozarjalo na sečnjo starega drevoreda mogočnih divjih kostanjev na Trubarjevi ulici v Mariboru. Tudi mariborski mestni svetnik in predsednik Stranke mladih zeleni Evrope Igor Jurišič je opozoril na sum, da so bila drevesa požagana brez ustreznih dovoljenj in soglasji. Iz mestne občine Maribor so nam pojasnili, da so že v letu 2025 je izdelali projektno dokumentacijo za celovito obnovo Trubarjeve ulice, ki jo načrtujejo izpeljati v prihodnjem letu. »Ker pa sta vozišče in pločnik na odseku med Mladinsko in Kamniško ulico izredno dotrajana«, so se »zaradi bližine osnovne šole odločili za takojšnjo sanacijo asfaltnih površin še pred začetkom novega šolskega leta ter tako otrokom zagotovili varno šolsko pot,« so zapisali na ...