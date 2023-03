Z eurojackpotom bodo uradno gradili bazen, denar gre pa v nogomet

Občina Rogaška Slatina ima na računu še vedno 1,67 milijona evrov iz davka od iger na srečo, ker je Slatinčan januarja lani zadel eurojackpot. Na zadnji seji občinskega sveta so odločili, da bodo postavili letni bazen, ker je bilo to želja večine 352 občanov, ki so rešili anketo, za kaj naj porabijo denar. A ker bi bazen lahko začeli graditi šele leta 2025, so denar že prerazporedili za nogomet. Nogometnemu klubu Rogaška namreč kaže preboj v prvo ligo, ki pa ji njihov stadion ni dorasel. Kaj to pomeni za bazen, za zdaj ni jasno.

Odziv na občinsko anketo, za kaj naj porabijo eurojackpot, je bil milo rečeno slab, odgovorilo je le 3,74 odstotka vseh volilnih upravičencev. Ti so izbirali med vnaprej danimi štirimi možnostmi, in sicer med letnim bazenom, prizidkom k vrtcu Potoček, nakupom stavbnega zemljišča na območju starega mizarstva, kjer v bližini že raste razgledni stolp Kristal, ter komunalnim opremljanjem gospodarske cone Ratanska vas. Največ glasov, skupno 235, jih je dobil bazen.

Načrtujejo ga v bližini Športnega centra Rogaška Slatina, kjer je predvidena tudi izgradnja pumptracka in dodatnih parkirišč. Po trenutni ideji in prvih načrtih bi bazen meril 20 krat 25 metrov. Postavili bi še manjši otroški bazen ter okrogli bazen za najmlajše. Kot je pojasnil župan Branko Kidrič, bi bazen lahko sprejel do 500 kopalcev, odprt bi bil od junija do septembra. Napovedal je že, da bo seveda vsako leto treba pokriti izgubo, ker noben letni bazen ni ekonomsko upravičen.

Svetniki z bazenom niso imeli težav, so se pa nekateri spraševali, ali je to res večinska želja občanov, glede na slab odziv na anketo. Svetnica Aleksandra Saša Popit pa je dejala, da bi si Rogaška Slatina zaslužila olimpijski bazen: »Če bo tu 500 kopalcev, bodo kot šibice!« Župan Kidrič je dejal, da so sprva tudi sami razmišljali o večjem bazenu: »Prvotna ocena je bila pet milijonov evrov! Takega projekta nismo sposobni realizirati.« Trenutno je projekt ocenjen na 2,5 milijona evrov, od tega bodo 1,43 milijona evrov namenili iz eurojackpota.

Iz vode na zelenico

Samo nekaj minut kasneje so del teh sredstev že prenesli na nogomet. Ker NK Rogaška trenutno kaže, da bi se lahko uvrstili v prvo ligo, morajo, če želijo igrati na domači travi, nogometno infrastrukturo posodobiti v skladu z zahtevami Nogometne zveze Slovenije. Obnovili bodo obstoječe in uredili dodatne prostore, preuredili tribuno, zagotovili dodatne kapacitete stadiona in uredili centralno igrišče. Po novem bi stadion lahko sprejel okoli 950 obiskovalcev. Projekt je ocenjen na 1,19 milijona evrov, 800.000 evrov so prerazporedili iz letnega bazena, torej namenili sredstva eurojackpota.

Tako naj bi bil vidati vstop v posodobljen Športni center v Rogaški Slatini. FOTO: Arhiv občine Rogaška Slatina

»Zakaj nismo kar takoj dali za nogomet tega denarja? Ne pa da zdaj bazenu jemljemo 800.000 evrov, potem bo ostalo samo še 650.000 evrov za bazen. Kaj, če bomo leta 2025 ugotovili, da nimamo milijona evrov za bazen?« se je spraševala svetnica Popitova. Kidrič je bil po maratonski seji že precej vznejevoljen: »Kakršen koli predlog bi dali, bi bili nekateri proti.« Kasneje je pojasnil, da nogomet potrebuje ta sredstva takoj, če bi vzeli posojilo in pripravili rebalans proračuna, bi se preveč zavleklo.

Po seji je še dodal, »da ne moremo v danem trenutku trditi, ali bomo vse projekte tudi realizirali. Bomo pa verjetno potrebovali dodatne finančne vire. Ampak o tem bomo govorili takrat, ko bomo imeli pripravljene investicije. Nogometno infrastrukturo pa imamo že danes pripravljeno.« Tekme bi sicer lahko igrali tudi drugod, je še povedal Kidrič: »Če bi seveda dobil dovoljenje drugih klubov, izkušnje od drugod pa niso najboljše, ker vsak hoče ohraniti svojo zelenico.«

Vedno dražji stolp

Finančno stanje slatinske občine sicer ni slabo. V začetku leta so imeli namreč na računu kar 2,8 milijona evrov. Kljub temu se je občina lani še zadolžila za 600.000 evrov. Kot je dejal župan, so imeli to v načrtu, ker ob pripravi proračuna niso vedeli, da bodo dobili eurojackpot. Oktobra, ko so se zadolžili, je davek od iger na srečo sicer že bil na računu občine.

Razgledni stolp Kristal raste, z njim pa tudi cena. FOTO: Špela Kuralt

Vsekakor bodo denar še potrebovali. Razgledni stolp je namreč vedno dražji. V lanskem načrtu razvojnih programov je bilo zapisano, da bo stal 4,048 milijona evrov, letos je bilo v načrtu razvojnih programov zapisano 4,408 milijona evrov. »Sprva je bilo rečeno, da bo stolp stal dva milijona evrov, zdaj je že več kot štiri! Kje se bo to končalo? Slaba karma se drži tega stolpa, zdaj še s to nesrečo,« je dejal svetnik Robert Reich. Edini odgovor, ki so ga dobili na seji, je bil, da so tako vrednost potrdili s proračunom. Kidrič pa je za Delo odgovoril: »Pri tako velikem objektu ni možno tri leta prej predvideti vseh stroškov do potankosti. Vse se draži. V tem znesku je poleg gradbeno-obrtniških del še vse ostalo.«