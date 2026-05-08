  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Tisk

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Štajerska

    Popotovanje po Evropi kar na celjskem Glavnem trgu

    Nekoč vseslovenski projekt Evropska vas živi le še v Celju, kjer so otroci danes predstavili raznolikost držav, narodov in kultur.
    Glavni trg je bil povsem poln. FOTO: Špela Kuralt/Delo
    Galerija
    Glavni trg je bil povsem poln. FOTO: Špela Kuralt/Delo
    Špela Kuralt
    8. 5. 2026 | 13:43
    8. 5. 2026 | 14:01
    4:34
    A+A-

    Celjski Glavni trg je danes dišal po Evropi. Otroci so namreč pri predstavitvah različnih evropskih držav poskrbeli tudi za kulinariko. Nekoč vseslovenski projekt Evropska vas danes živi le še v Celju, kjer se je na tokratni 21. prireditvi predstavilo 41 vzgojno-izobraževalnih zavodov iz celotne regije. Cilj ostaja tak, kakršen je bil pred dvema desetletjema: medkulturno povezovanje, spoznavanje držav ter krepitev strpnosti, solidarnosti, spoštovanja in raznolikosti.

    Celjska Osnovna šola Hudinja je spoznavala in predstavljala Hrvaško. Pa so naredili svetilnik, čolne ter zelenico za nogomet. FOTO: Špela Kuralt/Delo
    Celjska Osnovna šola Hudinja je spoznavala in predstavljala Hrvaško. Pa so naredili svetilnik, čolne ter zelenico za nogomet. FOTO: Špela Kuralt/Delo

    Tradicionalna prireditev, ki so jo dan pred Dnevom Evrope pripravili v Celju, se je začela s slovensko himno in himno EU. Glavni trg je bil poln stojnic, vsaka je predstavljala eno od držav EU in Velike Britanije, na prireditvenem odru ali pred njim pa so se izmenjevali vrtec in šole s svojimi točkami, s katerimi so predstavljali »svoje« države. Celjski podžupan Samo Seničar je dejal, da je vesel, da v mestu še obstajajo entuziasti, ki verjamejo v ta projekt: »Da Celje ostaja mesto, ki ponuja mladim prostor, v katerem so lahko ustvarjalni ob učenju. Spoznavanje kultur je zelo pomembno, saj to daje ogledalo tudi naši lastni. Potovanja, morda le z branjem, ustvarjajo nove poglede na svet. Ključno je, da otroci spoznajo, da se drugje ne živi enako kot v Sloveniji.«

    V Avstriji ne smejo manjkati Mozartove kroglice. FOTO: Špela Kuralt/Delo
    V Avstriji ne smejo manjkati Mozartove kroglice. FOTO: Špela Kuralt/Delo

    Vojin Mlinarević, ravnatelj OŠ Frana Roša, ki je koordinirala projekt v sodelovanju z Mestno občino Celje, je dejal, da je cilj projekta, da mladina spozna različne države, njihove običaje, kulturo, jezik, kulinariko: »Da vidijo, da smo različni, ampak enakopravni. V tem projektu širijo obzorja za neko strpnejšo, vključujočo družbo.« Dodal je, da si šole in vrtci, letos je sodeloval Vrtec Anice Černejeve, sami izberejo državo, ki jo bodo predstavljali: »Večina to poveže z drugimi projekti na šoli, kot je recimo Erasmus, projekt Evropske vasi namreč traja skozi celo šolsko leto.«

    Šole so se s svojimi točkami, s katerimi so predstavljale različne države, predstavile tudi v posebnem programu. FOTO: Špela Kuralt/Delo
    Šole so se s svojimi točkami, s katerimi so predstavljale različne države, predstavile tudi v posebnem programu. FOTO: Špela Kuralt/Delo

    Popotovanje

    Tako je bilo več stojnic s Francijo, Španijo, Italijo … Vse umetelno izdelane, nekatere tudi polne dobrot. Na slovenski stojnici, ki jo je pripravila OŠ Lava, so bile kranjske klobase, učenci OŠ Hudinja so predstavljali Hrvaško, kjer so se lahko obiskovalci preizkusili v nogometu, izdelali pa so tudi čolne in svetilnik … Celoten sprehod je bil popotovanje po Evropi in med pravimi umetninami. Podružnična šola Loka pri Žusmu je predstavljala Islandijo, njihov učenec Franci Lipnik je izdelal delujoč gejzir. »Napeljal sem vodo, potem smo šli čez s purpenom in stiroporom,« je povedal Franci. Neža Vodišek je dodala, da so Islandijo spoznavali celo leto: »Nismo vedeli, da verjamejo v škrate.«

    Gejzir iz Islandije, ki ga je izdelal učenec Franci Lipnik iz Podružnične šole Loka pri Žusmu. FOTO: Špela Kuralt/Delo
    Gejzir iz Islandije, ki ga je izdelal učenec Franci Lipnik iz Podružnične šole Loka pri Žusmu. FOTO: Špela Kuralt/Delo

    III. OŠ Celje je predstavljala Avstrijo, mlajše učenke so imele še uhane v barvah avstrijske zastave. Učenka Lila Godec pa je povedala, da so se o Avstriji, čeprav so dosti že vedeli, veliko novega naučili: »O skladateljih, zlasti Mozartu, pa o avstrijskih deželah. Dobro se je učiti o novih državah in katero na novo spoznati.« Podobno sta povedali učenki OŠ Griže Ana Maja in Taja, ki sta povedali, da so Nizozemsko vse leto spoznavali v krožku Multi-kulti. Mentorica Valentina Uplaznik Tičič je povedala, da so na Evropski vasi v Celju četrto leto: »S tem otroke spodbujamo, da spoznavajo, da ni vse tako kot v Sloveniji, da obstajajo tudi druge stvari, drugačna hrana. Poleg tega je to tudi dobra priložnost za ustvarjanje, kar je v teh časih zelo pomembno, ker otroci čedalje manj delajo z rokami. Šele, ko začnejo delati, ugotovijo, kako imajo to dejansko radi.«

    Video
    Novice  |  Slovenija
    Od srede do srede

    Markeš: Nastaja koalicija lažnivcev

    Delova komentatorja Janez Markeš in Ali Žerdin sta tokrat razpravljala o trumpizmu v Sloveniji.
    6. 5. 2026 | 18:00
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Dirka po Italiji

    Pred dirko po Italiji zbolelo pol pelotona, krivo je kravje blato

    Med kolesarji, ki se pripravljajo na jutrišnji štart dirke po Italiji v Bolgariji, razsaja virus, ki povzroča prebavne težave.
    7. 5. 2026 | 13:30
    Preberite več
    Lokalno  |  Štajerska
    Zdravstvo

    V UKC Maribor dalo odpoved sedem radiologov, tudi predstojnik oddelka

    Če bi v njihove zahteve privolili, bi imeli ti zdravniki tri do štirikrat višje plače od ostalih, tudi od najboljših nevrokirurgov.
    7. 5. 2026 | 13:05
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Sestavljanje vlade

    Resnica je stranka Janševe večine, nikakor ni opozicija

    Čeprav Resnica ne bo koalicijska stranka, jo je treba šteti med vladne stranke, saj podpira in omogoča nastajajočo vlado.
    Uroš Esih 8. 5. 2026 | 09:30
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    »Ne bi zelo zgrešili, če bi rekli, da gre Evropa lahko nazaj v srednji vek« (video)

    Digitalna suverenost postaja ključno vprašanje poslovne stabilnosti, nadzora nad podatki in izbire tehnoloških partnerjev.
    8. 5. 2026 | 10:49
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Spoznaj mobilno aplikacijo SuperClub

    Nova aplikacija nakupovalnih centrov

    Poznaš tisti občutek popolne sreče, ko v trgovini opraviš vrhunski nakup? Zdaj ti vsak obisk Supernove prinese še veliko več! Darila, popuste in presenečenja.
    Promo Delo 8. 5. 2026 | 08:45
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Velik nakup, prazen račun? Slovenci vse pogosteje izberejo to pot

    V vsakdanjem življenju se pogosto dogaja, da nas presenetijo nenačrtovani stroški ali pa se naše trenutne potrebe spremenijo.
    Promo Delo 9. 4. 2026 | 10:10
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    TIMBILDING

    Najbolj priljubljeni programi ta hip

    V prostorih Vinakopra v Kopru že leto dni deluje gastronomski laboratorij KeBon.
    Promo Delo 16. 4. 2026 | 11:03
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Umetna inteligenca

    Umetna inteligenca kot prevozno sredstvo na poti v prihodnost

    Če je Kitajska igralnica, potem je vložek UI na mizi, in če bodo ZDA v tem krogu izgubile, je igre konec.Peking gradi pametno družbo zase, a spreminja ves svet.
    Zorana Baković 8. 5. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Sponzorstvo

    Podpora športu v podjetje privablja boljše kadre

    Odločitev, kateri šport podpreti kot sponzor, je za podjetje morda pomembnejša, kot se zdi; gre za podporo zaposlenih.
    Milka Bizovičar 7. 5. 2026 | 06:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Sedenje je novo kajenje

    Narejeni smo za gibanje – ne za sedenje

    Zdravje ogroža že od šest do osem ur sedenja na dan med delom za računalnikom, gledanjem televizije ali dolgotrajno vožnjo, tudi ob redni telovadbi.
    Maja Južnič Sotlar 7. 5. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Video
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Suvereni oblak: zakaj Evropa noče več, da njeni podatki živijo drugje

    V podkastu Tehnološki velikani sta razpravljala Peter Kos in David Bevc.
    Gregor Knafelc 6. 5. 2026 | 13:53
    Preberite več

    Več iz teme

    Evropska vasCeljeotrocivrtcišoledan Evrope

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Nogomet
    Atletico Madrid

    Simeone po porazu: Včasih je božji načrt boljši od našega

    Diego Simeone je komentiral sezono madridskega Atletica in napovedal, da bodo še naprej poskušali.
    8. 5. 2026 | 13:47
    Preberite več
    Lokalno  |  Štajerska
    Evropska vas

    Popotovanje po Evropi kar na celjskem Glavnem trgu

    Nekoč vseslovenski projekt Evropska vas živi le še v Celju, kjer so otroci danes predstavili raznolikost držav, narodov in kultur.
    Špela Kuralt 8. 5. 2026 | 13:43
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Državni zbor

    Spor zaradi odborov: Svoboda zahteva več, Levica opozarja na izključevanje

    Predsednik DZ Zoran Stevanović meni, da je bil dogovor o razdelitvi mest v odborih korekten, očitke dela opozicije pa pripisuje nastopu pred kamerami.
    8. 5. 2026 | 13:31
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Kariera
    Kadri

    Junija na čelo HESS Boštjan Pišotek

    Odločitev o imenovanju Pišotka na mesto generalnega direktorja družbe HESS je bila sprejeta z mislijo na kontinuiteto in nadaljnji razvoj družbe.
    Borut Tavčar 8. 5. 2026 | 13:28
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Kolesarstvo
    Giro 2026

    Rogličev učenec bo glavni Vingegaardov tekmec

    V Nessebarju se je začela 109. dirka po Italiji, na kateri je prvi favorit za zmago Danec Jonas Vingegaard. Prvo etapo bo odločil šprint.
    Matic Rupnik 8. 5. 2026 | 13:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Državni zbor

    Spor zaradi odborov: Svoboda zahteva več, Levica opozarja na izključevanje

    Predsednik DZ Zoran Stevanović meni, da je bil dogovor o razdelitvi mest v odborih korekten, očitke dela opozicije pa pripisuje nastopu pred kamerami.
    8. 5. 2026 | 13:31
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Kariera
    Kadri

    Junija na čelo HESS Boštjan Pišotek

    Odločitev o imenovanju Pišotka na mesto generalnega direktorja družbe HESS je bila sprejeta z mislijo na kontinuiteto in nadaljnji razvoj družbe.
    Borut Tavčar 8. 5. 2026 | 13:28
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Kolesarstvo
    Giro 2026

    Rogličev učenec bo glavni Vingegaardov tekmec

    V Nessebarju se je začela 109. dirka po Italiji, na kateri je prvi favorit za zmago Danec Jonas Vingegaard. Prvo etapo bo odločil šprint.
    Matic Rupnik 8. 5. 2026 | 13:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Vredno branja

    Hiša brez stresa: od prve ideje do vselitve z enim partnerjem

    Gradnja doma je ena največjih investicij v življenju, a ni nujno tudi največji vir skrbi. Celostna gradbena storitev podjetja Xella Slovenija je rešitev.
    5. 5. 2026 | 14:31
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Nakup, gradnja ali prenova: kako sprejeti prave odločitve

    Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
    Promo Delo 7. 5. 2026 | 10:49
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Česa se boji Evropa?

    V podkastu Tehnološki velikani sta razpravljala Peter Kos in David Bevc.
    Gregor Knafelc 7. 5. 2026 | 10:54
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zgodba podjetnice: ta trgovec je verjel v njen izdelek

    Ko je Natalija Ogorevc doma pripravljala svoje prve granole, si ni predstavljala, da bo njena ideja nekoč pristala na policah trgovin po vsej Sloveniji.
    Promo Delo 6. 5. 2026 | 11:58
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Dan Slovenske vojske 2026 v Novem mestu

    Slovenska vojska vabi na celodnevno družinsko prireditev s koncertom in dobrodelno noto.
    Promo Delo 4. 5. 2026 | 13:26
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    ZMAGUJEMO SKUPAJ

    Najboljši slovenski kolesar in gradbišče?

    Podpora športu in izobraževanju razkriva, kako nastajajo dolgoročni rezultati skozi znanje, sodelovanje in premišljeno delo.
    4. 5. 2026 | 09:34
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Novinec iz Vietnama izziva avtomobilske velikane

    VinFast, mlada vietnamska avtomobilska znamka, stavi na električno mobilnost, dolgo garancijo in samozavesten vstop na evropski trg.
    5. 5. 2026 | 14:15
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Matične celice: nove možnosti regenerativnega zdravljenja

    Članek predstavlja sodobne pristope zdravljenja z matičnimi celicami v ortopediji.
    Promo Delo 4. 5. 2026 | 13:18
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Investicijska priložnost za nakup nepremičnin Pošte Slovenije na javni dražbi

    V maju razpisanih 12 spletnih javnih dražb za poslovne nepremičnine v lasti Pošte Slovenije
    Promo Delo 4. 5. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Nova generacija slovenskih podjetnikov pred veliko priložnostjo

    Slovenska agencija za mlade in Impact Hub Slovenia naznanjata začetek že 6. sezone mednarodnega programa Social Impact Award v Sloveniji.
    Promo Delo 6. 4. 2026 | 09:49
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Ko zgodovina Ljubljane zaživi na krožniku

    Pozabite na klasične oglede znamenitosti. Na Ljubljanskem gradu vas čaka doživetje, na katerem se zgodovina ne bere, temveč okuša.
    5. 5. 2026 | 09:21
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Oder
    Vredno branja

    Ljubljana se pripravlja na veliki spektakel

    V okviru 74. Ljubljana Festivala se bo Gallusova dvorana Cankarjevega doma ob koncu avgusta prelevila v prizorišče vrhunskega simfoničnega dialoga.
    Promo Delo 5. 5. 2026 | 11:01
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Od laboratorija do trga: nova faza slovenskega inovacijskega razvoja

    Naša država ima znanje, ima inovacije in ima podjetja, ki dokazujejo, da lahko uspejo globalno. Da bi bilo uspešnih zgodb še več, potrebujemo primerno okolje.
    6. 5. 2026 | 09:03
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

    Poklicne šole pred veliko spremembo (video)

    Poklicno izobraževanje pri nas je pred spremembami, ki bodo odločale o tem, ali bo sistem ostal na robu zanimanja ali pa bo postal ključni motor razvoja.
    15. 4. 2026 | 09:50
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nova era dostave
    Vredno branja

    Spremembe na pošti: po novem boste tam lahko urejali vse to

    Od plačila položnic do vozniškega izpita: pošta postaja bližnja točka za urejanje vsakdanjih in uradnih zadev.
    Promo Delo 7. 5. 2026 | 09:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    PREVERITE

    Zavarovanje po novem? Čakanja je konec.

    Kako urediti avtomobilsko zavarovanje v nekaj minutah?
    1. 4. 2026 | 15:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    VLAK

    Zakaj je vlak prava izbira (video)

    Od potniške blagajne in kartomata do aplikacije, od prvega razreda do prostora za kolo: vlak ponuja veliko in je odlična izbira za prevoz v službo.
    11. 4. 2026 | 08:28
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Revma: kako ublažiti jutranjo okorelost sklepov?

    Bolečine v sklepih in okorelost niso le znaki staranja, lahko gre za revmatsko bolezen. Kako jo prepoznati in zakaj je fizioterapija korak k boljšemu življenju?
    Promo Delo 5. 5. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Motorist naj bo

    Razmišljate o tem, da bi postali motorist? Ta odločitev zahteva premislek, nato pa tudi pravo pripravo, opremo in ustrezno zaščito.
    Promo Delo 5. 5. 2026 | 12:33
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo