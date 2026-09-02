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    Štajerska

    Skozi Celje okoli sveta z največjo popotnico

    Od 9. do 13. septembra bo na celjskih ulicah festival Alma. Festival radovednih, za katerega si želijo, da bi bil tradicionalni.
    Obiskovalci festivala bodo lahko odšli na sprehod po Alminem Celju. Pot se bo začela pri njenem kipu na Krekovem trgu. FOTO: Voranc Vogel/Delo
    Galerija
    Obiskovalci festivala bodo lahko odšli na sprehod po Alminem Celju. Pot se bo začela pri njenem kipu na Krekovem trgu. FOTO: Voranc Vogel/Delo
    Špela Kuralt
    2. 9. 2026 | 18:50
    3:31
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    Celje bo prihodnji teden v znamenju prvega festivala Alma, ki bo povezal kulturo, zgodovino, turizem in kulinariko ter povabil meščane in obiskovalce na ulice ter druge javne prostore. Festival je združil več kot petdeset organizatorjev, ki so dogodke, delavnice in prireditve povezali s svetovno popotnico Almo M. Karlin.

    Program festivala Alma so predstavili (z leve) Diana Davtian iz Tehnoparka, Nuša Komplet Peperko iz KUD567, Borut Kramer iz zavoda Celeia Celje in Milana Simonič, predstavnica zavezništva MAG-NET. FOTO: Nuša Štrafela
    Program festivala Alma so predstavili (z leve) Diana Davtian iz Tehnoparka, Nuša Komplet Peperko iz KUD567, Borut Kramer iz zavoda Celeia Celje in Milana Simonič, predstavnica zavezništva MAG-NET. FOTO: Nuša Štrafela

    Festival je nastal v zavezništvu MAG-NET, evropskem projektu, v katerem poskušajo zadržati talente v Celju, zato pa izboljšati kakovost bivanja in življenjsko okolje. Za boljše vzdušje v mestu in oživljanje mestnega jedra so zasnovali festival, na katerem bodo Celjanko Almo M. Karlin in njeno dediščino predstavili na sodoben in doživljajski način.

    Kot je povedal zunanji sodelavec zavoda Celeia Celje Borut Kramer, so se odločili za festival na prostem. »Da je Alma povezana s potjo, radovednostjo. Vključili smo točke, kjer Alma živi: v Stari grofiji je njena stalna razstava, spominska hiša v Pečovniku in Savinjsko nabrežje. Vključili smo seveda tudi Almin kip v mestnem središču, ki bo središče srečevanj, od koder bo s turističnimi vodniki mogoče narediti kratek sprehod po Alminem mestu.«

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    Festival se bo s filmom pod zvezdami v lapidariju na Savinjskem nabrežju začel 9. septembra, uradno odprtje bo dan pozneje, ko bodo v kinu pod zvezdami zavrteli dokumentarno-igrani film Samotno potovanje, kar je tudi naslov potopisa Alme M. Karlin. Program so zasnovali zelo široko. Od likovnih delavnic, filmskih predstav, koncerta, potopisnih predavanj do delavnice priprave sušija. Za suši se niso odločili po naključju. Alma je na potovanju okoli sveta najdlje ostala prav na Japonskem.

    Pri pripravi dogodkov in doživetij za vse generacije sodeluje več kot 50 javnih zavodov, organizacij, gostincev in društev. Ker bo festival na prostem, bodo odvisni od vremena, zato imajo za več kot polovico prireditev nadomestne lokacije. Festival pripravljajo pilotno, cilj je, da bi postal tradicionalni in povezal meščane, kot jih poveže Pravljično Celje.

    Stalna razstava o Almi Karlin je v Pokrajinskem muzeju Celje, na festivalu pa bo en dan namenjen srečanju v njeni hiši v Pečovniku (na fotoigrafiji), kjer bo obiskovalce po Alminih poteh vodila Jerneja Jezernik. FOTO: Robi Valenti
    Stalna razstava o Almi Karlin je v Pokrajinskem muzeju Celje, na festivalu pa bo en dan namenjen srečanju v njeni hiši v Pečovniku (na fotoigrafiji), kjer bo obiskovalce po Alminih poteh vodila Jerneja Jezernik. FOTO: Robi Valenti

    Ideja je popotovanje, je poudarila Nuša Komplet Peperko. »Program smo snovali pretočno. Da starša lahko pustita otroka na enem dogodku, sama pa gresta pogledat nekaj drugega. Filmski program, delavnice so tako za otroke kot odrasle. Bistvo festivala je, da greš na sprehod skozi mesto in naokoli po Savinjskem nabrežju. In greš okoli sveta. Da dobiš občutek, da je tu veliko zgodb, ljudi, ki so potovali, nekaj odkrivali. Da tudi festival spodbudi prebivalce Celja, da gredo iz mesta, pridejo nazaj in povedo svojo zgodbo. Da je to neka platforma, na kateri iščemo zanimive raziskovalce sveta in Almo v sebi.«

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    festivalCeljealma karlinturizemMAG-NETSavinjsko nabrežje

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