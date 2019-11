Glavni gostinec v mestu bo mestni svetnik

Gostinstvo na zvezdi naj bi bilo tokrat odprto do 6. januarja 2020, ko se bodo ugasnile tudi praznične luči. Foto Špela Kuralt/Delo

V Celje še ne z Dunaja

Otroke v Pravljični deželi že dvajset let zabavajo vile. FOTO: arhiv ZCC

Celje – S sobotnim prižigom prazničnih luči se bodo začele prireditve Pravljičnega Celja. Število obiskovalcev po navedbah direktorice Zavoda Celeia Celejase vsako leto povečuje. Letos stavijo na novega gostinskega ponudnika. Delavci Pišek bara, ki je v lasti mestnega svetnika in predsednika sekcije za promet na Obrtni zbornici Slovenije Petra Piška, že postavljajo odprto smučarsko kočo sredi mesta.»Na razpis so se prijavili gostinstvo AB&K Family, Pizzeria Oliva in gostinstvo Pišek. Za Piška smo se odločili, ker so bili sami pripravljeni vložiti dodatna sredstva v opremo gostinskega prostora. Narejen je idejni projekt in mislim, da bomo letos dosegli raven, za katero si na zavodu že kar nekaj časa prizadevamo, da bi pričarali zimsko razpoloženje,« je pojasnila Milena Čeko Pungartnik in odločno zanikala, da bi bilo karkoli dogovorjeno že pred razpisom.Podjetje Petra Piška se ukvarja z avtoprevozništvom in logistiko, že nekaj let pa ima tudi uspešno poslovno enoto Pišek bar na Lopati. Po podatkih Erarja Piškovo podjetje z Mestno občino Celje ne sme sodelovati, saj je Pišek mestni svetnik. Omejitev poslovanja z zavodi, čeprav so v stoodstotni občinski lasti, pa po Erarju ni. V teh dneh tako na zvezdi v središču mesta postavljajo veliko leseno odprto smučarsko kočo »Zima Pr Pišek«.Bližnji gostinec, ki je letos odprl lokal in se prav tako prijavil na razpis, pravi, da ni pošteno, da so eno od Piškovih hišk postavili tik ob lokalu: »Vseeno mi je, kdo je izbran. Naj ima Pišek, kar hoče, samo meni naj pustijo delati.« Čeko Pungartnikova je dejala, da so vsem lastnikom trgovin in lokalov prisluhnili in premaknili tudi nekaj sejemskih hišk. Dodala je, da Pišek tiste dodatne hiške ne bo imel odprte ves čas, ampak le med koncerti, ko je obiskovalcev toliko, da vseh gostinci ne morejo postreči: »Če bi gospod več energije vložil v gostinstvo in kulinariko, kolikor vloži v ščuvanje in zdrahe, bi tudi on lahko bil glavni gostinec.«Večina je z letošnjim izborom zadovoljna, manj pa s tem, da bo sejem spet odprt le do 20. ure, med koncerti pa do 22. ure. Za hiške ponudniki darilnega programa ne plačajo nič, ponudniki hrane in tekstila pa 660 evrov za en mesec. Pišek bar bo plačal 6000 evrov najemnine, družba Eurotas pa za svoj točilni pult pred hotelom Evropa 2000 evrov, poskrbeti morajo tudi za nastanitev in pogostitev nastopajočih, ki prihajajo v Celje.Sredi decembra bodo odprli še tradicionalno Pravljično deželo za najmlajše., ki deželo pripravlja že dvajset let, je pojasnila, da je zanimanje za dogajanje veliko: »Dopoldneve imamo vedno rezervirane za vrtce in šole, veliko je že napovedanih avtobusov. Kot vsako leto bodo vozili pravljični vlaki iz Ljubljane, Maribora, Velenja in Zagreba. Kaže se tudi interes za prihod z Dunaja, a letos se za to še nismo odločili.«Program Pravljičnega Celja bo stal 100.000 evrov, od tega celjska občina prispeva 40.000 evrov, 60.000 evrov je sredstev Zavoda Celeia Celje. Obiskovalcev je na leto več kot 100.000, pravi Čeko Pungartnikova, ki letos obljublja predvsem boljšo kakovost kulinarike, tudi s priznanimi šefi, ki bodo tri dni razvajali brbončice obiskovalcev. Med njimi bo: »Roko na srce, stanje v Celju se izboljšuje, a je še veliko manevrskega prostora. Ponudili bomo poseben street food, praznično kuhinjo iz lokalnih sestavin.«