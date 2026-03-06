Šoštanjski župan podpisal sporazum s HSE, iniciativa in eko gibanje ogorčena

Poslovodstvo Holdinga Slovenske elektrarne (HSE) in šoštanjski župan Boris Goličnik sta v četrtek podpisala pismo o nameri in sporazum o nadomestilu zaradi omejitvenih učinkov načrtovane plavajoče sončne elektrarne (PSE) na Družmirskem jezeru. Župan je poudaril, da je s tem zagotovil varovalke v korist lokalne skupnosti, če bodo PSE dejansko postavili. V civilni iniciativi in eko gibanju so ogorčeni, da je župan to podpisal malodane v tajnosti. Javnost je bila obveščena, ko je bilo vse zaključeno.