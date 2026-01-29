Župan Šoštanja: Če naši pogoji ne bodo izpolnjeni, plavajoče elektrarne ne bo

Postavitev plavajoče sončne elektrarne (PSE) na Družmirskem jezeru – v HSE SaŠa pričakujejo, da bo vlada uredbo o državnem prostorskem načrtu (DPN) za PSE sprejela marca – v Šoštanju precej buri duhove. Šoštanjski župan Boris Goličnik meni, da trenutno projekt prinaša več dobrega kot slabega, a da podpore PSE ne bo, če ne bo izrazitih koristi za občane. Za zdaj načrtujejo, da bi vsem sofinancirali odvoz odpadkov.

Medtem ko so v Velenju zlasti zaradi turizma zavrnili možnost postavitve PSE na Velenjsko jezero, se v Šoštanju premika naprej. Toda župan je danes dejal, da podpora PSE ni samoumevna: »Pogoja sta dva. Prvi je okoljski. Okoljsko poročilo je pokazalo, da je projekt ob vseh omejitvenih ukrepih sprejemljiv. To je strokovna ugotovitev, ki je ne moremo prezreti. Prvi pogoj je izpolnjen. Drugi pogoj pa je, da tega projekta ne bomo podprli, če ne bo izrazitih koristi za naše občanke in občane.«