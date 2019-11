FOTO:»Iz leta v leto postajamo boljši in bolj priljubljeni pri Božičku«

Predsednik humanitarnega društva Enostavno pomagam Milan Ninić: »Zanimanje je iz leta v leto večje. Prihodnje leto želimo vključiti še velenjsko regijo, vse do Koroške. Ne želimo pa preseči svojih kapacitet.« FOTO: Špela Kuralt/Delo

Gasilci namesto jelenčkov

Če darilo sami zavijemo, s tem izkažemo tudi spoštovanje do obdarovanca. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Vzorniki

Božičkov pomočnik je že vsa leta direktor Skupine Tuš Andraž Tuš, ki je med prvimi zavil izbrano darilo: »Želimo si, da bi prav vsi začutili del decembrske čarobnosti in otroci za to nikakor ne smejo biti prikrajšani.« FOTO: Špela Kuralt/Delo

Ne pozabljajo starejših

Lani so obdarovali več kot tisoč otrok, letos upajo, da bodo število spet presegli. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Celje – Humanitarno društvo Enostavno pomagam je ponovno, že peto leto zapored, odprlo Božičkovo tovarno daril v celjskem Planetu Tuš, tokrat v pritličju. Obiskovalci si na njihovi smrečici, ki naenkrat sprejme 130 bučk z imeni otrok, lahko izberejo otroka, ki ga želijo obdarovati. Darilo izberejo in ga sami zavijejo v tovarni, s čimer pokažejo spoštovanje do obdarovanega. Lani je darilo iz Božičkove tovarne daril prejelo več kot tisoč otrok, upajo, da jim bo letos uspelo to številko še preseči.Božičkovi pomočniki, to so vsi, ki se odločijo za obdarovanje, morajo otroku nameniti pet stvari, razloži predsednik humanitarnega društva Enostavno pomagam: »Eno igračo, en kos oblačila, šolsko potrebščino oziroma material za ustvarjanje, nekaj sladkega, zadnja stvar je pa popolnoma po lastni izbiri obdarovalca, da pusti nek svoj pečat v darilu. Od dne, ko vzamejo bučko z imenom otroka, imajo tri dni časa, da prinesejo darilo nazaj oziroma najkasneje do 19. decembra, ker potrebujemo čas za logistiko, da pride vse na pravi naslov.«Ideja tovarne je, da otroci, ki jih morda za praznike ne bi čakalo nobeno darilo, dobijo darilo pod domačo praznično smrečico. Od lani so Božičkovi pomočniki ali bolje rečeno jelenčki poklicni in prostovoljni gasilci, ki skupaj s prostovoljci v treh dneh dostavijo vsa darila na domove otrok po širši Celjski regiji.Društvo v akciji sodeluje z več kot 40 osnovnimi šolami in vrtci, ki bodo vloge za obdarovanje otrok pošiljali do 15. decembra. Zanimanja je vedno več, pravi Ninić: »Več kot 2600 otrok smo obdarili v petih letih. Vse več ljudi nas že v začetku novembra sprašuje, kdaj se bo odprla Božičkova tovarna daril in v ponedeljek, ko smo začeli postavljati, je nekaj ljudi že hotelo vzeti bučko z imenom. Zanimanje je iz leta v leto večje, zato tudi vse bolj in bolj širimo območje delovanja. Prihodnje leto želimo vključiti še velenjsko regijo, vse do Koroške. Ne želimo pa preseči svojih kapacitet.«Kot je dejal direktor Skupine Tuš, v Skupini Tuš ostajajo partnerji Božičkove tovarne daril tudi v prihodnje. Letos bodo pomagali ne le s prostorom, ampak tudi z ovijalnim papirjem s sloganom »Zavij dar in pokaži, da ti je mar«. Vsa sredstva od prodaje tega papirja bodo namreč namenili za otroke Božičkove tovarne daril.Da tovarna, ki prinaša številne nasmehe na lica otrok v prazničnem času, nemoteno deluje, skrbi 15 prostovoljcev oziroma skupno 20 ljudi, je povedal Ninić. Želel bi si, da bi bilo tovrstnih akcij po državi več oziroma da so posnemovalci dobrodošli: »Tudi nam je vzor projekt Božiček za en dan. Ampak mi smo ga malo spremenili, naredili bolj domačega in pokrili lokalno. Pojavila se je želja, da bi svojo akcijo razširili po ostalih Tuševih nakupovalnih centrih, ampak ne zmoremo.«V društvu so se letos odločili, da bodo prvič za praznike obdarovali tudi starejše. Decembra bodo tako v projektu Enostavno solidaren zbirali sredstva za simbolično obdarovanje starejših s poslanimi SMS sporočili z besedo ENOSTAVNO1 ali ENOSTAVNO5 na število 1919. »Starostnikom ne želimo dati občutka, da jih odrivamo na rob družbe, ampak cenimo, da so še njen del, ker jo dejansko bogatijo,« je dejal Ninić.Tudi z Božičkovo tovarno daril, ki čaka na vse Božičkove pomočnike, bodo prazniki lepši. In tovarno so ljudje vzeli za svojo, s širokim nasmehom zaključuje Ninić: »Koncept, kot ga imamo, si želimo tudi prihodnje leto. Ta naš kamen pa medtem pilimo v diamant in dodajamo različne projekte. Tokrat sta to Enostavno solidaren in Zavij dar, če ti je mar. Iz leta v leto postajamo boljši in bolj priljubljeni pri Božičku.«