Jeza zaradi zaprte bančne poslovalnice v Podčetrtku

Podčetrtek – Župani Podčetrtka, Bistrice ob Sotli in Kozjega so pozvali Abanko, da bi vendarle pustila odprto poslovalnico v Podčetrtku. Na tem območju namreč delujeta le še poslovalnici v Šmarju pri Jelšah in Rogaški Slatini, to sta območji z največ obolelimi za koronavirusom. Iz banke sporočajo, da imajo občani na voljo bankomate v vseh teh občinah, obiska banke pa naj se izogibajo.



Župane je razjezilo, ker je Abanka najprej zapisala, da komitente vabi v poslovalnici v Šmarju pri Jelšah, kjer je po zadnjih podatkih 69 potrjenih okužb s koronavirusom, in v Rogaški Slatini, kjer je potrjenih okužb s koronavirusom 21. Na spletni strani Abanke zdaj vabijo le še v Rogaško Slatino. V Podčetrtku in Kozjem imajo eno potrjeno okužbo, v Bistrici ob Sotli tri, v Rogatcu, kjer so poslovalnico zaprli v ponedeljek, pa nobene.



Župan Podčetrtka Peter Misja je dejal, da je bil ključni problem komunikacija: »V sredo so občino iz Abanke po telefonu obvestili, da naslednji dan poslovalnica ne bo več odprta. S tem so zaprli poslovalnico za celotno Kozjansko. Župani smo potem napisali protestno pismo, občanom pa priporočili, naj ne hodijo v Rogaško Slatino in Šmarje.« Ker bodo prihodnji teden upokojencem nakazali pokojnine, je Misja dodal, da bi bilo bolje, če bi z zaprtjem počakali: »Nekateri ljudje pač drugače živijo. Tudi če imajo kartice, gredo z njimi na banko dvignit denar. Saj bi v poslovalnico lahko stopali eden po eden. Ko bi vsaj počakali do pokojnin in potem zaprli.«

Abanka: Upoštevamo priporočila NIJZ

Predstavnica za odnose z javnostmi v Abanki Branka Dečman je dejala, da so z zaprtjem manjših poslovalnic sledili navodilom NIJZ in da to počno vse banke: »Naš poziv ni, da naj ljudje obiščejo druge poslovalnice na drugih območjih, ampak da naj ostanejo doma in se odpravijo v banko le, če je nujno. Na tem območju je bankomatov dovolj, poleg tega pa imamo takih komitentov, ki hodijo v banko s hranilnimi knjižicami, zelo malo. Zanje lahko situacijo tudi individualno rešujemo.« Dečmanova je dodala, da so se teh ukrepov lotili zaradi varnosti: »Razumemo župane, a poudarjam, da želimo le, da ljudje ostanejo doma. Žal je velikokrat tako, da posebno v teh manjših poslovalnicah ljudje pridejo tudi na klepet. Zdaj pa res ni čas za to.«



Misja zdaj vsem starejšim občanom svetuje, da če že morajo na banko oziroma če bankomata morda niso vešči, naj to namesto njih opravi nekdo drug. Enako je upokojencem pred torkovim nakazilom pokojnin svetovalo Združenje bank Slovenije. Opozorili so, da naj banke upokojenci v torek obiščejo le v nujnem primeru oziroma dvignejo denar na bankomatih.