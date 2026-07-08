Na območju, kjer so nekoč rudarili, gradijo kanalizacijo

Občina Žalec mora na območju naselij Migojnice, Griže in Zabukovica do konca leta 2029 zgraditi 16 kilometrov kanalizacije in 14 črpališč. Projekt bo stal dobrih deset milijonov evrov in je razdeljen v osem faz. Občina je že lani s svojimi sredstvi zgradila prvih 1,1 kilometra kanalizacije, letos pa bodo v prvi fazi tega večjega projekta, ki bo sofinanciran z evropskimi sredstvi, zgradili 1,7 kilometra kanalizacije in dve črpališči.

Najprej bodo kanalizacijo gradili v Migojnicah, v letih 2027 in 2028 večinoma na območju naselja Griže, večino del v Zabukovici pa bodo opravili v letih 2028 in 2029, je včeraj ob predstavitvi projekta razložil vodja urada za komunalne dejavnosti v občini Žalec Aleš Uranjek. Kot je dejal, je to eden največjih projektov v občini v zadnjih letih: »Pridobljenih je bilo okoli 600 služnostnih pogodb in osem gradbenih dovoljenj za gradnjo kanalizacije.«

Gradnja bo zahtevna, zato vse prebivalce prosijo za razumevanje. Uranjek je poudaril, da bodo naredili vse, da bi kanalizacijo prve faze zaključili v skladu s časovnico, to je do 10. decembra, da bodo lahko po tem izpeljali še načrtovano obnovo ceste Žalec–Migojnice. »S tem bi bili ljudje minimalno ovirani in obremenjeni z obvozi. Brez oviranja prometa pa pri takšni gradnji ne gre. Kanalizacija je tudi na globini dva metra, to pomeni velike širine izkopov cest, gradbišče pa je treba ustrezno zavarovati, da se kdo ne znajde na gradbišču ali celo v gradbeni jami,« je dejal Uranjek.

Do konca leta naj bi v Migojnicah zgradili kanalizacijo. FOTO: arhiv občine Žalec

Kanalizacija za več kot 1300 uporabnikov

Žalski župan Janko Kos je dejal, da so za projekt pridobili tudi evropska kohezijska sredstva iz dogovora za razvoj regij, skupno 4,8 milijona evrov. Preostanek do dobrih deset milijonov evrov, kolikor je vreden projekt, bo občina zagotovila sama. Faza, ki jo bodo izvedli letos, je vredna dobrih 800.000 evrov. Že lani pa so sami zgradili del kanalizacije, saj niso hoteli čakati. Časa za tako zahtevno gradnjo namreč nimajo veliko. Vseh 16 kilometrov kanalizacije morajo zgraditi do konca leta 2029, do konca leta 2030 se morajo vsi nanjo tudi priključiti. Skupno bodo kanalizacijo dobili 1304 uporabniki.

»Priključitev je po zakonu obvezna, kjer je zgrajeno kanalizacijsko omrežje, tudi če ima uporabnik malo komunalno čistilno napravo,« je opozoril Uranjek. Kos je dodal, da je občina sicer sofinancirala male čistilne naprave, ampak za to območje to nima več smisla: »Sprva smo mislili, da tukaj kanalizacijskega sistema ne bo treba graditi, a smo morali iti v to zaradi zahtev evropske komisije. Območje je zelo razpršeno in zahtevno. Tu se je nekoč rudarilo, kar pomeni, da nikoli ne veš, na kaj boš naletel, in je gradnja še bolj zahtevna.« Kos je večkrat prosil za razumevanje občanov: »Če želimo ohraniti našo podtalnico čisto, če hočemo zdravo, čisto pitno vodo, tudi za naše zanamce, se moramo tega lotiti.«