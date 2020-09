Kazenska ovadba za celjske svetnike ni ovira

Celje – Direktorica javnega zavoda Socio Suzi Kvas bo kljub kazenski ovadbi še naprej direktorica. Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in nagrade (Kviaz) je na svoji seji sprva soglasno sprejela, da naj ji svetniki soglasja k imenovanju ne dajo. Tik pred sejo mestnega sveta pa so se sestali še enkrat in mnenje povsem spremenili.



Na razpis za direktorja zavoda Socio se je prijavila le Suzi Kvas, ki zavod vodi že od njegove ustanovitve oktobra 2002. Svet zavoda je predlagal, da naj svetniki podajo soglasje k njenemu ponovnemu imenovanju. Na Kviazu pa 16. septembra niso bili takega mnenja zaradi lanskih odmevnih hišnih preiskav, ki jim je sledila kazenska ovadba zaradi pomoči pri goljufiji na škodo EU v višini 650.000 evrov.



Kot izhaja iz zapisnika, se je Kviaz odločil soglasno: »Glede na nastalo situacijo se je po nadaljevanju razprave komisija strinjala, da se dosedanji direktorici lahko na predlog sveta zavoda za soglasje k imenovanju vršilke dolžnosti direktorice za največ dobo enega leta. V tem letu naj se objavi nov razpis za direktorja navedenega zavoda.«

Svetniško breme

Kviaz se je pred današnjo sejo mestnega sveta vnovič sestal in še enkrat glasoval. Tokrat je osem članov glasovalo za to, da Suzi Kvas dobi soglasje, le eden je bil proti. Zakaj je bilo treba odločitev spremeniti, je pojasnil predsednik Kviaza Janko Požežnik: »Na tak način bi komisija vzela prehudo breme, kajti organi, ki odločajo o morebitnih nepravilnostih so drugi.« Podobno je dejal tudi župan Bojan Šrot: »V tej državi velja domneva nedolžnosti do zaključka kazenskega postopka. Direktorica dobro vodi javni zavod, nikoli ni bilo očitka, da ga vodi slabo ali da mu je povzročila kakšno materialno škodo. Kolikor vem, to tudi ni očitek iz ovadbe in verjetno bi bilo preuranjeno in popolnoma napačno sprejemati sodbo, za katero so pristojni drugi organi.«



Po naših informacijah je bilo pred sejo mestnega sveta ogromno klicev zaradi tega primera, Kvasova pravi, da ni klicala nobenega svetnika. Priznava pa, da jo je prva odločitev Kviaza prizadela: »Svoje stališče sem pojasnila določenim skupinam in ljudem, da si po vseh teh letih in tem, kar smo naredili, tega nisem zaslužila. Ne jaz, ne moj zavod. Kaže, da so se svetniki nekako s tem seznanili, večina me tudi pozna, so pretuhtali situacijo in danes sem neizmerno ponosna na to, da pokažejo na moje delo in delo tima, ker smo zavod res postavili visoko.« Trdi, da ni ničesar storila narobe: »V zadevi, v kateri sem se znašla, stvari zagotovo ne držijo in mi s tem popolnoma nič nimamo.«



Proti njenemu imenovanju so bili le trije svetniki, razprave ni bilo nobene.