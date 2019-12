Kiosk pri Starem mostu odprt samo do konca tega leta

Maribor

Trafikant za štiri ure

- Ne zima ali mraz, navdušenje nad pred kratkim znova odprto Trafiko pri Starem mostu lahko prekine pomanjkanje denarja. V kolikor ne bo rešitve za novo zaposlitev, bodo Trafiko s koncem leta začasno zaprli.»Gašperšček dela, v trafiki je toplo. Težav z ogrevanjem dejansko nimamo, celo zelo toplo je tukaj., ki je prenovil Trafiko, se je res potrudil in je uvedel talno in zidno gretje. Težava je samo in izključno v delovni sili,« je povedala, direktorica muzeja narodne osvoboditve Maribor, ki 'bdi' nad delovanjem Trafike.S pomočjo Mestne občine Maribor je muzej trenutnemu trafikantu lahko omogočil tako imenovano polovično zaposlitev, vendar to ni dovolj. »Dejansko bi potrebovali nekoga, ki bi resnično lahko bil tukaj višji trafikant, vsak dan in, ki bi lahko hkrati odgovoril na vsa vprašanja tudi v tujem jeziku ter se res posvetil Trafiki in njenemu življenju,« razlaga Berberih Slana.A denarja za novega zaposlenega v muzeju ni. »Na žalost smo že nekaj let tudi stalno zaposlene delavce plačevali iz lastnih sredstev in več enostavno ne zmoremo,« je direktna Berberih Slana.V petek, 13. decembra, za obiskovalce pripravljajo prvo pokušino dodatnih programov, ki so jih sicer napovedali za pomlad ali poletje 2020. Kot je za decembrski čas običajno, tokrat načrtujejo božični koncert. Na platoju pred Trafiko bodo nastopili pevci zbora Nove KBM.»Decembra bomo še imeli odprto, da si lahko čim več obiskovalcev ogleda muzejček. Potem pa upam, da bomo našli rešitev. Skupaj z Mestno občino, ki nam je v močno podporo, se dogovarjamo z enim zaposlitvenim centrom, da bi morda lahko šli v javno-zasebno partnerstvo. Če bo ta rešitev sprejeta ali bomo našli kakšno drugo, bo Trafika nemoteno delala dalje. Če ne, pa upam, da jo bomo lahko vsaj pozno spomladi ali poleti znova odprli,« razlaga Berberih Slana, ki ostaja optimistična, saj je prerojena Trafika res oživela ta kotiček mesta.