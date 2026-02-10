Lažna patronažna sestra vstopa v domove občanov

Iz Zdravstvenega doma Celje so obvestili, da se neznana oseba na terenu lažno predstavlja kot njihova patronažna medicinska sestra.

»Po do zdaj zbranih informacijah oseba pod pretvezo izvajanja zdravstvenih storitev, kot je na primer merjenje krvnega tlaka, vstopa v domove občanov, v preteklosti pa so bili na ta način zaznani tudi poskusi prodaje različnih izdelkov, kar ni in nikoli ne bo praksa patronažne službe ZD Celje,« so sporočili iz celjskega zdravstvenega doma.

Vsem občanom sporočajo, da ima vsaka zaposlena oseba ZD Celje uradno službeno izkaznico s fotografijo in logotipom zavoda. Občanom tako svetujejo, da od oseb vedno zahtevajo vpogled v službeno izkaznico: »Če oseba nima ustrezne izkaznice, se vede sumljivo ali vzbuja dvom, svetujemo, da je ne spustite v dom in o tem nemudoma obvestite policijo na telefonsko številko 113.«