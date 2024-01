Ljudska iniciativa Velenje zahteva preklic položnic

Ljudska iniciativa Velenje v sredo ob 15.15 na Titovem trgu pripravlja protestni shod zaradi dražjega ogrevanja, ponekod celo za od 30 do 50 odstotkov. Iniciativa zahteva, da velenjska komunala prekliče januarske položnice in zmanjša cene za polovico. Če se to ne bo zgodilo do konca meseca, sledi zaostritev.

Predstavnik ljudske iniciative Asmir Bećarević je poudaril, da imajo nekateri le 600 evrov prihodkov, stroški ogrevanja pa so ponekod presegali 300 evrov za 50 kvadratnih metrov veliko stanovanje. Bećarević je dejal, da mora velenjska komunala prevzeti odgovornost: »Ko so videli tako visoke zneske in take razlike med etažnimi lastniki, bi morali ustaviti tisk. Prevzeti morajo odgovornost, ne samo, da ljudi potiskajo v socialno stisko. Ljudje ne vedo, kako bodo preživeli. Name in na ekipo se obračajo občani. Iskreno jim čestitam, ker ne vem, kako so preživeli do danes. Če se bo tako nadaljevalo, bodo pristali na cesti.«

Želijo 50-odstotno cenejše ogrevanje

Iniciativa zahteva od komunale, da prekliče januarske položnice, ustavi izdajanje novih položnic, dokler ne bodo za 50 odstotkov znižali cen toplotne energije. Zahtevajo tudi, da komunala zmanjša priključno moč za 30 odstotkov vsem stanovanjskim stavbam. Od Teša zahtevajo znižanje cene toplotne energije na raven januarja 2022, je razložil Bećarević: »Prvotni namen Teša je proizvodnja elektrike, para oziroma topla voda, s katero se ogrevamo, je odpadni produkt. Cene ogrevanja, komunalnih položnic so že samo zaradi tega absurdne in tej noriji je treba narediti konec. V času vsesplošne draginje ne smemo dopustiti, da ljudje zmrzujejo in stradajo na račun ogrevanja.«

Od občin zahtevajo, da začnejo postopke izločitve emisijskih kuponov iz cene toplotne energije in da pritisnejo na državo, da zmanjša davek na dodano vrednost z 22 na 9,5 odstotka. Velenjski župan Peter Dermol je v petek napovedal, da bodo svetniki na januarski seji razpravljali o dodelitvi toplotnega dodatka, ki je veljal že lani in je znašal 30 evrov. Bećarević je bil oster: »Nekdo jih je potisnil v revščino, nato pa jim daje drobtinice in se s tem hvali. Mene bi bilo sram, če bi občanom ponudil tako majhen socialni dodatek.«

V komunalnem podjetju so zapisali, da gre v navedbah ljudske iniciative za »populizem in zavajanje, s katerima je zlorabljena stiska socialno šibkejših uporabnikov komunalnih storitev«.

Ljudska iniciativa je za večino zahtev postavila rok do konca januarja, sicer napovedujejo stopnjevanje državljanske nepokorščine, referendum, kazenske ovadbe, civilne tožbe ter popolno blokado mesta.