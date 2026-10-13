Bojan Šrot: Če bi bil župan, bi viseči most že stal

Nekdanji celjski župan Bojan Šrot je uradno napovedal kandidaturo za sedmi županski mandat. Na volitve se podaja s stranko Celjska županova lista (CŽL) Bojana Šrota s podporo SDS, v kateri je Šrot po lastnih navedbah član strokovnega sveta. Napoveduje projekt južne obvoznice, 300 stanovanj za mlade in tisoč parkirnih mest. Zakaj tega ni uredil v 24 letih županovanja, pa odgovarja, da »če bi imeli neomejene količine denarja, bi naredili marsikaj«.

V zadnjih tednih se je na družbenih omrežjih pojavilo več namigov, da Bojan Šrot, čeprav je kandidaturo napovedal že poleti, ne bo vstopil v bitko za županski stol. Šrot pa je bil danes jasen: »Bom kandidiral za mesto župana. Na funkcijo kandidiram osmič, šestkrat sem bil uspešen. Moj kapital so znanje in izkušnje. Sem zdrav, v dobri kondiciji, tako da se teh volitev res veselim.« Dodal je, da so v stranki dobro pripravljeni, kandidate, Šrot je dejal, da je več kandidatk, imajo v vseh volilnih enotah: »Vsi so izjemni ljudje, ki so se izkazali s svojim delom, ki niso odvisni od javnega sistema, mestne občine, javnih služb, ampak so uspešni vsak na svojem področju.«

Kandidira s podporo SDS. Šrot je poudaril, da je podpora SDS pri kandidaturi in opravljanju funkcije zelo pomembna: »Gre vendarle za vodilno vladno stranko in dostop do ministrov, odločevalcev, dobri odnosi so pomembni tudi pri reševanju problemov.« Ali se mu je vstop v SDS v lastni stranki kaj poznal – iz CŽL so, denimo, izstopili trije mestni svetniki in se pridružili Demokratom –, pa je odgovoril: »Podatki o članstvu v strankah niso javni podatek, to veste. Jaz sem član strokovnega sveta stranke [SDS] od leta 2023, ko me je predsednik [Janez Janša] povabil kot praktika in nekoga, ki pozna lokalno samoupravo. Pomagal sem pisati volilni program za letošnje volitve. Sicer pa mi delujemo avtonomno in smo imeli v tem mandatu sklenjen sporazum o sodelovanju s SDS, ki smo ga poskušali tako ali drugače uresničevati.«

Bojan Šrot (ob njem podpredsednika stranke Celjska županova lista Bojana Šrota Breda Arnšek in Luka Korošec) je potrdil kandidaturo za celjskega župana. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Program

V volilnem programu Šrot obljublja začetek gradnje celjske južne obvoznice in 300 stanovanj za mlade. Stanovanjski program, ki so ga v mestnem svetu pred manj kot enim letom potrdili tudi njegovi svetniki, sicer že predvideva gradnjo skupno okoli 300 stanovanj in pripravo dodatnih prostorskih načrtov. Šrot je poudaril: »Stanovanjski program je dobro narejen, vprašanje je, ali je realen.« Šrot nasprotuje predvsem gradnji v Dečkovem naselju, ki je po njegovem mnenju že preveč obremenjeno, na novinarski konferenci je predlagal gradnjo visokih stanovanjskih objektov ob Mariborski cesti na lokaciji bivše vrtnarije, kjer bi v pritličju zgradili tudi nov vrtec, saj da bo sicer sanacija bližnjega zelo draga. Med zemljišči za stanovanjsko gradnjo je omenil še parkirišče za Kovinotehno, kjer bi postavili tudi garažno hišo, in nekaj tudi na območju stare cinkarne.

Velika obljuba je dodatnih tisoč parkirnih mest: »Mislim, da bi morali vsako še nepozidano površino v mestnem jedru ali pa v njegovi okolici pozidati z eno parkirno hišo, da bo dovolj parkirnih mest.« Na vprašanje, ali torej ne podpira več projekta zapiranja Prešernove ulice, ki je nastal še v času njegovega županovanja, je odgovoril: »Nikoli nismo predlagali, da bomo Prešernovo ulico zaprli, ampak da jo bomo prenovili. Prešernove ulice se ne da zapreti, ker ne vem, kako boste dostopali do Zagate in Ozke ulice. Naša ideja je bila, da bi na Prešernovi ulici uredili parkiranje za električne avtomobile.« V projektu prenove Prešernove, ki je bil pripravljen novembra 2011, je sicer jasno zapisano: »Ukine se mirujoč promet.« Zagotovili bi dostop za interventna vozila, dostavo in stanovalce, kar občina načrtuje tudi zdaj.

Čeprav v programu viseči oziroma tibetanski most med Grajskim in Miklavškim hribom ni omenjen, je Šrot dejal, da projekt ostaja: »Če bi bil jaz v tem mandatu župan, bi most že stal, in bil bi tudi že izplačan. Imeli smo 1,5 milijona državnih nepovratnih sredstev, ki se jim je sedanja ekipa brez posvetovanja z mestnimi svetniki odpovedala. Ocena investicije je bila od 6,5 do sedem milijonov evrov. Toliko bomo vložili v center urbanega dogajanja, za katerega ne vemo, kakšna bo vsebina. Ta Kajuhov dom bo tudi po prenovi vsako leto predstavljal za mesto strošek do enega milijona evrov.« Obnovo Kajuhovega doma je CŽL imela v svojem volilnem programu leta 2022.