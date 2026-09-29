Več kandidatov hoče v celjsko župansko pisarno

Celjski župan Matija Kovač je danes uradno napovedal kandidaturo za župana Celja na lokalnih volitvah 15. novembra. Kandidira na Listi Matije Kovača, gre za stranko, ki je nastala s prevzemom celjske Stranke za delovna mesta. Kovač bo na volitvah nastopil še s podporo Celjske neodvisne liste, Gibanja Svoboda, Levice in SD. Protikandidati uradnih napovedi kandidatur še niso pripravili, sta ju pa za Delo potrdila nekdanji župan Bojan Šrot in Tomaž Krajnc, ki pravi, da je prevzel stranko Lista Za Celje. Kovač je sicer že pred časom napovedal, da se bo potegoval za drugi županski mandat, danes pa je to storil še uradno na novinarski konferenci. Podporo so mu izrekli predstavniki še štirih političnih strank, s katerimi so podpisali partnerski sporazum o skupni kandidaturi za župana. Kovač je ...