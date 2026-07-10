Matija Kovač po drugi mandat, Bojan Šrot hoče sedmega

Mestno občino Celje v tem mandatu vodi Matija Kovač, ki je na lokalnih volitvah leta 2022 v drugem krogu premagal Bojana Šrota. Poleg Kovača in Šrota sta kandidaturo na družbenem omrežju napovedala še Tomaž Krajnc iz Slovenske nacionalne stranke ter Darko Radiković z listo Moje, tvoje, naše Celje. Ostale stranke županske kandidate še iščejo. Za zdaj kaže, da bo največji boj med kandidatoma drugega kroga pred štirimi leti.

Bojan Šrot, ki je celjsko občino vodil 24 let, je ta teden napovedal, da se bo potegoval za še en, sedmi mandat. Na volitvah bo nastopil s svojo stranko Celjsko županovo listo (CŽL). Po več očitkih, da ime stranke zavaja javnost, saj Šrot ni več celjski župan, je stranka pred kratkim dobila dodatek v svojem imenu in se zdaj imenuje CŽL Bojana Šrota. Na lokalnih volitvah leta 2022 je CŽL dobila devet svetnikov, zdaj jih je v mestnem svetu še šest, saj so trije prestopili k Demokratom Anžeta Logarja.

Šrot, ki je predsednik CŽL, je hkrati tudi član SDS, na letošnji predvolilni konvenciji je predstavljal program SDS s področja lokalne samouprave. Na vprašanje, ali bo iskal podporo katere od strank za lokalne volitve, je Šrot odgovoril, da se za zdaj še z nikomer ne pogovarjajo: »Mislim, da na županskih volitvah to niti ni toliko pomembno, to so bolj osebne volitve. Pričakujem pa dobro kampanjo. Da bo vsebinsko bogata, da se bomo ukvarjali s prihodnostjo in ne preteklostjo, s problemi, ki jih je treba rešiti. Pričakujem tudi dobro podporo.« Kot je odgovorila predsednica Mestnega odbora Celje SDS Polona Rifelj, odločitve, kdo bo županski kandidat SDS, ali bodo podprli koga drugega, še niso sprejeli.

Kovač pričakuje večino

Matija Kovač je na volitvah leta 2022 nastopil kot neodvisni kandidat s podpisi volivcev, prej je v mestnem svetu deloval kot član Levice. Iz Levice je že pred časom izstopil, nato pa se včlanil v celjsko Stranko za delovna mesta, ki ima v mestnem svetu enega svetnika. Na izrednem kongresu 24. junija so potrdili novo ime stranke, ki se od zdaj imenuje Lista Matije Kovača. Kovač je postal tudi predsednik stranke.

Kovač je že pred izrednim kongresom povedal, da je do vsega tega prišlo po povabilu mestnega svetnika Saša Farčnika, »da se kot Lista Matije Kovača, ki je že nekaj mesecev zelo aktivna skupina občanov in se pripravlja na lokalne volitve, pridružimo sodelovanju z že uveljavljeno 20 let staro lokalno stranko«. Na novembrskih lokalnih volitvah pričakuje veliko: »Naša ambicija je doseči največ glasov, torej vodilno mesto v mestnem svetu.« Za Delo je včeraj dodal, da bo kot županski kandidat tudi druge stranke, s katerimi so dobro delali v mestnem svetu, pozval k podpori.

Iskanje kandidatov

Največ svetnikov v mestnem svetu ima za zdaj Gibanje Svoboda. Primož Posinek je povedal, da se še pogovarjajo, kako bodo nastopili na lokalnih volitvah: »Prva možnost je seveda lasten kandidat, podpora drugemu kandidatu je druga možnost.«

Tudi Demokrati Anžeta Logarja se še niso odločili, je povedala celjska podžupanja Saša Kundih: »Osebno bi si želela, da bi imeli svojega kandidata, konkretnega imena še nimamo. Vsekakor pa je pomembna tudi sestava mestnega sveta, torej, kdo bodo naši svetniki.«

Predsednik občinske organizacije SD Celje Primož Brvar je dejal, da za zdaj potekajo postopki evidentiranja za županske kandidate in kandidate za mestni svet ter mestne četrti in krajevne skupnosti: »Načelno bomo imeli svojega županskega kandidata. Ocenjujem, da bodo konec poletja znana vsa imena.«

Na zadnjih dveh lokalnih volitvah je kot županski kandidat nastopil tudi Sandi Sendelbah. Leta 2018 je dosegel celo 18,16 odstotka glasov, čeprav njegove liste Odprto Celje volivci sploh niso mogli obkrožiti na glasovnici. Leta 2022 je nastopil s stranko Lista za Celje, ki je lani podpisala dogovor s stranko Resnica o sodelovanju na državnozborskih volitvah, Sendelbah je bil na listi Resnice kandidat za poslanca. Sendelbah ni odgovoril, ali bo tudi letos kandidiral za celjskega župana, sporočil pa je, da se v stranki Lista za Celje na lokalne volitve intenzivno pripravljajo.