Sedem kandidatov v savinjski regiji že lahko slavi

Medtem ko večina kandidatov danes še prepričuje potencialne volivce, je v sedmih občinah savinjske statistične regije rezultat volitev za župana že znan. Rekorder je župan Podčetrtka Peter Misja, ki je brez protikandidata že šestič zapored. Peter Misja protikandidata do zdaj še nikoli ni imel, občino vodi od leta 2006. Za Delo je dejal, da delo iz preteklosti očitno govori zase: »V občini imamo tudi koncept brcanja na isti gol. Gotovo je kdo tudi nezadovoljen, ampak tako bo vedno in v vseh občinah. Večina pa vidi napredek. Ne nazadnje je občina letos na razvojni lestvici na 17. mestu. Ko sem prevzel občino, smo bili na dvestotem mestu.« Čeprav je Misja že upokojenec Slovenskih železnic, ima tudi za svoj prihajajoči šesti mandat precej načrtov: »Privolil sem v še en mandat, ker imamo še ...