Lista mladih izstopila iz Arsenovičeve koalicije

Lista mladih - Povezujemo, ki jo v mariborskem mestnem svetu zastopa njen predsednik, je danes nepreklicno izstopila iz koalicije župana Saše Arsenoviča . Kot je pojasnil Matjašič, imajo z županom in koalicijskimi partnerji drugačen pogled na politiko, komunikacijo in način dela, zato so razhajanja med njimi prevelika.Njihov edini svetnik za zdaj ostaja predsednik odbora za mladino, šolstvo in šport, ob tem pa napoveduje, da bo še naprej zelo aktiven svetnik, ki bo s samostojnim delom, vlaganjem odlokov ter pobud in drugimi načini deloval v korist mesta in občanov - predvsem mladih, ki jih je iz dneva v dan manj.V listi pojasnjujejo, da pričakovanj tistih, ki so jim dali svoj glas, znotraj koalicije ne morejo izpolnjevati v celoti, saj so jih koalicijski sporazum in partnerji začeli omejevati pri njihovem načinu dela, ki je odprt, vključuje javnost in ne teži k dogovorom za zaprtimi vrati. Ob tem poudarjajo, da odhod iz koalicije ne pomeni, da bo njihov svetnik zdaj zavzel povsem opozicijsko držo ter glasoval proti vsem županovim predlogom, pač pa bo podprl vsak dober projekt, do slabih predlogov za mesto pa bo argumentirano kritičen.Za izstop se je lista odločila, ker naj bi jo koalicijski partnerji tudi uradno obvestili, da po njihovem mnenju kršijo koalicijsko pogodbo. Če bi se danes odločali še enkrat, bi verjetno ponovno podprli tak dokument in se pridružili koaliciji, nikakor pa niso pričakovali in nikoli podprli ideje, da bi bili v njej zgolj številka ali celo glasovali po navodilu ter da bi kdo omejeval našo komunikacijo.Odhod ene od svetniških list z enim samim svetnikom za mariborsko županstvo ni tragičen, saj je v njej še vedno deset list. Najštevilnejša med njimi je Arsenovičeva lista z enajstimi svetniki, ob tem pa so v koaliciji tudi trije svetniki SMC, ki so Arsenoviča na županskih volitvah tudi kandidirali.Koalicijo v 45-članskem mestnem svetu sestavljajo še svetniki Liste kolesarjev in pešcev, SD, Levice, DeSUS, NSi, Liste Gasilcev Maribora, Stranke mladih - Zeleni Evrope in Liste Melite Petelin, pogojno pa se jim pridružuje tudi Lista za pravičnost in razvoj.