Problematične pogodbe celjske družbe ostajajo, na delo policisti

Celjski kriminalisti so decembra od KPK prejeli prijavo o domnevnih nepravilnostih pri poslovanju celjske družbe. Kot smo ugotovili, gre za družbo za upravljanje parkirišč in javnih objektov ZPO, ki je v lasti Mestne občine Celje. Očitane domnevne nepravilnosti segajo več let nazaj, ko sta bila v ZPO drugo vodstvo in drug nadzorni svet. Prijavo na KPK je podal Darko Uležić, tudi zaradi lanskega imenovanja novega nadzornega sveta, vanj je želel tudi sam, a KPK nepravilnosti glede tega ni ugotovila.