V Center Rotovž bodo vložili skoraj 40 milijonov evrov

Mestna občina Maribor bo v okviru projekta, sofinanciranega z evropskimi sredstvi, združila Mariborsko knjižnico, Umetnostno galerijo Maribor, Mestni kino, Art Caffe in skupni povezovalni prostor v enoten namen za potrebe medgeneracijskega centra Rotovž, so sporočili z ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj.

Projekt bo omogočil revitalizacijo dobrih osem tisoč kvadratnih metrov prenovljenih in doslej slabo izkoriščenih površin, Rotovški trg pa bo zaživel kot enovita kulturna celota, napovedujejo.

Projekt Center Rotovž izvajajo v okviru programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji za spodbujanje celostnega in vključujočega socialnega, gospodarskega in okoljskega razvoja, kulture, naravne dediščine, trajnostnega turizma in varnosti na mestnih območjih.

Za projekt v vrednosti 39.699.038,79 evra bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 5.431.124,82 evra, so še zapisali na ministrstvu.