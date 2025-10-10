  • Delo mediji d.o.o.
    Štajerska

    V Center Rotovž bodo vložili skoraj 40 milijonov evrov

    Projekt bo omogočil revitalizacijo dobrih osem tisoč kvadratnih metrov prenovljenih površin.
    Projekt Center Rotovž izvajajo v okviru Programa evropske kohezijske politike. FOTO: Tadej Regent
    Projekt Center Rotovž izvajajo v okviru Programa evropske kohezijske politike. FOTO: Tadej Regent
    R. I.
    10. 10. 2025 | 11:47
    10. 10. 2025 | 12:11
    1:33
    Mestna občina Maribor bo v okviru projekta, sofinanciranega z evropskimi sredstvi, združila Mariborsko knjižnico, Umetnostno galerijo Maribor, Mestni kino, Art Caffe in skupni povezovalni prostor v enoten namen za potrebe medgeneracijskega centra Rotovž, so sporočili z ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj.

    Projekt bo omogočil revitalizacijo dobrih osem tisoč kvadratnih metrov prenovljenih in doslej slabo izkoriščenih površin, Rotovški trg pa bo zaživel kot enovita kulturna celota, napovedujejo.

    Z novim projektom do skupne rešitve

    Projekt Center Rotovž izvajajo v okviru programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji za spodbujanje celostnega in vključujočega socialnega, gospodarskega in okoljskega razvoja, kulture, naravne dediščine, trajnostnega turizma in varnosti na mestnih območjih.

    Za projekt v vrednosti 39.699.038,79 evra bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 5.431.124,82 evra, so še zapisali na ministrstvu.

    Photo
    VideoWall
    Premium
    Novice  |  Svet
    Sankcije

    Američani izstavili račun za Vučićevo sedenje na dveh stolih

    Danes so v veljavo stopile ameriške sankcije proti Naftni industriji Srbije (NIS), posledice bodo čutili tudi onstran meja Srbije.
    Novica Mihajlović 9. 10. 2025 | 10:55
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Ocene politikov

    Najbolj priljubljen politik desnega pola? Ne, ni Janez Janša

    Janez Janša ni več najbolj priljubljen. Kdo vse ga je prehitel?
    8. 10. 2025 | 09:57
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Odziv politike

    S Trumpovim sporazumom lahko v Sloveniji največ pridobi Janša

    Zaradi mirovnega sporazuma lahko vlada Roberta Goloba pol leta pred volitvami ostane brez ključne zunanjepolitične teme.
    Uroš Esih 9. 10. 2025 | 18:33
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Družbeni premik

    Neumni telefoni se vračajo: zakaj jih mladi uporabljajo

    Pametni telefoni niso več samoumevna izbira, digitalni minimalizem pa postaja nova oblika razkošja.
    Manca Jagodic 10. 10. 2025 | 08:50
    Preberite več
    Več iz teme

    Center RotovžMariborkohezija

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

