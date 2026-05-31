  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    Mobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometLiga prvakovKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Tisk

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Štajerska

    Šentjurski župnik, ki umetni inteligenci zaupa uvod, ne pa ognja pridige

    Mitja Markovič v Šentjurju vodi župnijo s timom, prisega na pristne odnose in verjame, da vera ne more ostati le stvar navade.
    Mitja Markovič, ki mu na prvi pogled morda ne bi pripisali duhovniškega poklica. FOTO: Beti Burger
    Galerija
    Mitja Markovič, ki mu na prvi pogled morda ne bi pripisali duhovniškega poklica. FOTO: Beti Burger
    Beti Burger
    31. 5. 2026 | 07:00
    11:05
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Ko v nedeljo zjutraj zazvonijo zvonovi cerkve sv. Jurija na hribu v Šentjurju pri Celju, ko je Ulica skladateljev Ipavcev močno zaparkirana, se številni župljani zgrinjajo k sveti maši, iz zvočnikov po Zgornjem trgu pa odmevajo orgle in petje. Klepeti ljudi pred obredom in po njem. Vse to daje vtis, da je v kraju, znanem po Ipavcih, krščanstvo močno vpeto v vsakdan ljudi.

    A v tem precej tradicionalnem okolju deluje precej 'sodobni' župnik Mitja Markovič, ki župnijo vodi s timom, na modernejši način, ki poskuša s svojim mladostnim duhom, pa tudi s pomočjo tehnologije, družbenih omrežij predrugačiti tradicionalno razumevanje krščanstva. Zaveda se, da je avtoriteta in spoštovanje zaradi 'funkcije' same preživeta.

    Mitja oz. 'Mičo', kot ga kličejo bližnji (župljani), je eden tistih, ki mu, ko ga srečamo prvič, morda stereotipno ne bi pripisali duhovniškega poklica. Pa ne le zaradi zunanje mladostne podobe, ki jo kaže kljub letošnjemu abrahamu. Ko v hitrih korakih steče izpred cerkve do župnišča, se prepozna tudi vedri in športni duh. Mitja nima težav s tikanjem, tudi zato sva na začetku pogovora iz formalnega vikanja presedlala na tikanje. Spoštovanje, kot pravi, lahko človek pokaže tudi drugače.

    image_alt
    Šentjurčan sem, tako je mati d'jala

    Župnik pred cerkvijo sv. Jurija na Zgornjem trgu v Šentjurju. FOTO: Beti Burger
    Župnik pred cerkvijo sv. Jurija na Zgornjem trgu v Šentjurju. FOTO: Beti Burger
    »Vsakemu sem predlagal, da se tikamo med seboj. Ekipi, voditeljem, ministrantom. V tem okolju, kjer je, ko pride do katolištva, še precej tradicionalno, je bil sicer prisoten kakšen pomislek v smislu 'pa saj ste vendar župnik', pa sem jim povedal, da se lahko spoštujemo tudi, če se tikamo.« Tudi s tem, se zdi, mu je uspelo, da je videti bolj podoben 'čredi'. Pravi, da same številke in obiskanost nedeljskih maš ni najpomembnejša, a ni nepomembna.

    »Tudi Jezus ni prešteval, četudi je res, da polna cerkev gotovo nekaj pomeni. Poleg vseh programov, ki jih izvajamo, je ključna stvar, da se v nedeljo srečamo pri oltarju. Evharistija je vrhunec našega krščanskega dela. To je Jezusova fizična prisotnost, nato pa se sama 'maša' oz. druženje nadaljuje in vezi utrjujejo še zunaj na ploščadi. Na stojnicah s piškoti, kavo, čajem. Čisto nepomembno pa seveda ni, ali v nedeljo k maši pride 50 ali 500 ljudi.«

    Kot zunanja opazovalka dogajanja iz »prve vrste«, ko skozi vse leto opazujemo pestro dogajanje pred ikonično cerkvijo sv. Jurija, ki daje Zgornjemu trgu karakter in duh, lahko pritrdim, da se čuti kakšen poudarek daje skupnosti. In dejstvo je, da ta povezanost ni naključna. Za njo skrbi celoten tim štirih ljudi, kot pojasnjuje župnik Mitja: »Moja, naša naloga je, da ustvarjamo okolje, da imajo ljudje čim bolj pristno priložnost, da se lahko zgodi osebni odnos z Jezusom, osebna odločitev za vero«.

    Na srečanju Alfa. FOTO: Igor Dečman
    Na srečanju Alfa. FOTO: Igor Dečman

    Nad umetno inteligenco je navdušen

    Mitja sledi tehološkemu napredku – kar se prepozna pri aktivnostih na družbenih omrežjih, prenosih maš, pri tem pa tudi ne skriva fascinacije nad generativno umetno inteligenco. Razlaga, da z veseljem pri svojem delu uporablja različna orodja umetne inteligence. Zlasti koristna se mu ta orodja zdijo na ravni vstopanja v besedilo, eksegeze, razumevanja besed v izvirnem kontekstu.

    image_alt
    Duševne stiske: ljudje naložijo izvid in umetno inteligenco prosijo za komentar

    »Nenazadnje je bilo tudi prej podobno. Nikoli niso bile pridige omejene le na moj um, na moje izkustvo, saj bi sčasoma postal dolgočasen. Mislim, da bi moral vsak odgovoren pridigar pogledati širše, prek pogovorov, da posluša, kaj pridigajo drugi … orodja umetne inteligence ti dajo možnost širšega, vodijo te iz mehurčka. Vsekakor pa ne bi rekel orodju 'napiši mi pridigo za binkošti'. Tega ne bi mogel prebrati. Pa ne, ker ne bi bilo kvalitetno, lahko so teološko brez napake, a nimajo srca, duha, ognja, ki ga lahko v pridigo dam samo jaz, ker je beseda vstopila skozi mene, grizla mene, in jo lahko samo s svojim doprinosom posredujem naprej.«

    S kolesom na Višarje. FOTO: osebni arhiv
    S kolesom na Višarje. FOTO: osebni arhiv

    Tudi papež Leon XIV. je, kot pravi, v svoji prvi encikliki govoril o umetni inteligenci. »Cerkev je gotova previdna, ko pride do sprememb, kot je bil najprej tisk, pa internet, omrežja, in sedaj umetna inteligenca Zadnja od teh revolucij je res tako skokovita, da ne le cerkev, tudi vsi drugi nimamo priložnosti narediti koraka nazaj in se vprašati: 'ej, folk, kaj se tu sploh dogaja'.« In ne glede na to, da se prepozna navdušenje župnika, ko med kuhanjem kave v župnišču z velikim navdušenjem razlaga o napredku, je jasno, da ta ne more nadomestiti človeka. Treba se je zavedati, da zadaj ni človek, ampak statistika, številke.

    image_alt
    Poznam moške, ki bi bili duhovniki, če ne bi bilo celibata

    Kmalu se je počutil Šentjurčana

    Ko je po 16 letih v Krškem (Župnija Videm) pristal v Šentjurju, se je veselil novega izziva – četudi prizna, da, če bi se v tistem trenutku odločal sam, verjetno še ne bi odšel od tam. »Škof Maksimiljan je takrat prišel s svojo vizijo, tudi v smislu personalne pokritosti. Ker je bil Šentjur prepoznan kot eno takšnih ključnih pastoralnih središč, niti nisem imel pomislekov, da škofu rečem ja. In ko gledam za nazaj, se mi zdi pomembno, da človek ne ostane 'na istem mestu'. Časa za aklimatizacijo pravzaprav ni bilo; takoj je bil oratorij, pa kar sedem pogrebov v enem tednu,« prizna. In če je v Krškem že delal neke stvari kot voditelj občestva, pa je imel tu priložnost veliko stvari začeti na novo«. Z dobro založenim nahrbtnikom izkušenj prejšnje župnije.

    Šentjurski župnik 'Mičo', ki je župljanom pokazal, da je v redu, če se tikajo. (Na fotografiji v shodnici v Kafarnaumu). FOTO: osebni arhiv
    Šentjurski župnik 'Mičo', ki je župljanom pokazal, da je v redu, če se tikajo. (Na fotografiji v shodnici v Kafarnaumu). FOTO: osebni arhiv
    Pravi, da se je pravzaprav zelo hitro počutil domače, da se je počutil Šentjurčana: »Še tablice na avtu sem zamenjal, a so mi potem novi prijatelji iz župnije rekli, da me to še ne naredi Šentjurčana, da se bom moral bolj potruditi; tako da je morda okolica to, da se tu počutim res domače, prepoznala kasneje kot sem začutil sam«.

    Večkrat pove, da je vesel, da je župnik ravno v sodobnem času, polnem izzivov. »Župnik je bil resda v zgodovini v tradicionalnih okoljih pomembna figura – poleg župana, učitelja, zdravnika. Da so imeli ljudje nekoga, da jih vodi, da jih ozdravi, poučuje, nenazadnje pokoplje. Danes je večinoma drugače. Mi se trudimo delovati kot tim; avgusta oblikujemo prioritete za naslednje pastoralno leto, vmes reflektiramo stvari, skrbimo za formacijo, oblikovanje, duhovno hrano, za širšo ekipo voditeljev, ki skrbijo za številne programe v župniji.«  Njegov tim so ljudje, za katere je  takoj začutil, da so se pripravljeni angažirati, izkoristiti talente in čas. Čutijo močno ljubezen do župnije, do Jezusa: »Po eni strani morajo biti na podobni valovni dolžini, a obenem je dobro, da smo si različni«.

    Alfa program

    FOTO: osebni arhiv
    FOTO: osebni arhiv
    Še preden je avgusta 2021 prišel v Šentjur, se je seznanil s prenovitvenim gibanjem 'Divine Renovation', po katerem deluje. Gre za sistem župnijske prenove.  Z ekipo so v Šentjur kmalu pripeljali tudi srečanja Alfa, ki je program – večinoma cikel nekaj več kot desetih srečanj – ki lahko služijo tudi kot vstopna točka v krščanstvo, v vero – namenjena iskalcem. 

    »Vsi ti programi, pogovori lahko odpirajo obzorja.  V teh tradicionalnih evropskih krščanskih okoljih se je veliko ljudi naučilo o Jezusu v Svetem pismu, pri verouku, a se z Jezusom v resnici niso nikoli srečali osebno. Nikoli se za to niso odločili. Po rojstvu so jih krstili, vpisali v verouk, prejeli so sv. obhajilo, šli k sv. birmi. Četudi niso vedeli, zakaj. Marsikdo ostane v teh okvirih kulturnega krščanstva«.

    Večina v vstajenje ne veruje

    Tako dodaja, da ljudje večkrat iz 'navade' naročijo klasičen cerkveni pogreb, gredo v cerkev, in tam zgolj obsedijo. »Ne mislim, da je s kulturnim krščanstvom kaj narobe – ampak moja prioriteta je osebno krščanstvo – torej stik, odnos z Jezusom. Tudi ankete kažejo razkorak med tem, da nekdo reče 'seveda sem kristjan, bil sem pri obhajilu, praznujem praznike', medtem ko jih precej manjši odstotek veruje v vstajenje.« Nekomu, ki vero doživlja zelo osebno, se to seveda zdi precej nenavadno, a je mnogim očitno tudi to dovolj.

    image_alt
    Religija je zmeraj bila in še vedno je povezana z močjo in s kapitalom

    Pozimi je eden njegovih najljubših hobijev turno smučanje. FOTO: osebni arhiv
    Pozimi je eden njegovih najljubših hobijev turno smučanje. FOTO: osebni arhiv
    Da je Cerkev institucija z določenimi pravili in hierarhijo, se mu zdi logično. Seveda ima svoje mnenje, prizna, v isti sapi pa dodaja, da verjame, da tako papež s svojim znanjem in inteligenco ve, kaj je najbolje – zaupa, da deluje po Svetem duhu in v dobro cerkvenega občestva.

    Ob vprašanju zaupanja v Cerkev se ni mogoče izogniti niti spolnim zlorabam in njihovemu prikrivanju. Markovič pravi, da je bilo kakršnokoli prikrivanje »absolutno mimo«, in poudarja, da mora biti Cerkev varno okolje za vse, zlasti za mlade in ranljive. Prav pred kratkim je vodstvo Cerkve na Slovenskem sprejelo posebni kodeks ravnanja, namenjen vsem, ki delajo v pastorali, ki je del prizadevanj, da bi tovrstne odklone preprečevali.

    Turne smuči in kolo

    Ljudje smo odnosna bitja in dejstvo je, da – kar potrjujejo tudi raziskave o pomenu dolgoživosti – so za kakovostno življenje nujni dobri odnosi. Skupnost. In nekateri jo najdejo prav znotraj cerkve. In glede na to, da se zdi, da je ves čas v pogonu, v maju so bile šmarnice, obhajila … si Mitja baterije napolni s športom; velika ljubezen je turno smučanje, gore, kolo, s ciljem 100.000 višinskih metrov na leto. »Nisem še čisto na polovici,« prizna, ko ga vprašam, kako mu kaže, kot tudi, da je gotovo, da tudi sam potrebuje trenutek 'zase'.

    Sorodni članki

    Photo
    Magazin  |  Potovanja
    Šentjur pri Celju

    Na Resevni je prvi gost lokalec

    Novi najemnik Peter Jožef Založnik poudarja, da je priljubljeni planinski dom prevzel, ker želi vrniti skupnosti, pa tudi da je Resevna steber skupnosti.
    Beti Burger 25. 3. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Magazin  |  Potovanja
    Poljane v vijoličnem

    Pri Ponikvi vzcvetele prve velikonočnice, drugod travniki, polni žafrana

    Velikonočnice so redke in zaščitene, za vijolično obarvanost poljan po vsej državi pa v teh dneh skrbijo žafrani.
    11. 3. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Magazin  |  Dobro jutro
    Dobro jutro

    Dom(oljubje)

    Dom je zame tam, kjer je slovenščina. Kjer se lahko v polnosti izrazim. Ker se zdi, da sem lahko samo v slovenščini jaz jaz.
    Beti Burger 4. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Šentjur pri Celju

    Predsednik NK Šentjur: Ko pokliče Celje, veš, da nekaj delaš dobro

    Novo pomožno igrišče v Šentjurju je največja pridobitev kluba v 30 letih.
    Beti Burger 5. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Photo
    Magazin  |  Potovanja
    Šentjur tour

    Šentjurčan sem, tako je mati d'jala

    Skladatelji Ipavci so Šentjurju dali prostor na zemljevidu in spodbujali narodno zavednost. Samo ponosni Šentjurčani so lahko dobri promotorji kraja.
    Beti Burger 12. 2. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Kolumna

    Tajkun Luka in njegova kaprica

    Če ljudem odvzameš dve tretjini plače in jim zaračunaš dvajsetkrat dražje socialne pravice, jim sporočaš, da jih v Sloveniji ne želiš.
    Karel Lipnik 30. 5. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Tema dneva

    Jutri bo težek dan

    Da so prihodnja leta ključna za slovenski razvoj, nikakor ni več le oguljena fraza, temveč dejstvo.
    Nejc Gole 30. 5. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Četrta vlada Janeza Janše

    Logar se je z interventnim zakonom že znašel v »nedovoljenem položaju«

    Minister za gospodarstvo bo imel težko nalogo, saj je postal ključni človek usklajevanja interesov ekonomsko-socialnega sveta.
    Karel Lipnik 29. 5. 2026 | 12:43
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Kolesarstvo
    Kolesarstvo

    Nekdanji zmagovalec Gira zapušča Boro, kaj pa Roglič?

    Ekipo Red Bull Bora Hansgrohe bo po koncu sezone zapustilo nekaj velikih imen, med katerimi izstopa nekdanji zmagovalec Gira. V Italiji zadnja gorska etapa.
    Matic Rupnik 30. 5. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije  |  MOON Energetske rešitve
    Vredno branja

    Novost za dostop do najhitrejših polnilnic v Sloveniji

    Pri električnih avtomobilih se vprašanje dosega vse bolj umika vprašanju, s katerim si mnogo voznikov beli lase: kako hitro in preprosto do polnilnice.
    Promo Delo 29. 5. 2026 | 06:53
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Robert Roškar v novi vlogi

    Ko se srečajo 80-letna tradicija, inovativnost sodobnega podjetništva in najbolj zgovoren obraz slovenskega medijskega prostora, nastane nekaj legendarnega.
    Promo Delo 25. 5. 2026 | 14:03
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    36 slovenskih organizacij ga že ima. Kdo se jim bo pridružil letos?

    Certifikat Športu prijazno podjetje prepoznava organizacije, ki vlagajo v dobro počutje zaposlenih, gibanje in podporo slovenskemu športu.
    27. 5. 2026 | 09:21
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    »V eni sekundi se pogovarjaš z njim, v naslednji ga ni več« (video)

    Športniki lahko zelo zgodaj pridejo do velikih zaslužkov, precej redkeje pa tudi do znanja, kako jih dolgoročno upravljati, zato so pogovori o finančni pismenosti pomembni že v času, ko se kariera še vzpenja.
    25. 5. 2026 | 09:14
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Igor Novak, Alpacem

    Sodelavci potrebujejo le priložnost

    Ključni kompetenci zaposlenih sta sposobnost nenehnega prilagajanja in učenja ter sodelovanje med oddelki.
    Milka Bizovičar 30. 5. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Električna mobilnost

    Razvijajo rešitve, ki niti še ne obstajajo

    V konceptu E8 bodo razvijali rešitve za povezovanje polnjenja vozil, proizvodnje in hranjenja elektrike, ki jih še ni.
    Borut Tavčar 29. 5. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Luka Podlogar, NLB Skladi

    Umetna inteligenca že pomaga sestavljati naložbene portfelje

    Na trg prihaja nov alternativni sklad, ki bo malim vlagateljem omogočil dostop do novega naložbenega razreda.
    Milka Bizovičar 29. 5. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Kibernetska zaščita

    Kje se hranijo podatki evropskih podjetij in potrošnikov

    Nova zakonodaja prinaša osebno odgovornost članov uprav in direktorjev za varnostne incidente.
    Miran Varga 29. 5. 2026 | 04:30
    Preberite več

    Več iz teme

    Mitja Markovičumetna inteligencacerkevveraŠentjur

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Video
    Šport  |  Nogomet
    Po finalu lige prvakov

    V Parizu vojno stanje, gorijo avtomobili, v spopadih aretiranih 400 ljudi

    Bojazen francoskih oblasti je bila upravičena, Pariz se je znova spremenil v vojno območje po zmagi Paris Saint-Germaina v finalu lige prvakov.
    31. 5. 2026 | 07:42
    Preberite več
    Lokalno  |  Štajerska
    Šentjur pri Celju

    Šentjurski župnik, ki umetni inteligenci zaupa uvod, ne pa ognja pridige

    Mitja Markovič v Šentjurju vodi župnijo s timom, prisega na pristne odnose in verjame, da vera ne more ostati le stvar navade.
    Beti Burger 31. 5. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    SP v nogometu

    Ko se Zemlja vrti okoli nogometne osi

    Prihaja mesec, ko bo dobršen del sveta spremljal zbor najboljših nogometnih reprezentanc na svetu.
    Grega Kališnik 31. 5. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Nova delna zapora železniške postaje v Ljubljani

    V prestolnici potekajo obsežna dela v okviru nadgradnje železniškega vozlišča. Slovenske železnice potnike opozarjajo, naj se na pot odpravijo pravočasno.
    31. 5. 2026 | 06:57
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    San Antonio je v finalu, Wemby pa v solzah: Takoj ga moram poklicati

    Košarkarji San Antonia so s 111:103 premagali Oklahomo na sedmi tekmi konferenčnega finala in se uvrstili v veliki finale lige NBA.
    Nejc Grilc 31. 5. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    SP v nogometu

    Ko se Zemlja vrti okoli nogometne osi

    Prihaja mesec, ko bo dobršen del sveta spremljal zbor najboljših nogometnih reprezentanc na svetu.
    Grega Kališnik 31. 5. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Nova delna zapora železniške postaje v Ljubljani

    V prestolnici potekajo obsežna dela v okviru nadgradnje železniškega vozlišča. Slovenske železnice potnike opozarjajo, naj se na pot odpravijo pravočasno.
    31. 5. 2026 | 06:57
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    San Antonio je v finalu, Wemby pa v solzah: Takoj ga moram poklicati

    Košarkarji San Antonia so s 111:103 premagali Oklahomo na sedmi tekmi konferenčnega finala in se uvrstili v veliki finale lige NBA.
    Nejc Grilc 31. 5. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Spondiloza: obraba hrbtenice, ki omejuje gibanje

    To je bolezen, ki prizadene kar 85 do 90 % starejših ljudi. Spoznajte spondilozo in se pravočasno odzovite na bolečine v hrbtenici.
    Promo Delo 26. 5. 2026 | 08:57
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    SLUH

    Se dogaja tudi vam? Preverite, da ne bo prepozno

    Težave s sluhom se razvijajo postopoma, zato jih marsikdo dolgo zanika. Na kaj velja biti pozoren in zakaj je pomembno ukrepati pravočasno.
    28. 5. 2026 | 07:57
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Nemčija po pritiskih spreminja smer

    Nemška vlada je maja letos potrdila osnutek novega zakona o modernizaciji stavb, s katerim želi nadomestiti dosedanji zakon o ogrevanju.
    Promo Delo 26. 5. 2026 | 12:47
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    TVEGANJA

    Neplačan račun iz tujine? Izterjava je mogoča v 50 državah

    Strokovno upravljanje tveganj in terjatev v negotovih razmerah podjetjem pomaga ohranjati stabilnost in varnost poslovanja.
    20. 5. 2026 | 09:04
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Okolje
    Vredno branja

    Poznate žabico, ki vam razkrije, ali je voda čista?

    Če imamo srečo, da zagledamo urha, malo sivorjavo žabo z zenicami v srčasti obliki, potem vemo, da smo ob čistih obrežjih rek, tolmunov in mlak.
    Promo Delo 25. 5. 2026 | 14:18
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    SUVERENOST

    Prihaja nova valuta, toda kdo ima ključ od blagajne?

    5G, suvereni oblak, umetna inteligenca in kibernetska varnost spreminjajo telekomunikacijsko industrijo v enega ključnih stebrov prihodnje evropske suverenosti.
    29. 5. 2026 | 15:13
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    NA POMOČ

    Obstali sredi Evrope

    Ko se nam na dopustu daleč od doma pokvari avto ali se pripeti prometna nezgoda, nam veliko preglavic povzroči organizacija pomoči in nadaljevanje poti.
    1. 5. 2026 | 10:04
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    PREHRANSKA INDUSTRIJA

    Kaj se dogaja v prehranski industriji?

    Panvita in BOSQAR INVEST imata odgovor na izziv, ki ga Evropa še ni rešila
    Promo Delo 26. 5. 2026 | 13:45
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nova era dostave
    Vredno branja

    Pošta Slovenije se spreminja: kaj to pomeni za uporabnike? (video)

    Paketna dostava postaja osrednji del poslovanja Pošte Slovenije, ki se pospešeno prilagaja novim navadam uporabnikov in digitalni prihodnosti.
    Promo Delo 25. 5. 2026 | 13:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Peugeot 308 in 308 SW vračata užitek v vožnji brez kompromisov

    Francoska lepotca, ki osvajata na prvi pogled in navdušita že na prvi vožnji. Zanesljiva, aerodinamična, inovativna in cenovno dostopna. Spoznajte ju.
    29. 5. 2026 | 11:00
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    »Če izgubimo pasmo, izgubimo pomemben del prihodnosti« (video)

    V Sloveniji je med 14 avtohtonimi pasmami kar osem kritično ogroženih. Ohraniti jih pomagajo rejci, stroka in ARK mreža.
    26. 5. 2026 | 09:15
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Spodbude, ki jih mnoga slovenska podjetja spregledajo

    Pred prehodom na e-mobilnost je treba preveriti nekaj vprašanj. Na brezplačnem webinarju Petrolovi strokovnjaki razkrivajo, kako se lotiti tega po korakih.
    2. 5. 2026 | 10:19
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Spregledane destinacije pri naših južnih sosedih

    Od istrskih gričev do Medžimurja in slavonskih vinogradov obstaja Hrvaška, kjer vas gostitelji sprejmejo v svoj dom in vam pokažejo manj znane kotičke dežele.
    2. 5. 2026 | 13:55
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    TRAJNOSTNI RAZVOJ

    Slovenska podjetja, ki bodo letos stopila v ospredje

    Natečaj SME EnterPRIZE spodbuja podjetja k trajnostnim odločitvam, ki jim danes pogosto prinašajo več odpornosti, boljši ugled in nove poslovne priložnosti.
    22. 5. 2026 | 09:34
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Slovenski pridelovalci razkrivajo, kaj se skriva za kakovostjo

    Lokalno pridelana hrana ima prednost, ki jo kupci vedno bolj cenijo. Pot do trgovskih polic še nikoli ni bila tako kratka.
    28. 5. 2026 | 14:14
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Digitalna suverenost
    Vredno branja

    Skriti davek umetne inteligence: bo naša infrastruktura zdržala?

    Zakaj prihodnost digitalnega gospodarstva ne bo odvisna samo od podatkov, temveč tudi od energije, omrežij in infrastrukture?
    Promo Delo 25. 5. 2026 | 14:58
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Zakaj so vaši nakupovalni vozički prazni?

    Nakupna pot B2B-odločevalca je bila še pred nekaj leti razmeroma predvidljiva – vsekakor veliko bolj kot danes.
    Promo Delo 27. 5. 2026 | 08:43
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vas zanima, kakšna je luna od blizu?

    Pametni telefoni danes ne tekmujejo več le v številu megapikslov, ampak predvsem v tem, kako hitro pomagajo ustvariti vsebino za družbena omrežja.
    Promo Delo 27. 5. 2026 | 15:11
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    Avstrijska Koroška odpira vrata slovenskim podjetjem

    Od zelenih tehnologij do umetne inteligence: zakaj vse več podjetij priložnosti za rast išče tik čez mejo.
    22. 5. 2026 | 09:36
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Kdo bo postavljal pravila v digitalni tekmi prihodnosti

    Umetna inteligenca in kibernetska varnost postajajo nova infrastruktura gospodarstva. Kako se pripraviti na novi svet?
    27. 5. 2026 | 10:24
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Končno: Katarza v Ljubljani

    Zanimivi koncertni sporedi, izvrstni dirigenti in navdihujoči solisti
    Promo Delo 28. 5. 2026 | 09:42
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    Mobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometLiga prvakovKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo